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10 граммов в день — и сосуды скажут спасибо: неожиданная польза винограда для сердца и мышц

2:23
Еда

Свежий виноград может быть куда полезнее, чем принято думать. Новые научные исследования показывают, что регулярное употребление этого фрукта может не только улучшить состав микрофлоры кишечника, но и реально повлиять на уровень "плохого" холестерина и здоровье мышц.

Виноград
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Виноград

Виноград против холестерина: что говорят ученые

Согласно исследованию Калифорнийского университета, опубликованному в Nutrients, употребление всего 10 граммов винограда в день помогает снизить уровень ЛПНП — так называемого "плохого" холестерина, который увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные также отметили, что виноград положительно влияет на разнообразие кишечной микробиоты, что критически важно для общего состояния организма.

А исследование Университета Западной Новой Англии, опубликованное в Foods, добавляет: виноград помогает не только сердцу, но и мышцам. Его употребление запускает изменения на генетическом уровне: активизируются гены, отвечающие за рост и сохранение мышечной массы, а гены, способствующие её разрушению, наоборот, снижают свою активность.

Что делает виноград таким особенным

Этот фрукт на 80% состоит из воды и богат биоактивными соединениями:

  • Антоцианы и ресвератрол (в красных сортах) — обладают антиоксидантным, противовоспалительным и противоопухолевым действием.

  • Кверцетин (в зелёных сортах) — мощный антиоксидант, помогающий бороться со свободными радикалами.

  • Клетчатка, витамин С, К, а также калий, магний, железо, медь и селен - весь этот коктейль делает виноград полезным для сосудов, костей, иммунной и пищеварительной систем.

Мышечное здоровье и возраст

Потеря мышечной массы (саркопения) — серьёзная проблема среди пожилых людей. Новые данные показывают, что виноград может быть частью решения: он "перенастраивает" экспрессию генов в мышечной ткани и тем самым помогает сохранять силу и активность даже в старшем возрасте.

Интересно, что такие эффекты ученые связывают с нутригеномным подходом — это когда питание влияет на гены, регулирующие ключевые физиологические процессы.

Уточнения

Виногра́д плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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