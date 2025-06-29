Кукуруза и огурец по-новому: летний салат, который съедается первым

Кукуруза и огурцы — знакомое сочетание, которое чаще всего отправляют в миску вместе с крабовыми палочками и варёными яйцами. Но сегодня без банальности! Вместо привычного майонезного салата — ароматная свежесть с пикантной ноткой, лаймом и кинзой.
Что понадобится (на 5 порций):
кукуруза консервированная — 340 г
огурцы — 300 г
красный лук — 1 шт.
острый зелёный перец — 0,5 шт.
кинза — 15 г
Для соуса:
майонез лёгкий — 2 ст. л.
греческий йогурт — 2 ст. л.
лайм — 1 шт.
чеснок — 2 зубчика
зира (кумин) — 0,5 ч. л.
соль, чёрный перец — по вкусу
1. Огурцы нарежьте мелким кубиком — чтобы по размеру были как зёрна кукурузы.
2. Лук и перец тоже нарежьте мелко, кинзу промойте и порубите.
3. Кукурузу откиньте на сито, дайте соку стечь. Смешайте её с овощами и частью кинзы.
4. Приготовьте заправку: майонез + йогурт, растёртая зира, чеснок, перец, соль.
Выжмите половину лайма — для пикантной кислинки. Попробуйте соус — можно добавить ещё лайма.
5. Соедините всё в одной миске. Перемешайте, украсьте оставшейся кинзой и ломтиками огурца.
Этот салат — не про сытность, а про вкус, свежесть и то самое "вау", которое хочется повторить. Идеален для жаркого дня, пикника или лёгкого ужина.
Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).
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