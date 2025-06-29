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Желудки индейки — спасение для суставов и кожи: тушу с овощами, получается изумительное рагу

2:28
Еда

Когда-то это блюдо стояло на столе почти в каждом доме. Сегодня его вспоминают с настороженностью — и совершенно зря. Рагу из индюшиных желудков — не просто старая добрая традиция, а настоящее богатство вкуса, белка и коллагена, способное занять достойное место в современном рационе.

Куриные желудки
Фото: flickr.com by secretlondon123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Куриные желудки

Почему стоит вернуть рагу из желудков на кухню

Субпродукты долгое время были незаслуженно вытеснены с домашних кухонь. Однако сегодня диетологи и шеф-повара заново открывают их потенциал. Индюшиные желудки:

  • богаты высококачественным легкоусвояемым белком,

  • содержат коллаген, необходимый для здоровья кожи и суставов,

  • не содержат углеводов,

  • подходят для кето и белковых диет,

  • низкокалорийны, но сытны.

И всё это — по доступной цене.

Простой рецепт ароматного рагу из желудков индейки

Ингредиенты

  • 600 г индюшиных желудков

  • 2 стебля сельдерея

  • 200 г грибов

  • 2 моркови

  • 1 перец чили

  • 1 луковица

  • 1 лавровый лист

  • 1 ч. л. майорана

  • половина ч. л. молотой сладкой паприки

  • 2 щепотки морской соли

  • щепотка молотого чёрного перца

  • 1 стакан воды

  • масло для жарки

Приготовление

  1. Подготовка желудков
    Очистите от плёнок и лишнего жира, промойте, нарежьте на кусочки по 2-3 см.

  2. Обжарка
    На масле обжарьте желудки до лёгкой золотистости, добавьте морковь, обжарьте вместе 2-3 минуты.

  3. Добавление лука и варка
    Введите нарезанный лук и лавровый лист, залейте водой. Варите под крышкой ~20 минут.

  4. Вводим овощи и специи
    Добавьте нарезанный сельдерей, перец чили (по вкусу), майоран. Перемешайте.

  5. Грибы и тушение
    Добавьте порезанные грибы. При необходимости — немного воды. Тушите до мягкости желудков и овощей.

  6. Финальная стадия
    Приправьте солью, перцем и паприкой. Тушите ещё 5-7 минут, чтобы вкусы соединились.

Как подать

Горячее рагу прекрасно сочетается с:

  • картофельным пюре

  • перловкой

  • гречкой

  • кусочком ржаного хлеба или лепёшкой

Это идеальный обед для всей семьи: сытный, насыщенный, полезный и недорогой.

Уточнения

Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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