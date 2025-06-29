Обожают даже дети: как готовить куриные сердечки, чтобы съели всё

Когда хочется вкусного, сытного и недорогого обеда — куриные сердечки в сметане становятся палочкой-выручалочкой. Но многие боятся одного: что они получатся жёсткими. Секрет прост — нужно лишь немного внимания и тепла.
Подготовка: удаляем сосуды, плёнки и сгустки крови.
Замачивание: пусть полежат в молоке — так они станут гораздо нежнее.
Длительная, но нежная тепловая обработка под крышкой: без перегрева и с заботой.
куриные сердечки — 500 г
сметана (20%) — 100 г
луковица — 1 шт.
сливочное масло — 30 г
соль, перец — по вкусу
Шаг 1. Мелко нарезаем лук и обжариваем его в сливочном масле на среднем огне 3 минуты.
Шаг 2. Сердечки промываем, нарезаем каждый на 4 части и отправляем к луку. Накрываем крышкой и томим на слабом огне 20 минут. Солим, перчим.
Шаг 3. Вливаем сметану, перемешиваем и тушим ещё 10 минут — уже без крышки. Подаём с любимым гарниром: картофель, рис, булгур, паста — всё пойдёт на ура.
Идеально для уютного семейного ужина или сытного обеда без лишних трат.
Субпроду́кты — внутренние органы (ливер, потроха) и части туш убойных животных, за исключением мякоти мяса, пригодные для дальнейшей переработки в пищевых или технических целях.
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Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.