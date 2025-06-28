Фрукты убивают овощи: чем опасен этилен и почему яблоки и морковь нельзя держать вместе

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), фрукты и овощи — неотъемлемая часть сбалансированного питания. Они богаты витаминами, минералами, клетчаткой и фитонутриентами, которые жизненно необходимы людям всех возрастов. Особенно важно включать в рацион продукты разных цветов — зелёные, оранжевые, красные, жёлтые, фиолетовые — чтобы обеспечить организм разнообразным спектром полезных веществ.
Но даже самые полезные дары природы могут быстро утратить свои свойства, если хранить их неправильно. Одной из главных причин порчи является этилен — природный газ, который выделяется в процессе созревания фруктов и овощей.
Этилен может как ускорять, так и разрушать. Некоторые продукты выделяют его в больших количествах, другие — крайне чувствительны к его воздействию. Если не учитывать этот фактор, можно в один день потерять половину свежих припасов. Смешивание несовместимых продуктов в одной корзине ускоряет их порчу, приводит к горечи, мягкости, потере цвета и вкуса.
Яблоки — чемпион по выделению этилена. Их лучше держать отдельно от других фруктов.
Бананы — любимцы завтраков, но легко превращаются в кашу за считанные дни рядом с другими продуктами.
Авокадо — начинают "дышать" этиленом сразу после сбора.
Манго, груши, сливы, персики — всё это ароматное богатство требует изоляции при хранении.
Морковь — при длительном контакте с этиленом становится горькой.
Огурцы — быстро желтеют и теряют вкус.
Брюссельская капуста — её листья опадают и желтеют, если рядом яблоки или бананы.
Совет: никогда не храните чувствительные овощи в герметичных пакетах вместе с этилен-продуцирующими фруктами. Закрытое пространство только усиливает эффект газа и ускоряет порчу.
ФАО рекомендует не менее пяти порций в день. Это может быть, например, яблоко, горсть ягод, миска салата, пара варёных овощей и сок без сахара. Но максимальная польза проявляется при ежедневном потреблении до 10 порций.
2-3 порции фруктов в день снижают риск преждевременной смерти.
До 5 порций овощей ежедневно — ещё больше пользы, особенно для сердца и сосудов.
Исследования показывают: такой рацион может снизить общий риск смертности на 40%. Особенно это важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, от которых чаще всего страдают женщины и мужчины по всему миру.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
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