Всего одна сковорода — и пирог из капусты выходит сочным, с корочкой и ароматной начинкой

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Привычные овощи могут удивлять. Например, из капусты легко приготовить не только суп или тушёное блюдо, но и настоящий пирог — не сладкий, а пикантный, с сыром, чесноком и зеленью. Это неожиданное, но очень удачное сочетание вкусов, которое приятно удивит гостей и станет отличной альтернативой традиционным закускам.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пирог с капустой

Почему стоит готовить из капусты

Капуста — один из самых универсальных и доступных овощей. Она содержит витамины A, C, K, фолиевую кислоту и клетчатку, а также прекрасно сочетается с различными продуктами — от грибов до сыра. Её можно тушить, квасить, варить, запекать, и теперь — использовать как основу для пирога.

Ингредиенты для капустного пирога

700 г молодой капусты

2 яйца

50 г укропа (разделить на 40 г и 10 г)

7 ст. л. муки

половина ст. л. муки (для густоты)

Масло для жарки

220 г тёртого жёлтого сыра

6 ст. л. сливок

4 зубчика чеснока

1 помидор для украшения

Соль — по вкусу

Как приготовить капустный пирог

Подготовка основы:

Нашинкуйте капусту, добавьте яйца, 40 г укропа, муку и немного соли. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и обжаривайте капустную массу как большие блины — с обеих сторон до золотистой корочки. Кремовая прослойка:

Смешайте 200 г тёртого сыра, сливки, оставшийся укроп и измельчённый чеснок. Это будет ароматный сырный крем. Сборка торта:

Выложите один капустный "блин" в форму, смажьте сырным кремом. Повторите слои, пока не закончится начинка. Верхний слой украсьте оставшимся сыром, зеленью и ломтиками помидора. Охлаждение:

Поставьте пирог в холодильник на 20-30 минут, чтобы он стал более плотным и лучше держал форму.

Дополнительный совет

Такой пирог легко адаптировать под вкус — добавить обжаренные грибы, лук или немного перца чили. Это прекрасная альтернатива мясной закуске, особенно в летний сезон. Блюдо одинаково хорошо как в тёплом, так и в охлаждённом виде — его удобно брать с собой на пикник, подавать на фуршет или готовить для семейного ужина.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

