Всего два ингредиента — и сладость готова: халва из семечек без сахара и лишних хлопот

Халва — восточная классика, которая давно нашла своих поклонников по всему миру. Её любят за насыщенный вкус, питательность и приятную текстуру. Магазины предлагают десятки разновидностей, но настоящую халву проще и полезнее приготовить самостоятельно. Особенно если речь идёт о домашней халве из семян подсолнечника — без сахара, консервантов и лишних добавок.

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Польза халвы: стоит ли включать в рацион

Халва изготавливается на основе семян и натуральных подсластителей, поэтому при умеренном употреблении она может стать частью здорового питания. Подсолнечные семечки — источник:

растительного белка и полезных жиров,

витаминов группы B и E,

магния, цинка и селена.

А мед добавляет сладость и поддерживает иммунитет благодаря ферментам и антиоксидантам.

Рецепт подсолнечной халвы

Ингредиенты

400 г очищенных семян подсолнечника

около 10 ст. л. жидкого мёда (по вкусу)

Пошаговое приготовление

Обжарка семян

Семечки подсолнечника высыпать на сухую сковороду. Обжаривать около 10 минут на среднем огне, постоянно помешивая. Они должны стать золотистыми, но не подгореть. Измельчение

Остуженные семечки поместить в блендер и измельчать до получения однородной, слегка пастообразной массы. Периодически останавливайте и соскребайте массу со стенок, чтобы избежать перегрева техники и добиться равномерности. Смешивание с мёдом

Переложить полученную массу в миску, постепенно добавить мёд. Лучше вводить его по 1-2 ложки, пробуя на вкус, чтобы не переборщить со сладостью. Всё тщательно перемешать до однородной консистенции. Формирование и охлаждение

Переложить массу в подходящую ёмкость, утрамбовать ложкой и отправить в холодильник минимум на 2-3 часа. После охлаждения халва становится плотной и нарезается на кусочки.

Советы

Для более выраженного вкуса можно добавить щепотку соли или ваниль. При желании масса формуется в шарики и обваливается в кокосовой стружке, какао или молотом орехе. Хранить халву в холодильнике в закрытом контейнере до недели.

Уточнения

Халва́ (от араб. حَلَاوَة‎ х̣аля̄ва — «сладость») — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %.

