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Кофе без побочных эффектов: раскрыт самый безопасный способ убрать кофеин и сохранить вкус

3:22
Еда

Кофе давно стал утренним ритуалом для миллионов людей. Но с ростом осознанности всё чаще звучит вопрос: как убрать кофеин, сохранив вкус? И можно ли сделать это безопасно?

Зерна кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зерна кофе

Да, существуют способы декофеинизации кофе — некоторые простые, но спорные, другие — технологически сложные и куда более дорогостоящие. Особенно когда речь идёт о specialty кофе, который и без того недешёв.

Рынок кофе без кофеина: растущий гигант

Спрос на декофеинизированный кофе стремительно растёт. По разным оценкам, к 2032 году объём рынка может достичь 41 млрд долларов. Люди хотят пить кофе, но без побочных эффектов от кофеина. Причём речь уже не только о капсулах и растворимом — декофеинизированные сорта стали проникать в сегмент спешиалти.

Чем удаляют кофеин: не всё так натурально

Наиболее распространённые способы удаления кофеина — это использование химических растворителей:

  • Метиленхлорид — растворяет кофеин, но требует строгого контроля: его испаряют, промывают и сушат зерно, оставляя лишь допустимый минимум.

  • Этилацетат — более "натуральный" выбор, так как содержится во фруктах, но по сути — всё тот же химикат, и кофе после него может иметь заметный привкус.

Да, они дешёвые и эффективные, но всё больше людей их избегают, предпочитая натуральные процессы.

Более "чистые" методы: дорого, но безопасно

Швейцарский водный процесс (Swiss Water Process) — зерна вымачивают в горячей воде, затем удаляют кофеин через угольные фильтры. Процедура повторяется до тех пор, пока кофе не станет практически без кофеина.

Сверхкритический CO₂ - зерно помещают под высокое давление, где CO₂ в особом состоянии избирательно вытягивает кофеин. Очень технологично, очень дорого, но максимально бережно к вкусу.

Оба метода не используют химические растворители и позволяют сохранить весь вкусовой профиль зерна, за что их особенно ценят производители премиального кофе.

За кулисами декофеинизации

На фабриках, где применяется Swiss Water, всё контролируется компьютерами и сенсорами, отслеживающими уровень кофеина на каждом этапе. Всё кажется простым: бочки, фильтры, тишина. Но именно в такой тишине рождается кофе, чья цена и вкус оправданы технологией и заботой.

Specialty + Decaf = дорогое удовольствие

Спешиалти кофе — это всегда ручной труд, честная торговля, небольшие фермерские хозяйства, сложная логистика. А теперь добавим к этому дорогой процесс удаления кофеина, и вот уже цена за упаковку вполне объяснима.

Но для тех, кто хочет пить кофе без вреда для здоровья и при этом не жертвовать качеством — это разумный выбор.

Как узнать, какой метод использован

Просто читайте упаковку. Производители, использующие Swiss Water или CO₂, обязательно укажут это на этикетке — это часть их имиджа и аргумент для высокой цены. Если метод не указан, скорее всего, использовались химические растворители.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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