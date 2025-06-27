Ленивая пицца: рецепт, который спасёт вас в любой ситуации

Когда времени в обрез, а душа просит чего-нибудь аппетитного, на помощь придет "ленивая" пицца на кефире, испеченная в духовке.
Вот простой рецепт, который станет настоящим спасением.
Для теста
Стакан теплого кефира, одно яйцо, щепотка соли (половина чайной ложки), немного сахара (треть чайной ложки), чайная ложка разрыхлителя, ложка растительного масла и примерно 160 граммов муки (ориентируйтесь на консистенцию густой сметаны).
Для начинки
Кетчуп или томатная паста (2-3 ложки), 100 граммов ветчины (нарезанной произвольно), пара-тройка свежих шампиньонов и 150 граммов сыра (на ваш вкус).
Приготовление
В миске смешайте теплый кефир, яйцо, соль и сахар. Взбейте до однородности.
Отдельно смешайте муку с разрыхлителем, а затем постепенно введите в кефирную смесь, добавьте масло. Тщательно перемешайте до получения гладкого, густого теста.
Смажьте форму или противень маслом, вылейте тесто и равномерно распределите его.
Смажьте тесто кетчупом или томатной пастой. Нарежьте ветчину и грибы тонкими ломтиками. Выложите начинку на тесто.
Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте пиццу в течение 12 минут. Затем посыпьте пиццу сыром и верните в духовку еще на 5-7 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился. Дайте пицце немного остыть и подавайте к столу, согласно sakh.online.
Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков). Напиток белого цвета, возможно небольшое содержание углекислоты.
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