Эти грибы дешевле мяса, но насыщают в два раза лучше — забытые вешенки снова на пике популярности

В чешской кухне шампиньоны давно стали привычными. Однако на полках супермаркетов можно найти и вешенки — грибы с интересной текстурой, высоким содержанием белка и богатым вкусом. К сожалению, они часто остаются незамеченными, а зря: вешенки не только вкусны, но и полезны, доступны по цене и идеально подходят для множества блюд.
Вешенки (или устрицы) — грибы с мясистой текстурой, растущие гроздьями на стволах лиственных деревьев. Шляпки веерообразной формы, диаметром до 25 см, окрашены в бежево-коричневые, серые или даже фиолетовые оттенки. Короткие плотные ножки делают их особенно удобными для жарки и запекания. Самые распространённые виды — вешенка обыкновенная, королевская и воронковидная.
Эти грибы — настоящий кладезь микроэлементов:
Белки, необходимые для роста и восстановления тканей
Минералы: калий, цинк, железо, селен, марганец
Витамины A, B, D
Клетчатка, поддерживающая пищеварение
Антиоксиданты и вещества с противовоспалительным и даже противоопухолевым действием
Вешенки помогают снижать уровень "плохого" холестерина, нормализуют давление, укрепляют кости и иммунитет. При этом они содержат всего 35 ккал на 100 г, почти не имеют углеводов и обладают низким гликемическим индексом, что делает их идеальным продуктом для людей с диабетом или инсулинорезистентностью.
Оба вида грибов — ценные продукты. Однако:
Вешенки содержат больше белка и клетчатки
Шампиньоны содержат больше воды и чуть меньше калорий
Вешенки обладают более выраженным "мясным" вкусом
Шампиньоны дешевле и чаще появляются на столе
Тем не менее, вешенки легко заменяют мясо в постных и вегетарианских блюдах, и могут стать изюминкой любого меню.
Вариантов — масса:
Быстро, просто и очень ароматно. Обжарьте грибы в оливковом масле с чесноком, посолите, поперчите, добавьте петрушку и сбрызните лимонным соком. Отличный гарнир или закуска.
Жареные грибы с луком — отличная начинка для утреннего омлета. Подавать можно с зелёным луком и ржаным хлебом.
Обваляйте грибы в сухарях и обжарьте до хруста. Прекрасная альтернатива мясным котлетам или наггетсам.
Обжарьте вешенки или приготовьте на гриле. Смешайте с рукколой, ломтиками груши, сыром фета и грецкими орехами. Заправьте мёдово-горчичным соусом и подавайте с багетом.
Идеально сочетаются с овощами, картофелем, крупами и бобовыми. Их структура позволяет долго тушить без потери вкуса и формы.
Кроме перечисленных преимуществ, вешенки обладают еще одним важным качеством — доступностью и неприхотливостью в выращивании. Их можно не только купить в магазине, но и вырастить самостоятельно дома на балконе или в подвале. Для этого существуют специальные грибные блоки, которые не требуют особого ухода и позволяют собирать свежий урожай в течение нескольких недель. Это делает вешенки идеальным выбором для тех, кто хочет питаться натуральными продуктами и сократить расходы на покупку белковой пищи.
Вёшенка или ве́шенка (лат. Pleurotus) — род грибов семейства вёшенковые, или плевротовые (Pleurotaceae).
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