Летом его готовят все: простой рецепт из трёх ингредиентов, который покорил сеть

Лето — идеальное время для лёгких и освежающих десертов. Особенно когда духовку включать совсем не хочется. Этот рецепт стал настоящим хитом лета 2025 года: сочетание сладкой дыни, сочного арбуза, нежных сливок и аромата свежей мяты невозможно игнорировать.
Эти фрукты не просто вкусные — они настоящие спасители в жару. Их мякоть содержит более 90% воды, что помогает поддерживать водный баланс в самые знойные дни. К тому же арбуз и дыня богаты калием, витаминами и почти не содержат калорий. Они отлично утоляют жажду и при этом приносят удовольствие.
А добавление мяты усиливает эффект свежести. Сливки на основе маскарпоне придают десерту нежную кремовую текстуру, а хрустящие овсяные хлопья и миндаль добавляют интересный контраст вкусов.
Этот десерт не требует ни варки, ни запекания. Он идеально подойдёт для тех случаев, когда хочется чего-то лёгкого, сладкого и быстрого.
На 6 порций потребуется:
1 спелая дыня Шаранте
1/4 среднего арбуза
1/2 желтой дыни
2 пакетика ванильного сахара
Небольшой пучок свежей мяты
30 мл хорошо охлажденных сливок для взбивания
150 г охлажденного маскарпоне
50 г сахарной пудры
Немного измельчённого миндаля
Жареные овсяные хлопья для украшения
Подготовьте фрукты. Очистите арбуз и дыни от кожуры и семян. Нарежьте мякоть аккуратными кубиками.
Займитесь мятой. Вымойте пучок мяты. Листочки мелко порубите, а верхушки оставьте для украшения.
Соберите фруктовую основу. Перемешайте кубики дыни и арбуза с ванильным сахаром и измельчённой мятой. Поставьте миску с фруктами в холодильник минимум на 15 минут.
Приготовьте крем. Взбейте сливки с маскарпоне и сахарной пудрой до плотных пиков. Масса должна получиться густой и воздушной.
Соберите десерт. В прозрачные стаканы или креманки выкладывайте слоями фрукты и крем. Последним слоем должен быть крем.
Добавьте хрустящие детали. Посыпьте десерт миндалём и овсяными хлопьями. Украсьте листочками мяты.
Подавайте сразу. Этот десерт лучше есть охлаждённым и свежим — так он особенно вкусный.
Этот десерт украсит любое летнее застолье — будь то семейный ужин, пикник на природе или дружеские посиделки на террасе. Лёгкий, полезный, красивый и очень вкусный — он точно понравится всем без исключения.
Ингредиент - исходные продукты для приготовления какого-либо блюда.
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