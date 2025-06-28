Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Черные точки больше не проблема: хитрости для чистой кожи без лишних затрат
Государство платит — ты рулишь: неожиданный способ сэкономить десятки тысяч на обучении
Клубника кислая и мелкая? Ошибка с подкормкой разрушает урожай — но есть простой способ всё исправить
Милая привычка — а потом капельница: почему поедание травы на прогулке может быть опасным для собаки
Кевин Спейси о возвращении: работаю только с теми, кто верил в мою невиновность
ЕС раскололся: Брюссель защищает стейблкоины от Центробанка
Один заказ — и стюардессы начинают морщиться: чего никогда не стоит заказывать в самолёте
Виски и ваше здоровье: как напиток влияет на сердце и печень — правда, которую важно знать

Пельмени больше не разваливаются: вот в какой воде их нужно варить, чтобы остались целыми и сочными

1:44
Еда

Приготовление пельменей кажется делом элементарным: закипятить воду, засыпать полуфабрикаты — и ждать 10 минут. Но, как ни удивительно, именно в этой простой схеме кроется ошибка, которая может испортить весь результат.

Ярушки
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ярушки

Что происходит при резком перепаде температур

Эксперты предупреждают: бросать замороженные пельмени сразу в кипяток — значит рисковать не только их внешним видом, но и вкусом. Есть два негативных последствия:

Пельмени могут лопнуть

Резкий переход от мороза к кипящей воде вызывает вспучивание теста и разрывы. В итоге — выкипевшая начинка, мутная вода и полуразвалившиеся изделия на тарелке.

Пельмени слипаются

Вторая проблема — слипание пельменей. Крахмал, содержащийся в тесте, быстро "сваривается" при высоких температурах и склеивает изделия между собой.

Как правильно варить пельмени

Существует два проверенных способа избежать проблем:

Метод 1: предварительное оттаивание

Пельмени помещаются на несколько минут в миску с холодной водой. За счёт постепенного нагрева они теряют морозную жёсткость и становятся пригодными для варки в кипящей воде без риска повреждений.

Метод 2: мягкий нагрев

Заливать пельмени водой следует до того, как она закипит — оптимальная температура около 50 °C. Так изделия медленно прогреются, не повредятся и не склеятся.

Результат? Идеальные пельмени:

  • Целые, без лопнувшего теста

  • Равномерно проваренные

  • Без слипания и потери формы

Выбор одного из этих способов — и пельмени будут не хуже домашних.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Домашние животные
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах Аудио 
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем
Еда и рецепты
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем Аудио 
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Последние материалы
Виски и ваше здоровье: как напиток влияет на сердце и печень — правда, которую важно знать
Мясо, штанга и массаж: названы работающие способы убрать жир с тела
Забытое мясо с советских времён — снова в моде: говяжья вырезка в горчичном соусе удивляет вкусом
Вклады с пониженной ставкой: стоит ли спешить с оформлением
Советы водителям: как грамотно эксплуатировать автомобиль с системой Start-Stop
Пирожное "Картошка": секрет быстрого десерта, который вернёт в детство
Это исследование может перечеркнуть мечту Маска: колонизация Марса под угрозой
Как носить юбку с кружевным подолом: от пиджака до топа — лучшие образы
Кошка легла на грудь — и не случайно: животное может чувствовать болезнь
Покупать будут меньше, даже если денег станет больше — тревожный прогноз по авторынку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.