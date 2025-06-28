Греческая лазанья, которая удивит вашу семью: блюдо с минимальными усилиями

Пастицио — греческая лазанья, для приготовления которой нужны простые ингредиенты. Возможно, они уже имеются на вашей кухне.
Для приготовления пастицио на 8 порций потребуются:
Для соуса бешамель
Обжарить лук на сливочном масле в сковородке, добавить говяжий фарш и петрушку, продолжить процесс жарки. Посолить, дать подрумяниться смеси. Помешивая, добавить взбитое яйцо. Через 2 минуты в смесь влить соус маринара. Дать несколько минут потомиться, затем снять с огня.
Отварить макароны до полуготовности (аль денте), слить воду.
Тщательно смазать маслом стеклянную форму с высокими бортиками. "Собрать" пастицио: одну половину отваренных макарон выкладываем на дно формы, добавляем смесь фарша с соусом маринара, затем сверху вторую половину макарон.
Соус бешамель готовим перед отправкой пастицио в духовку. В небольшой миске взбить 2 яйца. Затем в кастрюле растопить кусочки сливочного масла, медленно влить молоко, добавить муку, постоянно помешивая смесь. Как только соус начнет густеть, медленно влить взбитые яйца. Помешивать постоянно, пока не появятся пузырьки, затем снять с огня.
Полить пастицио соусом бешамель.
Разогреть духовку до 180 градусов Цельсия.
Запекается греческая лазанья в течение 30 минут (следить, чтобы "верхушка" подрумянилась), пишет Business Insider.
Пе́нне (итал
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