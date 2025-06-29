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Растительный обед без компромиссов: этот сыр с хрустящей корочкой заменит вам мясо навсегда

2:34
Еда

Ароматный, упругий и хрустящий — жареный халлуми способен перенести в тёплый вечер на Кипре, где он родился и стал национальной гордостью. Готовится он быстро, эффектно и подходит и для закуски, и для горячего блюда. Особенно хорошо он раскрывается на гриле, где приобретает ореховый аромат и румяную корочку — за это его любят и вегетарианцы, и поклонники средиземноморской кухни.

Сыр
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сыр

Что такое халлуми

Халлуми — полутвёрдый сыр, изготавливаемый из овечьего, козьего или их смеси с коровьим молоком. Его главная особенность — устойчивость к плавлению: даже при жарке и запекании он не тает, а лишь слегка размягчается, сохраняя форму.

Текстура — эластичная и слегка скрипящая на зубах.
Вкус — солоноватый, молочный, с лёгкой кислинкой.
Аромат — при жарке приобретает тёплый, почти ореховый оттенок.

Халлуми богат белком и кальцием, но из-за высокого содержания соли и насыщенных жиров рекомендуется употреблять его умеренно — особенно людям с гипертонией или диабетом.

Как жарить халлуми

Готовится халлуми быстро и просто — всего за 5 минут:

Ингредиенты:

  • 400 г сыра халлуми

  • 2 ст. л. оливкового масла

  • 2 веточки свежего розмарина (по желанию)

Приготовление:

  1. Подготовка сыра
    Нарежьте халлуми ломтиками толщиной около 1 см. Смажьте обе стороны оливковым маслом.

  2. Гриль или сковорода
    Разогрейте гриль или чугунную сковороду (можно использовать лист фольги). Выложите сыр и жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка.

  3. Подача
    Подавайте сразу — тёплым. Можно дополнить мёдом, лимонным соком, томатами, зеленью, зёрнами граната или соусом на основе йогурта.

Халлуми также отлично подходит для вегетарианского меню — он сытный, насыщенный по вкусу и легко заменяет мясо в блюде. Благодаря высокой температурной устойчивости его можно жарить на открытом огне, использовать в шашлыках или добавлять в теплые салаты. Этот сыр особенно хорош в сочетании с кисло-сладкими соусами или свежими фруктами — например, инжиром, виноградом или грушей. Такое контрастное сочетание делает каждую порцию не только вкусной, но и ресторанно-праздничной.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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