Когда-то это блюдо стояло на столе почти в каждом доме. Сегодня его вспоминают с настороженностью — и совершенно зря. Рагу из индюшиных желудков — не просто старая добрая традиция, а настоящее богатство вкуса, белка и коллагена, способное занять достойное место в современном рационе.
Субпродукты долгое время были незаслуженно вытеснены с домашних кухонь. Однако сегодня диетологи и шеф-повара заново открывают их потенциал. Индюшиные желудки:
богаты высококачественным легкоусвояемым белком,
содержат коллаген, необходимый для здоровья кожи и суставов,
не содержат углеводов,
подходят для кето и белковых диет,
низкокалорийны, но сытны.
И всё это — по доступной цене.
600 г индюшиных желудков
2 стебля сельдерея
200 г грибов
2 моркови
1 перец чили
1 луковица
1 лавровый лист
1 ч. л. майорана
половина ч. л. молотой сладкой паприки
2 щепотки морской соли
щепотка молотого чёрного перца
1 стакан воды
масло для жарки
Подготовка желудков
Очистите от плёнок и лишнего жира, промойте, нарежьте на кусочки по 2-3 см.
Обжарка
На масле обжарьте желудки до лёгкой золотистости, добавьте морковь, обжарьте вместе 2-3 минуты.
Добавление лука и варка
Введите нарезанный лук и лавровый лист, залейте водой. Варите под крышкой ~20 минут.
Вводим овощи и специи
Добавьте нарезанный сельдерей, перец чили (по вкусу), майоран. Перемешайте.
Грибы и тушение
Добавьте порезанные грибы. При необходимости — немного воды. Тушите до мягкости желудков и овощей.
Финальная стадия
Приправьте солью, перцем и паприкой. Тушите ещё 5-7 минут, чтобы вкусы соединились.
Горячее рагу прекрасно сочетается с:
картофельным пюре
перловкой
гречкой
кусочком ржаного хлеба или лепёшкой
Это идеальный обед для всей семьи: сытный, насыщенный, полезный и недорогой.
Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.