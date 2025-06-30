Всего одна сковорода — и пирог из капусты выходит сочным, с корочкой и ароматной начинкой

Привычные овощи могут удивлять. Например, из капусты легко приготовить не только суп или тушёное блюдо, но и настоящий пирог — не сладкий, а пикантный, с сыром, чесноком и зеленью. Это неожиданное, но очень удачное сочетание вкусов, которое приятно удивит гостей и станет отличной альтернативой традиционным закускам.
Капуста — один из самых универсальных и доступных овощей. Она содержит витамины A, C, K, фолиевую кислоту и клетчатку, а также прекрасно сочетается с различными продуктами — от грибов до сыра. Её можно тушить, квасить, варить, запекать, и теперь — использовать как основу для пирога.
700 г молодой капусты
2 яйца
50 г укропа (разделить на 40 г и 10 г)
7 ст. л. муки
половина ст. л. муки (для густоты)
Масло для жарки
220 г тёртого жёлтого сыра
6 ст. л. сливок
4 зубчика чеснока
1 помидор для украшения
Соль — по вкусу
Подготовка основы:
Нашинкуйте капусту, добавьте яйца, 40 г укропа, муку и немного соли. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и обжаривайте капустную массу как большие блины — с обеих сторон до золотистой корочки.
Кремовая прослойка:
Смешайте 200 г тёртого сыра, сливки, оставшийся укроп и измельчённый чеснок. Это будет ароматный сырный крем.
Сборка торта:
Выложите один капустный "блин" в форму, смажьте сырным кремом. Повторите слои, пока не закончится начинка. Верхний слой украсьте оставшимся сыром, зеленью и ломтиками помидора.
Охлаждение:
Поставьте пирог в холодильник на 20-30 минут, чтобы он стал более плотным и лучше держал форму.
Такой пирог легко адаптировать под вкус — добавить обжаренные грибы, лук или немного перца чили. Это прекрасная альтернатива мясной закуске, особенно в летний сезон. Блюдо одинаково хорошо как в тёплом, так и в охлаждённом виде — его удобно брать с собой на пикник, подавать на фуршет или готовить для семейного ужина.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.