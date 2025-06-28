Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пигментные пятна исчезают, а вы даже не заметили: секрет сияющей кожи раскрыт
Из-за этой ошибки шины стираются вдвое быстрее — а водитель не замечает
Один ингредиент в маске — и волосы становятся гуще, крепче и растут быстрее: секрет домашнего ухода
Секрет крупных баклажанов — не в поливе и не в сорте, а в одном решающем шаге в июле
Певица Слава взорвала соцсети: её слова о близких людях вызвали бурю эмоций
Южная Корея открыла новый канал для российского леса: что скрывается за рекордным импортом
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Продукты укрепляют иммунитет: чем заменить таблетки и поддерживать защиту организма каждый день
Любимый ресторан Джейсона Момоа в Будапеште: шеф-повар раскрыл предпочтения актёра

Минус 2 кг за неделю: фаршированные кабачки заменят вам ужин — вкусно, сытно и без лишнего жира

2:51
Еда

Кабачок — универсальный и полезный овощ, который может легко преобразить повседневный стол. Он отлично подходит для запеканок, блинов, гарниров и летних супов. Но сегодня — идея для блюда, которое точно произведёт впечатление: хрустящие жареные кабачки с сочной мясной начинкой.

Кабачок
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачок

Польза кабачков: низкие калории и максимум пользы

Кабачки почти не содержат калорий — всего около 17 ккал на 100 граммов. Это делает их настоящей находкой для тех, кто следит за фигурой. Кроме того, они богаты клетчаткой, витаминами группы B, а также витаминами A, C, K и микроэлементами — калием, железом и магнием. Всё это поддерживает здоровье сердца, работу ЖКТ и укрепляет иммунитет.

Как приготовить фаршированные кабачки: пошаговый рецепт

Это сытное блюдо прекрасно подходит для ужина в кругу семьи или гостей. Его можно подать как горячую закуску или как основное блюдо — с соусом и лёгким гарниром.

Ингредиенты

  • 2 средних кабачка

  • 500 г мясного фарша

  • 1 небольшая луковица (мелко нарезанная)

  • 1 зубчик чеснока (измельчённый)

  • 1 яйцо

  • 3 ст. ложки панировочных сухарей + немного для обваливания

  • соль, перец, любимые специи (например, тимьян)

  • масло для жарки

Как готовить

  1. Нарежьте кабачки кружками толщиной 1,5 см. С помощью ложки аккуратно удалите сердцевину. Посолите и поперчите, оставьте на 15 минут.

  2. Тем временем подготовьте начинку: в миске смешайте фарш с луком, чесноком, яйцом, панировочными сухарями и приправами. Перемешайте до однородности.

  3. Наполните каждый кружок кабачка мясной смесью, придавая начинке форму небольшой горки.

  4. Обваляйте каждую заготовку в сухарях.

  5. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте кабачки с двух сторон до золотистой корочки, примерно по 7 минут с каждой стороны.

  6. Подавайте горячими, можно с соусом или свежей зеленью.

Кроме всего прочего, это блюдо легко адаптируется под разные предпочтения: вы можете заменить мясной фарш на куриный, индейку или даже вегетарианскую альтернативу на основе бобов или чечевицы. В качестве приправ можно использовать прованские травы, орегано или копчёную паприку для более глубокого вкуса. А если посыпать кабачки сыром за пару минут до окончания жарки, получится аппетитная хрустящая корочка, которую особенно любят дети. Такой ужин не только сытный и вкусный, но и даёт простор для кулинарного творчества.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Домашние животные
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени Аудио 
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии
Садоводство, цветоводство
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии Аудио 
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Газ
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2" Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Последние материалы
Пигментные пятна исчезают, а вы даже не заметили: секрет сияющей кожи раскрыт
Из-за этой ошибки шины стираются вдвое быстрее — а водитель не замечает
Минус 2 кг за неделю: фаршированные кабачки заменят вам ужин — вкусно, сытно и без лишнего жира
Один ингредиент в маске — и волосы становятся гуще, крепче и растут быстрее: секрет домашнего ухода
Секрет крупных баклажанов — не в поливе и не в сорте, а в одном решающем шаге в июле
Певица Слава взорвала соцсети: её слова о близких людях вызвали бурю эмоций
Южная Корея открыла новый канал для российского леса: что скрывается за рекордным импортом
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Продукты укрепляют иммунитет: чем заменить таблетки и поддерживать защиту организма каждый день
Любимый ресторан Джейсона Момоа в Будапеште: шеф-повар раскрыл предпочтения актёра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.