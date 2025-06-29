Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобили, которые не задерживаются в продаже — проверено рынком
Подпись смерти: Украина официально вышла из конвенции о противопехотных минах
Огонь в руках Запада: Россия раскрыла правду о поставках оружия Украине
Секунды до контакта: Ушаков раскрыл сроки переговоров Путина и Трампа
Иван Янковский раскрыл трогательные принципы воспитания сына: учу его тишине, как дед
Бунт в каждом подъезде: Украина накрыла волна сопротивления
Армия без связи: Россия уничтожила систему РЭБ и склады ВСУ
Удар в секунду — и вы покойник: рейтинг самых опасных змей
Проблемы с кожей в жару? Узнай, как справиться с жирным блеском навсегда

Обожают даже дети: как готовить куриные сердечки, чтобы съели всё

1:26
Еда

Когда хочется вкусного, сытного и недорогого обеда — куриные сердечки в сметане становятся палочкой-выручалочкой. Но многие боятся одного: что они получатся жёсткими. Секрет прост — нужно лишь немного внимания и тепла.

куриные сердечки
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
куриные сердечки

Три правила мягкости

  1. Подготовка: удаляем сосуды, плёнки и сгустки крови.

  2. Замачивание: пусть полежат в молоке — так они станут гораздо нежнее.

  3. Длительная, но нежная тепловая обработка под крышкой: без перегрева и с заботой.

Что понадобится (на 3 порции):

  • куриные сердечки — 500 г

  • сметана (20%) — 100 г

  • луковица — 1 шт.

  • сливочное масло — 30 г

  • соль, перец — по вкусу

Как готовить:

Шаг 1. Мелко нарезаем лук и обжариваем его в сливочном масле на среднем огне 3 минуты.

Шаг 2. Сердечки промываем, нарезаем каждый на 4 части и отправляем к луку. Накрываем крышкой и томим на слабом огне 20 минут. Солим, перчим.

Шаг 3. Вливаем сметану, перемешиваем и тушим ещё 10 минут — уже без крышки. Подаём с любимым гарниром: картофель, рис, булгур, паста — всё пойдёт на ура.

Идеально для уютного семейного ужина или сытного обеда без лишних трат.

Уточнения

Субпроду́кты — внутренние органы (ливер, потроха) и части туш убойных животных, за исключением мякоти мяса, пригодные для дальнейшей переработки в пищевых или технических целях.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Домашние животные
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Гости сметут за 10 минут: салат с крабовыми палочками, но без крупы
Еда и рецепты
Гости сметут за 10 минут: салат с крабовыми палочками, но без крупы Аудио 
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Наука и техника
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Последние материалы
Автомобили, которые не задерживаются в продаже — проверено рынком
Подпись смерти: Украина официально вышла из конвенции о противопехотных минах
Обожают даже дети: как готовить куриные сердечки, чтобы съели всё
Огонь в руках Запада: Россия раскрыла правду о поставках оружия Украине
Секунды до контакта: Ушаков раскрыл сроки переговоров Путина и Трампа
Иван Янковский раскрыл трогательные принципы воспитания сына: учу его тишине, как дед
Бунт в каждом подъезде: Украина накрыла волна сопротивления
Армия без связи: Россия уничтожила систему РЭБ и склады ВСУ
Удар в секунду — и вы покойник: рейтинг самых опасных змей
Проблемы с кожей в жару? Узнай, как справиться с жирным блеском навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.