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Летний хит: цукини, фаршированные тунцом, покорят ваше сердце

1:16
Еда

Когда наступает лето, цукини вновь радуют своим насыщенным вкусом.

Запечённые цукини
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённые цукини

Предлагаем интересный рецепт, где цукини сочетаются с консервированным тунцом.

Ингредиенты на 2 порции

  • 1 цукини,
  • 1 помидор,
  • 1 луковица,
  • перец,
  • соль,
  • прованские травы,
  • растительное масло.

 Приготовление 

Тщательно промойте цукини, затем разрежьте его вдоль. С помощью ложки аккуратно удалите сердцевину из каждой половинки, чтобы сформировать углубление для начинки.

Нарежьте помидор кубиками и мелко нашинкуйте лук.

Слейте жидкость из тунца и разберите его вилкой на небольшие кусочки.

Соедините все подготовленные ингредиенты в миске и тщательно перемешайте.

Приправьте начинку солью, перцем и щедро посыпьте прованскими травами.
Перемешайте еще раз.

Наполните половинки цукини полученной начинкой.

Выложите их в форму для запекания, предварительно смазанную небольшим количеством растительного масла. Влейте на дно формы немного воды, чтобы цукини не пересохли во время приготовления.

Запекайте в разогретой до 200 °C духовке около 45 минут, пишет marmiton.

Уточнения

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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