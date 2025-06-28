10 граммов в день — и сосуды скажут спасибо: неожиданная польза винограда для сердца и мышц

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежий виноград может быть куда полезнее, чем принято думать. Новые научные исследования показывают, что регулярное употребление этого фрукта может не только улучшить состав микрофлоры кишечника, но и реально повлиять на уровень "плохого" холестерина и здоровье мышц.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Виноград

Виноград против холестерина: что говорят ученые

Согласно исследованию Калифорнийского университета, опубликованному в Nutrients, употребление всего 10 граммов винограда в день помогает снизить уровень ЛПНП — так называемого "плохого" холестерина, который увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные также отметили, что виноград положительно влияет на разнообразие кишечной микробиоты, что критически важно для общего состояния организма.

А исследование Университета Западной Новой Англии, опубликованное в Foods, добавляет: виноград помогает не только сердцу, но и мышцам. Его употребление запускает изменения на генетическом уровне: активизируются гены, отвечающие за рост и сохранение мышечной массы, а гены, способствующие её разрушению, наоборот, снижают свою активность.

Что делает виноград таким особенным

Этот фрукт на 80% состоит из воды и богат биоактивными соединениями:

Антоцианы и ресвератрол (в красных сортах) — обладают антиоксидантным, противовоспалительным и противоопухолевым действием.

Кверцетин (в зелёных сортах) — мощный антиоксидант, помогающий бороться со свободными радикалами.

Клетчатка, витамин С, К, а также калий, магний, железо, медь и селен - весь этот коктейль делает виноград полезным для сосудов, костей, иммунной и пищеварительной систем.

Мышечное здоровье и возраст

Потеря мышечной массы (саркопения) — серьёзная проблема среди пожилых людей. Новые данные показывают, что виноград может быть частью решения: он "перенастраивает" экспрессию генов в мышечной ткани и тем самым помогает сохранять силу и активность даже в старшем возрасте.

Интересно, что такие эффекты ученые связывают с нутригеномным подходом — это когда питание влияет на гены, регулирующие ключевые физиологические процессы.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

