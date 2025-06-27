Летний хит: цукини, фаршированные тунцом, покорят ваше сердце

Когда наступает лето, цукини вновь радуют своим насыщенным вкусом.
Предлагаем интересный рецепт, где цукини сочетаются с консервированным тунцом.
Ингредиенты на 2 порции
Приготовление
Тщательно промойте цукини, затем разрежьте его вдоль. С помощью ложки аккуратно удалите сердцевину из каждой половинки, чтобы сформировать углубление для начинки.
Нарежьте помидор кубиками и мелко нашинкуйте лук.
Слейте жидкость из тунца и разберите его вилкой на небольшие кусочки.
Соедините все подготовленные ингредиенты в миске и тщательно перемешайте.
Приправьте начинку солью, перцем и щедро посыпьте прованскими травами.
Перемешайте еще раз.
Наполните половинки цукини полученной начинкой.
Выложите их в форму для запекания, предварительно смазанную небольшим количеством растительного масла. Влейте на дно формы немного воды, чтобы цукини не пересохли во время приготовления.
Запекайте в разогретой до 200 °C духовке около 45 минут, пишет marmiton.
Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini.
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