Сытный, хрустящий, с дымком — салат из картофеля и бекона стал королём наших летних ужинов

2:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат — не просто еда, а маленький гастрономический триумф. Сочетание нежного картофеля, хрустящего бекона и свежей зелени делает его универсальным: он отлично подойдет в качестве теплой закуски, полноценного ужина или даже как сопровождение к блюдам на гриле. Прост в приготовлении, насыщен вкусом и требует всего полчаса вашего времени.

Фото: flickr.com by jules:stonesoup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофельный салат

Теплый картофельный салат с беконом давно заслужил звание фаворита среди блюд, которые легко приготовить, но сложно забыть. Его любят за сытность, комфортный вкус и возможность адаптировать состав под сезон — весной это может быть молодой картофель, осенью — плотный и крахмалистый.

Почему он покоряет с первой ложки

Секрет — в деталях. Лучше всего подойдут небольшие картофелины — они быстро варятся и выглядят аппетитно в готовом блюде. Бекон — копченый или варено-копченый — обжаривается без масла, чтобы сохранить аромат и получить вкусную вытопленную основу для соуса. Главное — не передержать на огне, иначе он даст горечь.

Когда картофель еще теплый, в него вмешивают свежие травы. Петрушка, укроп, зеленый лук — всё раскрывается ярко, наполняя блюдо ароматом лета. Итог — сочный, пряный, слегка хрустящий салат, который хорош и горячим, и чуть остывшим.

Рецепт: Теплый картофельный салат с беконом

Состав на 4 порции:

1 кг небольшого картофеля

350 г копченого бекона

1 пучок зеленого лука

1 пучок петрушки

Полпучка укропа

половина ч. л. тимьяна

половина ч. л. розмарина

1 ч. л. душистого перца

Соль — по вкусу

Как готовить

Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду, дайте немного остыть и нарежьте крупными кусочками. Бекон нарежьте кубиками и обжарьте на сухой сковороде до золотистости. Не пережарьте — это важно. В ту же сковороду добавьте картофель. Перемешайте, чтобы он впитал аромат бекона. Добавьте специи — перец, розмарин и тимьян. Снимите сковороду с огня, всыпьте нарезанные зелень и лук, перемешайте. Подавайте теплым — в качестве гарнира, основного блюда или уютной закуски к вечеру.

Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

