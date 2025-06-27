Летний хит: цукини, фаршированные тунцом, покорят ваше сердце

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда наступает лето, цукини вновь радуют своим насыщенным вкусом.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённые цукини

Предлагаем интересный рецепт, где цукини сочетаются с консервированным тунцом.

Ингредиенты на 2 порции

1 цукини,

1 помидор,

1 луковица,

перец,

соль,

прованские травы,

растительное масло.

Приготовление

Тщательно промойте цукини, затем разрежьте его вдоль. С помощью ложки аккуратно удалите сердцевину из каждой половинки, чтобы сформировать углубление для начинки.

Нарежьте помидор кубиками и мелко нашинкуйте лук.

Слейте жидкость из тунца и разберите его вилкой на небольшие кусочки.

Соедините все подготовленные ингредиенты в миске и тщательно перемешайте.

Приправьте начинку солью, перцем и щедро посыпьте прованскими травами.

Перемешайте еще раз.

Наполните половинки цукини полученной начинкой.

Выложите их в форму для запекания, предварительно смазанную небольшим количеством растительного масла. Влейте на дно формы немного воды, чтобы цукини не пересохли во время приготовления.

Запекайте в разогретой до 200 °C духовке около 45 минут, пишет marmiton.

Уточнения

Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini.

