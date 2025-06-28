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Фрукты убивают овощи: чем опасен этилен и почему яблоки и морковь нельзя держать вместе

3:01
Еда

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), фрукты и овощи — неотъемлемая часть сбалансированного питания. Они богаты витаминами, минералами, клетчаткой и фитонутриентами, которые жизненно необходимы людям всех возрастов. Особенно важно включать в рацион продукты разных цветов — зелёные, оранжевые, красные, жёлтые, фиолетовые — чтобы обеспечить организм разнообразным спектром полезных веществ.

Фрукты и овощи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фрукты и овощи

Но даже самые полезные дары природы могут быстро утратить свои свойства, если хранить их неправильно. Одной из главных причин порчи является этилен — природный газ, который выделяется в процессе созревания фруктов и овощей.

Почему этилен так важен при хранении

Этилен может как ускорять, так и разрушать. Некоторые продукты выделяют его в больших количествах, другие — крайне чувствительны к его воздействию. Если не учитывать этот фактор, можно в один день потерять половину свежих припасов. Смешивание несовместимых продуктов в одной корзине ускоряет их порчу, приводит к горечи, мягкости, потере цвета и вкуса.

Фрукты-рекордсмены по выделению этилена: кто в списке

  • Яблоки — чемпион по выделению этилена. Их лучше держать отдельно от других фруктов.

  • Бананы — любимцы завтраков, но легко превращаются в кашу за считанные дни рядом с другими продуктами.

  • Авокадо — начинают "дышать" этиленом сразу после сбора.

  • Манго, груши, сливы, персики — всё это ароматное богатство требует изоляции при хранении.

Овощи, которые "боятся" этилена

  • Морковь — при длительном контакте с этиленом становится горькой.

  • Огурцы — быстро желтеют и теряют вкус.

  • Брюссельская капуста — её листья опадают и желтеют, если рядом яблоки или бананы.

Совет: никогда не храните чувствительные овощи в герметичных пакетах вместе с этилен-продуцирующими фруктами. Закрытое пространство только усиливает эффект газа и ускоряет порчу.

Сколько фруктов и овощей нужно есть каждый день

ФАО рекомендует не менее пяти порций в день. Это может быть, например, яблоко, горсть ягод, миска салата, пара варёных овощей и сок без сахара. Но максимальная польза проявляется при ежедневном потреблении до 10 порций.

  • 2-3 порции фруктов в день снижают риск преждевременной смерти.

  • До 5 порций овощей ежедневно — ещё больше пользы, особенно для сердца и сосудов.

Исследования показывают: такой рацион может снизить общий риск смертности на 40%. Особенно это важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, от которых чаще всего страдают женщины и мужчины по всему миру.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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