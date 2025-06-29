Желудки индейки — спасение для суставов и кожи: тушу с овощами, получается изумительное рагу

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда-то это блюдо стояло на столе почти в каждом доме. Сегодня его вспоминают с настороженностью — и совершенно зря. Рагу из индюшиных желудков — не просто старая добрая традиция, а настоящее богатство вкуса, белка и коллагена, способное занять достойное место в современном рационе.

Фото: flickr.com by secretlondon123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Куриные желудки

Почему стоит вернуть рагу из желудков на кухню

Субпродукты долгое время были незаслуженно вытеснены с домашних кухонь. Однако сегодня диетологи и шеф-повара заново открывают их потенциал. Индюшиные желудки:

богаты высококачественным легкоусвояемым белком,

содержат коллаген, необходимый для здоровья кожи и суставов,

не содержат углеводов,

подходят для кето и белковых диет,

низкокалорийны, но сытны.

И всё это — по доступной цене.

Простой рецепт ароматного рагу из желудков индейки

Ингредиенты

600 г индюшиных желудков

2 стебля сельдерея

200 г грибов

2 моркови

1 перец чили

1 луковица

1 лавровый лист

1 ч. л. майорана

половина ч. л. молотой сладкой паприки

2 щепотки морской соли

щепотка молотого чёрного перца

1 стакан воды

масло для жарки

Приготовление

Подготовка желудков

Очистите от плёнок и лишнего жира, промойте, нарежьте на кусочки по 2-3 см. Обжарка

На масле обжарьте желудки до лёгкой золотистости, добавьте морковь, обжарьте вместе 2-3 минуты. Добавление лука и варка

Введите нарезанный лук и лавровый лист, залейте водой. Варите под крышкой ~20 минут. Вводим овощи и специи

Добавьте нарезанный сельдерей, перец чили (по вкусу), майоран. Перемешайте. Грибы и тушение

Добавьте порезанные грибы. При необходимости — немного воды. Тушите до мягкости желудков и овощей. Финальная стадия

Приправьте солью, перцем и паприкой. Тушите ещё 5-7 минут, чтобы вкусы соединились.

Как подать

Горячее рагу прекрасно сочетается с:

картофельным пюре

перловкой

гречкой

кусочком ржаного хлеба или лепёшкой

Это идеальный обед для всей семьи: сытный, насыщенный, полезный и недорогой.

Уточнения

Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых.

