10 граммов в день — и сосуды скажут спасибо: неожиданная польза винограда для сердца и мышц

Свежий виноград может быть куда полезнее, чем принято думать. Новые научные исследования показывают, что регулярное употребление этого фрукта может не только улучшить состав микрофлоры кишечника, но и реально повлиять на уровень "плохого" холестерина и здоровье мышц.
Согласно исследованию Калифорнийского университета, опубликованному в Nutrients, употребление всего 10 граммов винограда в день помогает снизить уровень ЛПНП — так называемого "плохого" холестерина, который увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные также отметили, что виноград положительно влияет на разнообразие кишечной микробиоты, что критически важно для общего состояния организма.
А исследование Университета Западной Новой Англии, опубликованное в Foods, добавляет: виноград помогает не только сердцу, но и мышцам. Его употребление запускает изменения на генетическом уровне: активизируются гены, отвечающие за рост и сохранение мышечной массы, а гены, способствующие её разрушению, наоборот, снижают свою активность.
Этот фрукт на 80% состоит из воды и богат биоактивными соединениями:
Антоцианы и ресвератрол (в красных сортах) — обладают антиоксидантным, противовоспалительным и противоопухолевым действием.
Кверцетин (в зелёных сортах) — мощный антиоксидант, помогающий бороться со свободными радикалами.
Клетчатка, витамин С, К, а также калий, магний, железо, медь и селен - весь этот коктейль делает виноград полезным для сосудов, костей, иммунной и пищеварительной систем.
Потеря мышечной массы (саркопения) — серьёзная проблема среди пожилых людей. Новые данные показывают, что виноград может быть частью решения: он "перенастраивает" экспрессию генов в мышечной ткани и тем самым помогает сохранять силу и активность даже в старшем возрасте.
Интересно, что такие эффекты ученые связывают с нутригеномным подходом — это когда питание влияет на гены, регулирующие ключевые физиологические процессы.
Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.
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