Ленивая пицца: рецепт, который спасёт вас в любой ситуации

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда времени в обрез, а душа просит чего-нибудь аппетитного, на помощь придет "ленивая" пицца на кефире, испеченная в духовке.

Фото: flickr.com by Navin Rajagopalan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пицца

Вот простой рецепт, который станет настоящим спасением.

Для теста

Стакан теплого кефира, одно яйцо, щепотка соли (половина чайной ложки), немного сахара (треть чайной ложки), чайная ложка разрыхлителя, ложка растительного масла и примерно 160 граммов муки (ориентируйтесь на консистенцию густой сметаны).

Для начинки

Кетчуп или томатная паста (2-3 ложки), 100 граммов ветчины (нарезанной произвольно), пара-тройка свежих шампиньонов и 150 граммов сыра (на ваш вкус).

Приготовление

В миске смешайте теплый кефир, яйцо, соль и сахар. Взбейте до однородности.

Отдельно смешайте муку с разрыхлителем, а затем постепенно введите в кефирную смесь, добавьте масло. Тщательно перемешайте до получения гладкого, густого теста.

Смажьте форму или противень маслом, вылейте тесто и равномерно распределите его.

Смажьте тесто кетчупом или томатной пастой. Нарежьте ветчину и грибы тонкими ломтиками. Выложите начинку на тесто.

Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте пиццу в течение 12 минут. Затем посыпьте пиццу сыром и верните в духовку еще на 5-7 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился. Дайте пицце немного остыть и подавайте к столу, согласно sakh.online.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков). Напиток белого цвета, возможно небольшое содержание углекислоты.



