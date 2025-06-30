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Изумительная запеченная цветная капуста: как просто сделать её звездой стола

3:29
Еда

Цветная капуста — это не только полезный, но и удивительно универсальный овощ, который можно готовить множеством способов. Одним из самых простых и при этом самых вкусных вариантов является запекание, которое позволяет выделить ее нежный вкус и сделать текстуру невероятно аппетитной. 

Цветная капуста
Фото: commons.wikimedia.org by gran, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Цветная капуста

Для запекания цветной капусты вам понадобятся:

  • Цветная капуста — 1 головка (около 1 кг)
  • Оливковое масло — 3–4 ст. ложки (по желанию можно использовать подсолнечное)
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Чеснок — 3-4 зубчика (по желанию)
  • Паприка сладкая — 1 ч. ложка (для аромата)
  • Пармезан или другой твердый сыр — 100 г (по желанию)
  • Зелень (петрушка или укроп) — для подачи

Подготовка капусты

  • Очистка и нарезка: начните с того, чтобы разобрать цветную капусту на соцветия. Это можно сделать, просто отделяя их от стебля. Выбирайте соцветия среднего размера, чтобы они равномерно пропеклись. Тщательно промойте под холодной водой, убедившись, что нет песка или грязи.
  • Бланширование (по желанию): чтобы сделать капусту более нежной, вы можете бланшировать соцветия в кипящей воде в течение 3–5 минут, а затем быстро охладить в холодной воде. После этого дайте стечь лишней воде.

Приготовление маринада

  • Заправка: в глубокой миске смешайте оливковое масло, соль, перец, паприку и раздавленный чеснок. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы они образовали однородную массу. Эта смесь придаст капусте насыщенный вкус и аромат.

Запекание

  • Заправка капусты: добавьте подготовленные соцветия цветной капусты в миску с заправкой. Хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт смесью.
  • Подготовка к запеканию: на противень или форму для запекания выложите соцветия, стараясь разместить их в один слой, чтобы они равномерно пропеклись. Если хотите добавить сыр, натрите его и посыпьте сверху.
  • Запекание: разогрейте духовку до 200°C. Поместите противень с цветной капустой в разогретую духовку и запекайте 25-30 минут. Для яркой корочки можно включить режим гриля на последние 5 минут.

Подача

  • Гарнир или основное блюдо? Запеченная цветная капуста готова! Выложите ее на красивое блюдо и посыпьте свежей зеленью. Она прекрасно подходит как гарнир к мясным блюдам, так и как самостоятельное вегетарианское угощение.
  • Соусы: попробуйте подавать запеченную цветную капусту с соусами — например, со сметаной, горчичным соусом или чесночным йогуртом, чтобы добавить еще больше вкуса.

Запеченная цветная капуста — это простое и вкусное блюдо, которое удивляет не только своим нежным вкусом и ароматом, но и своей универсальностью. Приготовленная с любовью, она может стать звездой вашего стола как в будние дни, так и на праздничном ужине. Экспериментируйте с добавками и специями, чтобы найти идеальное сочетание именно для вас, и радуйте себя и своих близких здоровыми и вкусными угощениями! 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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