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Эта овощная лазанья не уступает мясной — сливочная, ароматная, сытная, но с минимумом калорий

3:02
Еда

Если классическая лазанья вам уже немного приелась, самое время открыть для себя ее более легкий и полезный вариант. Лазанья с цуккини и грибами — это яркий вкус, аппетитная текстура и ощущение настоящего домашнего уюта. А еще — минимум калорий и максимум пользы.

Лазанья с грибами
Фото: flickr.com by PoiseWinsTitles, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лазанья с грибами

Сочетание овощей, нежной моцареллы и сливочного соуса делает это блюдо не только вкусным, но и питательным. Такой ужин с удовольствием примут даже те, кто обычно равнодушен к овощным экспериментам. Лазанья с цуккини и грибами покорит всех. Вкуснее классической.

Цукини богаты клетчаткой и витаминами, а грибы придают блюду насыщенность и легкий ореховый оттенок. Вместе с нежным соусом бешамель они превращаются в настоящую гастрономическую гармонию. Это идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от любимых блюд.

Как приготовить лазанью с цуккини и грибами

Ингредиенты

  • 12 листов лазаньи

  • 300 г моцареллы

  • несколько шампиньонов

  • 10 см лука-порея

  • 4 ст. ложки масла

  • 4 ст. ложки муки

  • 3 стакана молока

  • мускатный орех, белый перец, соль

  • немного масла для жарки и смазывания формы

Приготовление

  1. Лук-порей нарезать кольцами, слегка посолить и обжарить на оливковом масле до золотистого цвета. Когда станет мягким и полупрозрачным, снимите с огня.

  2. Цукини и грибы нарежьте кружочками. Если цукини молодые, кожицу можно не снимать.

  3. Натрите моцареллу на крупной терке.

  4. Для соуса бешамель растопите масло, добавьте муку и обжаривайте пару минут. Влейте молоко, посолите, добавьте специи и варите на медленном огне около получаса, помешивая венчиком.

  5. Смазав жаропрочную форму, выложите первый слой листов лазаньи. Сверху — немного соуса, цукини, грибы и лук-порей. Присыпьте сыром, полейте соусом и накройте следующими листами.

  6. Повторите слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой посыпьте сыром и полейте оставшимся соусом.

  7. Запекайте 40 минут при 200-220 °C до аппетитной золотистой корочки.

Кроме того, эту лазанью легко адаптировать под свои вкусы и диетические предпочтения. Можно использовать безглютеновые листы, заменить молоко в соусе на растительное, добавить немного шпината или болгарского перца для яркости и дополнительного вкуса. А для тех, кто любит пикантные нотки, идеально подойдёт щепотка острого перца или горчицы в соус бешамель. Это универсальное блюдо, которое можно приготовить заранее и просто разогреть перед подачей — оно не теряет своего вкуса даже на следующий день.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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