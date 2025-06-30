Встретимся за чаем: готовим бисквитный торт, который придётся по вкусу всем

3:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Торты – это не только символ праздника, но и настоящая кулинарная радость. Но что делать, если у вас нет времени или опыта для создания сложных десертов? Мы предлагаем вам рецепты простейшего торта, с которым справится даже начинающий кулинар.

Фото: creativecommons.org by Mufi69, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Торт бисквитный

Рецепт простого бисквитного торта

Этот торт состоит из нежного бисквита, легкого крема и простых начинок. Его можно приготовить на любой случай: день рождения, встречу с друзьями или просто для уютного вечернего чаепития.

Для бисквита:

Яйца — 4 шт.

Сахар — 1 стакан

Мука — 1 стакан

Разрыхлитель теста — 1 ч. ложка

Ванильный сахар — 1 ч. ложка (по желанию)

Соль — щепотка

Для крема:

Сметана или сливки — 400 г (20% и выше, для более насыщенного вкуса)

Сахар — 1/2 стакана

Ванильный сахар — 1 ч. ложка (по желанию)

Для начинки (по желанию):

Свежие или консервированные фрукты (ягоды, персики, бананы и т.д.)

Орехи — 100 г (по желанию)

Приготовление бисквита

Разогреваем духовку: начните с предварительного разогрева духовки до 180°C. Подготовьте форму для выпечки, смазав её маслом и присыпав мукой или застелив бумагой для выпечки. Смешивание ингредиентов: в глубокой миске разбейте яйца и добавьте сахар. Взбивайте их миксером на высокой скорости около 5-7 минут, пока масса не увеличится в объеме и не станет светлой и пышной. Это важно для легкости бисквита. Добавление сухих ингредиентов: в отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Постепенно добавляйте эту смесь в яично-сахарную массу, аккуратно перемешивая лопаткой, чтобы сохранить воздушность теста. Выпечка: вылейте тесто в подготовленную форму и поставьте в духовку. Выпекайте 25-30 минут до красивой золотистой корочки. Готовность можно проверить деревянной шпажкой – она должна выйти чистой. После выпечки дайте коржу остыть в форме, а затем аккуратно извлеките.

Приготовление крема

Смешивание компонентов: в отдельной миске взбейте сметану или сливки с сахаром и ванильным сахаром. Крема должна быть воздушной и легкой. Если вы используете сливки, их лучше взбить отдельно до образования пиков.

Сборка торта

Разрезание коржа: остывший бисквит разрежьте на два или три равных коржа. Если желаете, можете разрезать его вдоль на более тонкие пласты Слои начинки: на первый корж распределите часть крема, добавьте слой фруктов или орехов, если используете их. Повторите этот шаг со следующими коржами, укладывая их один на другой, и не забывайте добавлять крем и начинку между слоями. Финишный штрих: верх торта покройте остатками крема. Для декоративности можно украсить торт фруктами, ягодами и орехами, используя всю свою фантазию!

Охлаждение и подача

Настойка: поставьте торт в холодильник минимум на 1-2 часа, а лучше на всю ночь. Это поможет коржам пропитаться кремом и сделает торт более нежным. Подача на стол: перед подачей нарежьте торт на порционные кусочки и подавайте к чаю или кофе. Он отлично подойдет для любого повода!

Этот лёгкий и простой в приготовлении торт — настоящая находка для всех, кто хочет порадовать себя и близких сладким угощением, не тратя много времени и усилий на кулинарию. Не бойтесь экспериментировать с начинками и украшениями, добавляя свои любимые фрукты или ягоды.