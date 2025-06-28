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Ни мисок, ни венчиков — только ложка и 15 минут: ванильное печенье из базовых ингредиентов

2:35
Еда

Иногда возникает непреодолимое желание съесть что-нибудь сладкое — и, как назло, ни крошки шоколада, ни кусочка торта под рукой. В таких случаях на выручку приходит быстрое печенье, которое можно приготовить буквально за считаные минуты — без миксера, без сложных этапов и даже без весов, если всё привычно на глаз.

Печенье
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Печенье

Этот рецепт ванильного картофельного печенья — простой и универсальный. Достаточно ложки и пары свободных минут.

Почему именно это печенье

  • Не требует специального оборудования

  • Готовится из базовых ингредиентов

  • Подходит для спонтанного чаепития

  • Легко адаптируется под вкусы всей семьи

Ингредиенты

  • 250 г пшеничной муки (или муки из спельты)

  • 100 г картофельной муки

  • 100 г сахара

  • 2 яйца

  • 2 ч. л. ванильного экстракта

  • 1 ч. л. разрыхлителя

Приготовление

  1. Просеивание и смешивание
    Сначала просейте оба вида муки — это улучшит структуру теста, сделает его легче и избавит от комков. Добавьте сахар и разрыхлитель, перемешайте.

  2. Добавление жидких ингредиентов
    Вбейте яйца, добавьте ванильный экстракт. Ложкой перемешайте всё до однородной массы. Тесто должно быть мягким и слегка липким — идеально для формовки вручную.

  3. Формовка и выпекание
    На противень, застеленный бумагой для выпечки, выложите небольшие порции теста (можно скатать шарики или сформировать ложкой).
    Выпекайте при 180 °C в течение 15-20 минут, пока печенье не подрумянится. Дайте остыть перед подачей.

Как разнообразить вкус

Чтобы сделать печенье ещё вкуснее и придать ему индивидуальность, можно добавить:

  • Сухофрукты: изюм, клюква, курага, финики

  • Шоколад: тёмный, молочный или белый в крошке

  • Орехи: грецкий, миндаль, фундук

  • Кокосовую стружку

  • Засахаренную цедру апельсина

  • Специи: корицу, мускат, кардамон, ваниль в порошке

Все добавки можно как вмешать в тесто, так и выложить сверху перед выпечкой.

Совет по здоровому выбору

Если заменить пшеничную муку на муку из спельты, печенье станет более полезным: больше клетчатки, мягче белок, ниже гликемический индекс. Отличный выбор для тех, кто следит за уровнем сахара в крови или просто хочет более сбалансированную выпечку.

Уточнения

Ло́жка — столовый прибор, отдалённо напоминающий небольшую лопатку в виде небольшого мелкого сосуда-чашечки (черпала), соединённого перемычкой с держалом (рукояткой).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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