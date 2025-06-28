Ни мисок, ни венчиков — только ложка и 15 минут: ванильное печенье из базовых ингредиентов

Иногда возникает непреодолимое желание съесть что-нибудь сладкое — и, как назло, ни крошки шоколада, ни кусочка торта под рукой. В таких случаях на выручку приходит быстрое печенье, которое можно приготовить буквально за считаные минуты — без миксера, без сложных этапов и даже без весов, если всё привычно на глаз.
Этот рецепт ванильного картофельного печенья — простой и универсальный. Достаточно ложки и пары свободных минут.
Не требует специального оборудования
Готовится из базовых ингредиентов
Подходит для спонтанного чаепития
Легко адаптируется под вкусы всей семьи
250 г пшеничной муки (или муки из спельты)
100 г картофельной муки
100 г сахара
2 яйца
2 ч. л. ванильного экстракта
1 ч. л. разрыхлителя
Просеивание и смешивание
Сначала просейте оба вида муки — это улучшит структуру теста, сделает его легче и избавит от комков. Добавьте сахар и разрыхлитель, перемешайте.
Добавление жидких ингредиентов
Вбейте яйца, добавьте ванильный экстракт. Ложкой перемешайте всё до однородной массы. Тесто должно быть мягким и слегка липким — идеально для формовки вручную.
Формовка и выпекание
На противень, застеленный бумагой для выпечки, выложите небольшие порции теста (можно скатать шарики или сформировать ложкой).
Выпекайте при 180 °C в течение 15-20 минут, пока печенье не подрумянится. Дайте остыть перед подачей.
Чтобы сделать печенье ещё вкуснее и придать ему индивидуальность, можно добавить:
Сухофрукты: изюм, клюква, курага, финики
Шоколад: тёмный, молочный или белый в крошке
Орехи: грецкий, миндаль, фундук
Кокосовую стружку
Засахаренную цедру апельсина
Специи: корицу, мускат, кардамон, ваниль в порошке
Все добавки можно как вмешать в тесто, так и выложить сверху перед выпечкой.
Если заменить пшеничную муку на муку из спельты, печенье станет более полезным: больше клетчатки, мягче белок, ниже гликемический индекс. Отличный выбор для тех, кто следит за уровнем сахара в крови или просто хочет более сбалансированную выпечку.
Ло́жка — столовый прибор, отдалённо напоминающий небольшую лопатку в виде небольшого мелкого сосуда-чашечки (черпала), соединённого перемычкой с держалом (рукояткой).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?