Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алкомаркеты прижмут: в Госдуме предложили запретить продажу рядом с домами и школами
Опрыскиваю помидоры в самую жару — и листья оживают на глазах: запретный приём даёт урожай
Секреты Фабрики звёзд-2: почему Полина Гагарина не подписала контракт с Максимом Фадеевым?
Брови, которые не стираются: один шаг — и взгляд становится сильнее слов
Маркетплейсы и недобросовестная конкуренция: что скрывают онлайн-гиганты
На каждой улице — зубастый сосед: почему во Флориде никто не боится аллигаторов
Тодоренко и Топалов раскрыли пол третьего ребёнка: Влад счастлив!
Как вернуть стиральную машину в идеальное состояние: боремся с плесенью и запахами без химии
Кнопки побеждают технологии: Volkswagen возвращается к проверенному

Ленивая пицца: рецепт, который спасёт вас в любой ситуации

1:38
Еда

Когда времени в обрез, а душа просит чего-нибудь аппетитного, на помощь придет "ленивая" пицца на кефире, испеченная в духовке.

Пицца
Фото: flickr.com by Navin Rajagopalan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пицца

Вот простой рецепт, который станет настоящим спасением.

Для теста

Стакан теплого кефира, одно яйцо, щепотка соли (половина чайной ложки), немного сахара (треть чайной ложки), чайная ложка разрыхлителя, ложка растительного масла и примерно 160 граммов муки (ориентируйтесь на консистенцию густой сметаны).

Для начинки

Кетчуп или томатная паста (2-3 ложки), 100 граммов ветчины (нарезанной произвольно), пара-тройка свежих шампиньонов и 150 граммов сыра (на ваш вкус).

Приготовление

В миске смешайте теплый кефир, яйцо, соль и сахар. Взбейте до однородности.

Отдельно смешайте муку с разрыхлителем, а затем постепенно введите в кефирную смесь, добавьте масло. Тщательно перемешайте до получения гладкого, густого теста.

Смажьте форму или противень маслом, вылейте тесто и равномерно распределите его.

Смажьте тесто кетчупом или томатной пастой. Нарежьте ветчину и грибы тонкими ломтиками. Выложите начинку на тесто.

Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте пиццу в течение 12 минут. Затем посыпьте пиццу сыром и верните в духовку еще на 5-7 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился. Дайте пицце немного остыть и подавайте к столу, согласно sakh.online.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков). Напиток белого цвета, возможно небольшое содержание углекислоты.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии
Садоводство, цветоводство
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии Аудио 
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем
Еда и рецепты
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем Аудио 
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Популярное
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно

Могут ли волки и лисы дать потомство? Учёные объясняют, почему такой гибрид невозможен, и разбирают редкие случаи скрещивания собак с другими видами.

Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Последние материалы
Идеальные обороты для мотора: цифры, которые продлевают ресурс
Кажется, что растут нормально, а урожай слабый? Баклажаны требуют особой подкормки перед посадкой
Молоко или его растительные альтернативы: что действительно полезно для вашего организма
Мораторий на гражданство: единственный способ спасти Россию
Не может вести прежний образ жизни: раскрыты подробности состояния Киркорова после ожога
Летний хит: цукини, фаршированные тунцом, покорят ваше сердце
Когда скидки не спасают: иностранцы в Китае теряют место под солнцем
Греческие власти делают ставку на 13-часовой рабочий день: что это значит для страны
Да это позор! Экс-участник Дома-2 раскритиковал Бородину за поведение перед свадьбой
Экономия или беда? Почему покупка б/у мебели может привести к вашему худшему кошмару
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.