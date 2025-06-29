Эти грибы дешевле мяса, но насыщают в два раза лучше — забытые вешенки снова на пике популярности

4:05 Your browser does not support the audio element. Еда

В чешской кухне шампиньоны давно стали привычными. Однако на полках супермаркетов можно найти и вешенки — грибы с интересной текстурой, высоким содержанием белка и богатым вкусом. К сожалению, они часто остаются незамеченными, а зря: вешенки не только вкусны, но и полезны, доступны по цене и идеально подходят для множества блюд.

Фото: commons.wikimedia.org by 272447, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вешенки

Как выглядят и где растут вешенки

Вешенки (или устрицы) — грибы с мясистой текстурой, растущие гроздьями на стволах лиственных деревьев. Шляпки веерообразной формы, диаметром до 25 см, окрашены в бежево-коричневые, серые или даже фиолетовые оттенки. Короткие плотные ножки делают их особенно удобными для жарки и запекания. Самые распространённые виды — вешенка обыкновенная, королевская и воронковидная.

Чем вешенки полезны

Эти грибы — настоящий кладезь микроэлементов:

Белки, необходимые для роста и восстановления тканей

Минералы: калий, цинк, железо, селен, марганец

Витамины A, B, D

Клетчатка, поддерживающая пищеварение

Антиоксиданты и вещества с противовоспалительным и даже противоопухолевым действием

Вешенки помогают снижать уровень "плохого" холестерина, нормализуют давление, укрепляют кости и иммунитет. При этом они содержат всего 35 ккал на 100 г, почти не имеют углеводов и обладают низким гликемическим индексом, что делает их идеальным продуктом для людей с диабетом или инсулинорезистентностью.

Чем вешенки отличаются от шампиньонов

Оба вида грибов — ценные продукты. Однако:

Вешенки содержат больше белка и клетчатки

Шампиньоны содержат больше воды и чуть меньше калорий

Вешенки обладают более выраженным "мясным" вкусом

Шампиньоны дешевле и чаще появляются на столе

Тем не менее, вешенки легко заменяют мясо в постных и вегетарианских блюдах, и могут стать изюминкой любого меню.

Что приготовить из вешенок

Вариантов — масса:

Обжаренные вешенки с чесноком и петрушкой

Быстро, просто и очень ароматно. Обжарьте грибы в оливковом масле с чесноком, посолите, поперчите, добавьте петрушку и сбрызните лимонным соком. Отличный гарнир или закуска.

Омлет с вешенками и шалотом

Жареные грибы с луком — отличная начинка для утреннего омлета. Подавать можно с зелёным луком и ржаным хлебом.

Вешенки в панировке

Обваляйте грибы в сухарях и обжарьте до хруста. Прекрасная альтернатива мясным котлетам или наггетсам.

Грибной салат с грушей и фетой

Обжарьте вешенки или приготовьте на гриле. Смешайте с рукколой, ломтиками груши, сыром фета и грецкими орехами. Заправьте мёдово-горчичным соусом и подавайте с багетом.

Вешенки в рагу, супах и запеканках

Идеально сочетаются с овощами, картофелем, крупами и бобовыми. Их структура позволяет долго тушить без потери вкуса и формы.

Почему вешенки — идеальный продукт

Сытные и низкокалорийные

Подходят для постов, вегетарианских и кето-диет

Укрепляют здоровье и поддерживают иммунитет

Быстро готовятся и отлично хранятся

Имеют "умами" вкус, близкий к мясу

Кроме перечисленных преимуществ, вешенки обладают еще одним важным качеством — доступностью и неприхотливостью в выращивании. Их можно не только купить в магазине, но и вырастить самостоятельно дома на балконе или в подвале. Для этого существуют специальные грибные блоки, которые не требуют особого ухода и позволяют собирать свежий урожай в течение нескольких недель. Это делает вешенки идеальным выбором для тех, кто хочет питаться натуральными продуктами и сократить расходы на покупку белковой пищи.

Уточнения

Вёшенка или ве́шенка (лат. Pleurotus) — род грибов семейства вёшенковые, или плевротовые (Pleurotaceae).

