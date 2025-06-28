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Цвет кожуры расскажет всё: какой банан улучшит кишечник, а какой даст мгновенную энергию

2:10
Еда

Банан — это не просто популярный фрукт, но и продукт с меняющимся составом в зависимости от стадии зрелости. Оттенок кожуры может рассказать о том, какие полезные свойства банан окажет на организм. Итак, что скрывается за зелёной, жёлтой и коричневой кожурой?

банан
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
банан

Зелёные бананы: для кишечника и уровня сахара

Незрелые, тёмно-зелёные бананы содержат большое количество резистентного крахмала — особой разновидности клетчатки, которая медленно переваривается организмом. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, улучшает пищеварение и способствует росту полезной микрофлоры в кишечнике. Однако такие бананы отличаются плотной текстурой и слегка горьковатым вкусом.

Особенно полезны зелёные бананы людям, которые контролируют уровень глюкозы или следят за своим рационом с точки зрения инсулиновой чувствительности.

Жёлтые бананы: антиоксиданты и мягкая клетчатка

Когда банан созревает и становится жёлтым, его крахмал начинает превращаться в натуральные сахара. Это делает фрукт мягче и слаще. В то же время увеличивается содержание витамина С и антиоксидантов, которые помогают организму справляться с воспалениями и поддерживать иммунитет.

Жёлтые бананы хорошо подходят для большинства людей — они мягкие, сладкие, содержат клетчатку, но уже не так сильно влияют на уровень сахара, как зелёные.

Коричневые бананы: максимум сладости и энергии

Полностью зрелые, коричневатые бананы — самые мягкие и сладкие. В них почти весь крахмал превращается в простые сахара, поэтому они идеально подходят для быстрого восполнения энергии, например после физической нагрузки.

Хотя такие бананы могут выглядеть непривлекательно, их питательная ценность остаётся высокой: они содержат доступные витамины и минералы, включая калий, магний и железо. Отличный выбор для смузи, выпечки или полезных десертов.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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