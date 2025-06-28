Минус 2 кг за неделю: фаршированные кабачки заменят вам ужин — вкусно, сытно и без лишнего жира

2:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачок — универсальный и полезный овощ, который может легко преобразить повседневный стол. Он отлично подходит для запеканок, блинов, гарниров и летних супов. Но сегодня — идея для блюда, которое точно произведёт впечатление: хрустящие жареные кабачки с сочной мясной начинкой.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачок

Польза кабачков: низкие калории и максимум пользы

Кабачки почти не содержат калорий — всего около 17 ккал на 100 граммов. Это делает их настоящей находкой для тех, кто следит за фигурой. Кроме того, они богаты клетчаткой, витаминами группы B, а также витаминами A, C, K и микроэлементами — калием, железом и магнием. Всё это поддерживает здоровье сердца, работу ЖКТ и укрепляет иммунитет.

Как приготовить фаршированные кабачки: пошаговый рецепт

Это сытное блюдо прекрасно подходит для ужина в кругу семьи или гостей. Его можно подать как горячую закуску или как основное блюдо — с соусом и лёгким гарниром.

Ингредиенты

2 средних кабачка

500 г мясного фарша

1 небольшая луковица (мелко нарезанная)

1 зубчик чеснока (измельчённый)

1 яйцо

3 ст. ложки панировочных сухарей + немного для обваливания

соль, перец, любимые специи (например, тимьян)

масло для жарки

Как готовить

Нарежьте кабачки кружками толщиной 1,5 см. С помощью ложки аккуратно удалите сердцевину. Посолите и поперчите, оставьте на 15 минут. Тем временем подготовьте начинку: в миске смешайте фарш с луком, чесноком, яйцом, панировочными сухарями и приправами. Перемешайте до однородности. Наполните каждый кружок кабачка мясной смесью, придавая начинке форму небольшой горки. Обваляйте каждую заготовку в сухарях. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте кабачки с двух сторон до золотистой корочки, примерно по 7 минут с каждой стороны. Подавайте горячими, можно с соусом или свежей зеленью.

Кроме всего прочего, это блюдо легко адаптируется под разные предпочтения: вы можете заменить мясной фарш на куриный, индейку или даже вегетарианскую альтернативу на основе бобов или чечевицы. В качестве приправ можно использовать прованские травы, орегано или копчёную паприку для более глубокого вкуса. А если посыпать кабачки сыром за пару минут до окончания жарки, получится аппетитная хрустящая корочка, которую особенно любят дети. Такой ужин не только сытный и вкусный, но и даёт простор для кулинарного творчества.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

