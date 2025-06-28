Пельмени больше не разваливаются: вот в какой воде их нужно варить, чтобы остались целыми и сочными

Приготовление пельменей кажется делом элементарным: закипятить воду, засыпать полуфабрикаты — и ждать 10 минут. Но, как ни удивительно, именно в этой простой схеме кроется ошибка, которая может испортить весь результат.
Эксперты предупреждают: бросать замороженные пельмени сразу в кипяток — значит рисковать не только их внешним видом, но и вкусом. Есть два негативных последствия:
Резкий переход от мороза к кипящей воде вызывает вспучивание теста и разрывы. В итоге — выкипевшая начинка, мутная вода и полуразвалившиеся изделия на тарелке.
Вторая проблема — слипание пельменей. Крахмал, содержащийся в тесте, быстро "сваривается" при высоких температурах и склеивает изделия между собой.
Существует два проверенных способа избежать проблем:
Пельмени помещаются на несколько минут в миску с холодной водой. За счёт постепенного нагрева они теряют морозную жёсткость и становятся пригодными для варки в кипящей воде без риска повреждений.
Заливать пельмени водой следует до того, как она закипит — оптимальная температура около 50 °C. Так изделия медленно прогреются, не повредятся и не склеятся.
Целые, без лопнувшего теста
Равномерно проваренные
Без слипания и потери формы
Выбор одного из этих способов — и пельмени будут не хуже домашних.
Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.
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