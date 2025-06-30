Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Изумительная запеченная цветная капуста: как просто сделать её звездой стола
Собаки и кошки знают, как вами манипулировать — и пользуются этим
Запотевание окон? Один трюк с чаем решает проблему навсегда — и никакой химии!
Как есть и худеть: секретное сочетание тренировок от эксперта
Учёные сообщили о перспективах промысла моллюсков: трубачи могут стать новым гастрономическим трендом
Жар под контролем: распространённые ошибки, из-за которых не получается снизить температуру
Audi A5 2025 бросает вызов BMW 3-й серии с новыми технологиями
Римский лагерь за пределами империи: находка, меняющая исторические границы
Как увеличить срок службы холодильника: три простых совета от профессионалов

Встретимся за чаем: готовим бисквитный торт, который придётся по вкусу всем

3:57
Еда

Торты – это не только символ праздника, но и настоящая кулинарная радость. Но что делать, если у вас нет времени или опыта для создания сложных десертов? Мы предлагаем вам рецепты простейшего торта, с которым справится даже начинающий кулинар.

Торт бисквитный
Фото: creativecommons.org by Mufi69, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Торт бисквитный

Рецепт простого бисквитного торта

Этот торт состоит из нежного бисквита, легкого крема и простых начинок. Его можно приготовить на любой случай: день рождения, встречу с друзьями или просто для уютного вечернего чаепития. 

Для бисквита:

  • Яйца — 4 шт.
  • Сахар — 1 стакан
  • Мука — 1 стакан
  • Разрыхлитель теста — 1 ч. ложка
  • Ванильный сахар — 1 ч. ложка (по желанию)
  • Соль — щепотка

Для крема:

  • Сметана или сливки — 400 г (20% и выше, для более насыщенного вкуса)
  • Сахар — 1/2 стакана
  • Ванильный сахар — 1 ч. ложка (по желанию)

Для начинки (по желанию):

  • Свежие или консервированные фрукты (ягоды, персики, бананы и т.д.) 
  • Орехи — 100 г (по желанию)

Приготовление бисквита

  1. Разогреваем духовку: начните с предварительного разогрева духовки до 180°C. Подготовьте форму для выпечки, смазав её маслом и присыпав мукой или застелив бумагой для выпечки.
  2. Смешивание ингредиентов: в глубокой миске разбейте яйца и добавьте сахар. Взбивайте их миксером на высокой скорости около 5-7 минут, пока масса не увеличится в объеме и не станет светлой и пышной. Это важно для легкости бисквита.
  3. Добавление сухих ингредиентов: в отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Постепенно добавляйте эту смесь в яично-сахарную массу, аккуратно перемешивая лопаткой, чтобы сохранить воздушность теста.
  4. Выпечка: вылейте тесто в подготовленную форму и поставьте в духовку. Выпекайте 25-30 минут до красивой золотистой корочки. Готовность можно проверить деревянной шпажкой – она должна выйти чистой. После выпечки дайте коржу остыть в форме, а затем аккуратно извлеките.

Приготовление крема

  1. Смешивание компонентов: в отдельной миске взбейте сметану или сливки с сахаром и ванильным сахаром. Крема должна быть воздушной и легкой. Если вы используете сливки, их лучше взбить отдельно до образования пиков.

Сборка торта

  1. Разрезание коржа: остывший бисквит разрежьте на два или три равных коржа. Если желаете, можете разрезать его вдоль на более тонкие пласты
  2. Слои начинки: на первый корж распределите часть крема, добавьте слой фруктов или орехов, если используете их. Повторите этот шаг со следующими коржами, укладывая их один на другой, и не забывайте добавлять крем и начинку между слоями.
  3. Финишный штрих: верх торта покройте остатками крема. Для декоративности можно украсить торт фруктами, ягодами и орехами, используя всю свою фантазию!

Охлаждение и подача

  1. Настойка: поставьте торт в холодильник минимум на 1-2 часа, а лучше на всю ночь. Это поможет коржам пропитаться кремом и сделает торт более нежным.
  2. Подача на стол: перед подачей нарежьте торт на порционные кусочки и подавайте к чаю или кофе. Он отлично подойдет для любого повода!

Этот лёгкий и простой в приготовлении торт — настоящая находка для всех, кто хочет порадовать себя и близких сладким угощением, не тратя много времени и усилий на кулинарию. Не бойтесь экспериментировать с начинками и украшениями, добавляя свои любимые фрукты или ягоды. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Красота и стиль
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру Аудио 
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Домашние животные
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Последние материалы
Изумительная запеченная цветная капуста: как просто сделать её звездой стола
Собаки и кошки знают, как вами манипулировать — и пользуются этим
Запотевание окон? Один трюк с чаем решает проблему навсегда — и никакой химии!
Как есть и худеть: секретное сочетание тренировок от эксперта
Учёные сообщили о перспективах промысла моллюсков: трубачи могут стать новым гастрономическим трендом
Жар под контролем: распространённые ошибки, из-за которых не получается снизить температуру
Audi A5 2025 бросает вызов BMW 3-й серии с новыми технологиями
Римский лагерь за пределами империи: находка, меняющая исторические границы
Как увеличить срок службы холодильника: три простых совета от профессионалов
Не огород, а крепость: как из трав создать живой забор от колорадского жука, мошек и слизней
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.