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Как сделать чебуреки, которые заставят забыть про уличные

3:44
Еда

Чебуреки — это не только вкусная закуска, но и настоящая кулинарная классика, которая радует нас своим хрустящим тестом и нежной начинкой. Приготовленные дома, чебуреки могут стать не только изюминкой обеда, но и любимым угощением. 

Чебуреки
Фото: commons.wikimedia.org by KaterynaKoca, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чебуреки

Для теста:

  • Мука — 4 стакана (плюс немного для подпила)
  • Вода — 1 стакан (кипяток)
  • Соль — 1 ч. ложка
  • Растительное масло — 2 ст. ложки

Для начинки:

  • Мясной фарш (говядина, свинина или курица) — 500 г
  • Лук репчатый — 1-2 шт. (в зависимости от размера)
  • Чеснок — 2-3 зубчика (по желанию)
  • Специи: соль, черный перец по вкусу
  • Зелень (укроп или петрушка) — по желанию
  • Вода — 100 мл

Приготовление теста

  1. Замешивание: в глубокой миске соедините муку и соль. Влейте растительное масло и горячую воду. Перемешайте до однородного состояния. Как только тесто немного остынет, выложите его на рабочую поверхность и начните замешивать руками. Тесто должно стать гладким и эластичным.
  2. Отдых теста: заверните тесто в пленку или накройте полотенцем и дайте ему отдохнуть 30 минут. Это позволит gluten развиться и сделает тесто более эластичным.

Приготовление начинки

  1. Подготовка фарша: мелко нарежьте лук и чеснок. Если хотите, можно их предварительно обжарить до золотистого цвета, но это не обязательно. Соедините фарш, лук, Чеснок в глубокой миске и добавьте специи и мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте и добавьте немного воды — начинка должна быть сочной и не слишком сухой.

Формирование чебуреков

  1. Раскатывание теста: после того как тесто отдохнуло, разделите его на небольшие кусочки размером с яичный белок. Каждый кусочек раскатайте в тонкий круглый блинчик толщиной около 2-3 мм.
  2. Начинка: на одну половину раскатанного круга выложите 1-2 ст. ложки начинки. Не переборщите, иначе чебурек будет трудно закрыть.
  3. Завершение: сложите тесто пополам так, чтобы начинка оказалась внутри, и тщательно прижмите края. Чтобы дополнительно закрыть чебурек, можно прокатать края с помощью вилки или просто защипнуть пальцами.

Жарка чебуреков

  1. Разогрев масла: в глубокой сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Убедитесь, что масла достаточно, чтобы чебуреки плавали в нем и равномерно поджаривались.
  2. Обжаривание: осторожно опускайте чебуреки в масло (по 2-3 штуки за раз) и жарьте до золотистой корочки с обеих сторон. Это займет примерно 3-4 минуты с каждой стороны. После жарки выложите готовые чебуреки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Подача

Сочными и горячими чебуреками можно наслаждаться сразу после жарки. Подавайте их с различными соусами: сметаной, томатным соусом или острым соусом, а также с маринованными огурцами. Вы также можете украсить чебуреки мелко нарезанной зеленью.

Готовка чебуреков — это не только увлекательный процесс, но и возможность создать что-то по-настоящему вкусное и ароматное. Благодаря этому рецепту вы сможете порадовать своих близких домашними, хрустящими и сочными чебуреками. Экспериментируйте с начинками, добавляя и другие ингредиенты, чтобы каждая партия чебуреков была уникальной. 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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