Больше не варю борщ: этот суп с мангольдом и чечевицей вкуснее, сытнее и готовится проще

Май не спешит радовать теплом, и всё чаще взгляд скользит в сторону кастрюли. Что приготовить, чтобы согреться, насытиться и ощутить уют с первой ложки? Ответ — свекольный суп в пряной, восточной интерпретации с добавлением чечевицы, имбиря и копчёной паприки.
Это не борщ, но и не совсем рагу. Это — насыщенное блюдо, в котором корнеплоды встречаются со специями, а классическая чешская база легко превращается в нечто космополитичное и по-настоящему вкусное.
Весной особенно популярен мангольд — молодые листья и стебли свеклы. Его кислинка и нежная текстура идеально подходят для супов. Помимо привычного применения в салатах и запеканках, он прекрасно раскрывается в горячих блюдах.
А в тандеме с красной чечевицей, пряностями и томатной пастой он превращается в сытный, ароматный суп, который хочется готовить снова и снова.
1 пучок мангольда (свекольная ботва с молодыми корешками)
1 большая картофелина
1 морковь
половина стакана красной чечевицы
1 луковица
2 зубчика чеснока
2 см корня имбиря
1 ч. л. копчёной паприки
четверть ч. л. тмина (по вкусу)
1 ст. л. томатной пасты
1 литр овощного бульона
2 ст. л. оливкового масла
соль, перец
немного лимонного сока или яблочного уксуса
для подачи: густой йогурт или сливки, свежий укроп или кориандр
Подготовка овощей
Нарезать лук кубиками, чеснок измельчить, имбирь натереть. Морковь нарезать кружочками, картофель — кубиками.
Обжарка специй
В кастрюле разогреть масло, обжарить лук до мягкости (2-3 мин), затем добавить чеснок, имбирь, паприку и тмин. Обжаривать ещё минуту — откроется аромат специй.
Закладка основы
Ввести морковь, картофель, томатную пасту. Перемешать и обжарить 2 минуты. Влить бульон и засыпать чечевицу. Варить на среднем огне 15 минут.
Добавление свеклы и ботвы
Нарезать стебли и мелкие корешки свеклы, добавить их в суп. Варить ещё 10 минут. Затем добавить нарезанные листья мангольда и варить 2-3 минуты до мягкости.
Финальные штрихи
Посолить, поперчить, сбалансировать вкус кислотой лимона или уксуса.
Подача
Разлить по тарелкам, добавить ложку йогурта или сливок. Украсить зеленью — укропом или кориандром.
Подходит для вегетарианцев и постного меню. Содержит много клетчатки и железа. Отлично насыщает и согревает. Готовится без сложных техник, но выглядит эффектно. Можно заморозить или есть на второй день — вкус только усиливается.
Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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