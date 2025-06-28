Греческая лазанья, которая удивит вашу семью: блюдо с минимальными усилиями

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Пастицио — греческая лазанья, для приготовления которой нужны простые ингредиенты. Возможно, они уже имеются на вашей кухне.

Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лазанья

Для приготовления пастицио на 8 порций потребуются:

1 упаковка макарон (лучше пенне, т.е. перья),

450 г говяжьего фарша,

половина банки соуса маринара (в составе томаты, чеснок, пряные травы — можно приготовить в домашних условиях из томатной пасты),

половина пачки сливочного масла,

1 луковица,

1 яйцо,

петрушка мелко нарезанная.

Для соуса бешамель

2 яйца,

2 стакана молока,

30 гр. сливочного масла,

четверть стакана муки.

Обжарить лук на сливочном масле в сковородке, добавить говяжий фарш и петрушку, продолжить процесс жарки. Посолить, дать подрумяниться смеси. Помешивая, добавить взбитое яйцо. Через 2 минуты в смесь влить соус маринара. Дать несколько минут потомиться, затем снять с огня.

Отварить макароны до полуготовности (аль денте), слить воду.

Тщательно смазать маслом стеклянную форму с высокими бортиками. "Собрать" пастицио: одну половину отваренных макарон выкладываем на дно формы, добавляем смесь фарша с соусом маринара, затем сверху вторую половину макарон.

Соус бешамель готовим перед отправкой пастицио в духовку. В небольшой миске взбить 2 яйца. Затем в кастрюле растопить кусочки сливочного масла, медленно влить молоко, добавить муку, постоянно помешивая смесь. Как только соус начнет густеть, медленно влить взбитые яйца. Помешивать постоянно, пока не появятся пузырьки, затем снять с огня.

Полить пастицио соусом бешамель.

Разогреть духовку до 180 градусов Цельсия.

Запекается греческая лазанья в течение 30 минут (следить, чтобы "верхушка" подрумянилась), пишет Business Insider.

Уточнения

Пе́нне (итал lang="it">penne), пе́рья — макаронные изделия в виде трубочек со скошенными срезами длиной 3 ─ 5 см.



