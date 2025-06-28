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Больше не варю борщ: этот суп с мангольдом и чечевицей вкуснее, сытнее и готовится проще

3:09
Еда

Май не спешит радовать теплом, и всё чаще взгляд скользит в сторону кастрюли. Что приготовить, чтобы согреться, насытиться и ощутить уют с первой ложки? Ответ — свекольный суп в пряной, восточной интерпретации с добавлением чечевицы, имбиря и копчёной паприки.

свекольник
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
свекольник

Это не борщ, но и не совсем рагу. Это — насыщенное блюдо, в котором корнеплоды встречаются со специями, а классическая чешская база легко превращается в нечто космополитичное и по-настоящему вкусное.

Мангольд и свекла: не только салаты

Весной особенно популярен мангольд — молодые листья и стебли свеклы. Его кислинка и нежная текстура идеально подходят для супов. Помимо привычного применения в салатах и запеканках, он прекрасно раскрывается в горячих блюдах.

А в тандеме с красной чечевицей, пряностями и томатной пастой он превращается в сытный, ароматный суп, который хочется готовить снова и снова.

Ингредиенты

  • 1 пучок мангольда (свекольная ботва с молодыми корешками)

  • 1 большая картофелина

  • 1 морковь

  • половина стакана красной чечевицы

  • 1 луковица

  • 2 зубчика чеснока

  • 2 см корня имбиря

  • 1 ч. л. копчёной паприки

  • четверть ч. л. тмина (по вкусу)

  • 1 ст. л. томатной пасты

  • 1 литр овощного бульона

  • 2 ст. л. оливкового масла

  • соль, перец

  • немного лимонного сока или яблочного уксуса

  • для подачи: густой йогурт или сливки, свежий укроп или кориандр

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка овощей
    Нарезать лук кубиками, чеснок измельчить, имбирь натереть. Морковь нарезать кружочками, картофель — кубиками.

  2. Обжарка специй
    В кастрюле разогреть масло, обжарить лук до мягкости (2-3 мин), затем добавить чеснок, имбирь, паприку и тмин. Обжаривать ещё минуту — откроется аромат специй.

  3. Закладка основы
    Ввести морковь, картофель, томатную пасту. Перемешать и обжарить 2 минуты. Влить бульон и засыпать чечевицу. Варить на среднем огне 15 минут.

  4. Добавление свеклы и ботвы
    Нарезать стебли и мелкие корешки свеклы, добавить их в суп. Варить ещё 10 минут. Затем добавить нарезанные листья мангольда и варить 2-3 минуты до мягкости.

  5. Финальные штрихи
    Посолить, поперчить, сбалансировать вкус кислотой лимона или уксуса.

  6. Подача
    Разлить по тарелкам, добавить ложку йогурта или сливок. Украсить зеленью — укропом или кориандром.

Чем хорош этот суп

Подходит для вегетарианцев и постного меню. Содержит много клетчатки и железа. Отлично насыщает и согревает. Готовится без сложных техник, но выглядит эффектно. Можно заморозить или есть на второй день — вкус только усиливается.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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