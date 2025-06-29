Обожают даже дети: как готовить куриные сердечки, чтобы съели всё

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется вкусного, сытного и недорогого обеда — куриные сердечки в сметане становятся палочкой-выручалочкой. Но многие боятся одного: что они получатся жёсткими. Секрет прост — нужно лишь немного внимания и тепла.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain куриные сердечки

Три правила мягкости

Подготовка: удаляем сосуды, плёнки и сгустки крови. Замачивание: пусть полежат в молоке — так они станут гораздо нежнее. Длительная, но нежная тепловая обработка под крышкой: без перегрева и с заботой.

Что понадобится (на 3 порции):

куриные сердечки — 500 г

сметана (20%) — 100 г

луковица — 1 шт.

сливочное масло — 30 г

соль, перец — по вкусу

Как готовить:

Шаг 1. Мелко нарезаем лук и обжариваем его в сливочном масле на среднем огне 3 минуты.

Шаг 2. Сердечки промываем, нарезаем каждый на 4 части и отправляем к луку. Накрываем крышкой и томим на слабом огне 20 минут. Солим, перчим.

Шаг 3. Вливаем сметану, перемешиваем и тушим ещё 10 минут — уже без крышки. Подаём с любимым гарниром: картофель, рис, булгур, паста — всё пойдёт на ура.

Идеально для уютного семейного ужина или сытного обеда без лишних трат.

Уточнения

Субпроду́кты — внутренние органы (ливер, потроха) и части туш убойных животных, за исключением мякоти мяса, пригодные для дальнейшей переработки в пищевых или технических целях.



