Кукуруза и огурец по-новому: летний салат, который съедается первым

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Кукуруза и огурцы — знакомое сочетание, которое чаще всего отправляют в миску вместе с крабовыми палочками и варёными яйцами. Но сегодня без банальности! Вместо привычного майонезного салата — ароматная свежесть с пикантной ноткой, лаймом и кинзой.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Что понадобится (на 5 порций):

кукуруза консервированная — 340 г

огурцы — 300 г

красный лук — 1 шт.

острый зелёный перец — 0,5 шт.

кинза — 15 г

Для соуса:

майонез лёгкий — 2 ст. л.

греческий йогурт — 2 ст. л.

лайм — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

зира (кумин) — 0,5 ч. л.

соль, чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Огурцы нарежьте мелким кубиком — чтобы по размеру были как зёрна кукурузы.

2. Лук и перец тоже нарежьте мелко, кинзу промойте и порубите.

3. Кукурузу откиньте на сито, дайте соку стечь. Смешайте её с овощами и частью кинзы.

4. Приготовьте заправку: майонез + йогурт, растёртая зира, чеснок, перец, соль.

Выжмите половину лайма — для пикантной кислинки. Попробуйте соус — можно добавить ещё лайма.

5. Соедините всё в одной миске. Перемешайте, украсьте оставшейся кинзой и ломтиками огурца.

Этот салат — не про сытность, а про вкус, свежесть и то самое "вау", которое хочется повторить. Идеален для жаркого дня, пикника или лёгкого ужина.

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

