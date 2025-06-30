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Всего одна сковорода — и пирог из капусты выходит сочным, с корочкой и ароматной начинкой

2:34
Еда

Привычные овощи могут удивлять. Например, из капусты легко приготовить не только суп или тушёное блюдо, но и настоящий пирог — не сладкий, а пикантный, с сыром, чесноком и зеленью. Это неожиданное, но очень удачное сочетание вкусов, которое приятно удивит гостей и станет отличной альтернативой традиционным закускам.

Пирог с капустой
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пирог с капустой

Почему стоит готовить из капусты

Капуста — один из самых универсальных и доступных овощей. Она содержит витамины A, C, K, фолиевую кислоту и клетчатку, а также прекрасно сочетается с различными продуктами — от грибов до сыра. Её можно тушить, квасить, варить, запекать, и теперь — использовать как основу для пирога.

Ингредиенты для капустного пирога

  • 700 г молодой капусты

  • 2 яйца

  • 50 г укропа (разделить на 40 г и 10 г)

  • 7 ст. л. муки

  • половина ст. л. муки (для густоты)

  • Масло для жарки

  • 220 г тёртого жёлтого сыра

  • 6 ст. л. сливок

  • 4 зубчика чеснока

  • 1 помидор для украшения

  • Соль — по вкусу

Как приготовить капустный пирог

  1. Подготовка основы:
    Нашинкуйте капусту, добавьте яйца, 40 г укропа, муку и немного соли. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и обжаривайте капустную массу как большие блины — с обеих сторон до золотистой корочки.

  2. Кремовая прослойка:
    Смешайте 200 г тёртого сыра, сливки, оставшийся укроп и измельчённый чеснок. Это будет ароматный сырный крем.

  3. Сборка торта:
    Выложите один капустный "блин" в форму, смажьте сырным кремом. Повторите слои, пока не закончится начинка. Верхний слой украсьте оставшимся сыром, зеленью и ломтиками помидора.

  4. Охлаждение:
    Поставьте пирог в холодильник на 20-30 минут, чтобы он стал более плотным и лучше держал форму.

Дополнительный совет

Такой пирог легко адаптировать под вкус — добавить обжаренные грибы, лук или немного перца чили. Это прекрасная альтернатива мясной закуске, особенно в летний сезон. Блюдо одинаково хорошо как в тёплом, так и в охлаждённом виде — его удобно брать с собой на пикник, подавать на фуршет или готовить для семейного ужина.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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