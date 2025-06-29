Сытный, хрустящий, с дымком — салат из картофеля и бекона стал королём наших летних ужинов

Этот салат — не просто еда, а маленький гастрономический триумф. Сочетание нежного картофеля, хрустящего бекона и свежей зелени делает его универсальным: он отлично подойдет в качестве теплой закуски, полноценного ужина или даже как сопровождение к блюдам на гриле. Прост в приготовлении, насыщен вкусом и требует всего полчаса вашего времени.
Теплый картофельный салат с беконом давно заслужил звание фаворита среди блюд, которые легко приготовить, но сложно забыть. Его любят за сытность, комфортный вкус и возможность адаптировать состав под сезон — весной это может быть молодой картофель, осенью — плотный и крахмалистый.
Секрет — в деталях. Лучше всего подойдут небольшие картофелины — они быстро варятся и выглядят аппетитно в готовом блюде. Бекон — копченый или варено-копченый — обжаривается без масла, чтобы сохранить аромат и получить вкусную вытопленную основу для соуса. Главное — не передержать на огне, иначе он даст горечь.
Когда картофель еще теплый, в него вмешивают свежие травы. Петрушка, укроп, зеленый лук — всё раскрывается ярко, наполняя блюдо ароматом лета. Итог — сочный, пряный, слегка хрустящий салат, который хорош и горячим, и чуть остывшим.
1 кг небольшого картофеля
350 г копченого бекона
1 пучок зеленого лука
1 пучок петрушки
Полпучка укропа
половина ч. л. тимьяна
половина ч. л. розмарина
1 ч. л. душистого перца
Соль — по вкусу
Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду, дайте немного остыть и нарежьте крупными кусочками.
Бекон нарежьте кубиками и обжарьте на сухой сковороде до золотистости. Не пережарьте — это важно.
В ту же сковороду добавьте картофель. Перемешайте, чтобы он впитал аромат бекона. Добавьте специи — перец, розмарин и тимьян.
Снимите сковороду с огня, всыпьте нарезанные зелень и лук, перемешайте.
Подавайте теплым — в качестве гарнира, основного блюда или уютной закуски к вечеру.
Приятного аппетита!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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