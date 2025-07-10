Летом его готовят все: простой рецепт из трёх ингредиентов, который покорил сеть

Рецепт лёгкого десерта с арбузом, дыней и маскарпоне на лето 2025

3:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — идеальное время для лёгких и освежающих десертов. Особенно когда духовку включать совсем не хочется. Этот рецепт стал настоящим хитом лета 2025 года: сочетание сладкой дыни, сочного арбуза, нежных сливок и аромата свежей мяты невозможно игнорировать.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мохито

Арбуз и дыня — идеальный выбор для жары

Эти фрукты не просто вкусные — они настоящие спасители в жару. Их мякоть содержит более 90% воды, что помогает поддерживать водный баланс в самые знойные дни. К тому же арбуз и дыня богаты калием, витаминами и почти не содержат калорий. Они отлично утоляют жажду и при этом приносят удовольствие.

А добавление мяты усиливает эффект свежести. Сливки на основе маскарпоне придают десерту нежную кремовую текстуру, а хрустящие овсяные хлопья и миндаль добавляют интересный контраст вкусов.

Готовится за 25 минут и без духовки

Этот десерт не требует ни варки, ни запекания. Он идеально подойдёт для тех случаев, когда хочется чего-то лёгкого, сладкого и быстрого.

Какие ингредиенты понадобятся

На 6 порций потребуется:

1 спелая дыня Шаранте

1/4 среднего арбуза

1/2 желтой дыни

2 пакетика ванильного сахара

Небольшой пучок свежей мяты

30 мл хорошо охлажденных сливок для взбивания

150 г охлажденного маскарпоне

50 г сахарной пудры

Немного измельчённого миндаля

Жареные овсяные хлопья для украшения

Пошаговый рецепт

Подготовьте фрукты. Очистите арбуз и дыни от кожуры и семян. Нарежьте мякоть аккуратными кубиками. Займитесь мятой. Вымойте пучок мяты. Листочки мелко порубите, а верхушки оставьте для украшения. Соберите фруктовую основу. Перемешайте кубики дыни и арбуза с ванильным сахаром и измельчённой мятой. Поставьте миску с фруктами в холодильник минимум на 15 минут. Приготовьте крем. Взбейте сливки с маскарпоне и сахарной пудрой до плотных пиков. Масса должна получиться густой и воздушной. Соберите десерт. В прозрачные стаканы или креманки выкладывайте слоями фрукты и крем. Последним слоем должен быть крем. Добавьте хрустящие детали. Посыпьте десерт миндалём и овсяными хлопьями. Украсьте листочками мяты. Подавайте сразу. Этот десерт лучше есть охлаждённым и свежим — так он особенно вкусный.

Идеально для любого летнего случая

Этот десерт украсит любое летнее застолье — будь то семейный ужин, пикник на природе или дружеские посиделки на террасе. Лёгкий, полезный, красивый и очень вкусный — он точно понравится всем без исключения.

Уточнения

Ингредиент - исходные продукты для приготовления какого-либо блюда.

