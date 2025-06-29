Как сделать чебуреки, которые заставят забыть про уличные

3:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Чебуреки — это не только вкусная закуска, но и настоящая кулинарная классика, которая радует нас своим хрустящим тестом и нежной начинкой. Приготовленные дома, чебуреки могут стать не только изюминкой обеда, но и любимым угощением.

Фото: commons.wikimedia.org by KaterynaKoca, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чебуреки

Для теста:

Мука — 4 стакана (плюс немного для подпила)

Вода — 1 стакан (кипяток)

Соль — 1 ч. ложка

Растительное масло — 2 ст. ложки

Для начинки:

Мясной фарш (говядина, свинина или курица) — 500 г

Лук репчатый — 1-2 шт. (в зависимости от размера)

Чеснок — 2-3 зубчика (по желанию)

Специи: соль, черный перец по вкусу

Зелень (укроп или петрушка) — по желанию

Вода — 100 мл

Приготовление теста

Замешивание: в глубокой миске соедините муку и соль. Влейте растительное масло и горячую воду. Перемешайте до однородного состояния. Как только тесто немного остынет, выложите его на рабочую поверхность и начните замешивать руками. Тесто должно стать гладким и эластичным. Отдых теста: заверните тесто в пленку или накройте полотенцем и дайте ему отдохнуть 30 минут. Это позволит gluten развиться и сделает тесто более эластичным.

Приготовление начинки

Подготовка фарша: мелко нарежьте лук и чеснок. Если хотите, можно их предварительно обжарить до золотистого цвета, но это не обязательно. Соедините фарш, лук, Чеснок в глубокой миске и добавьте специи и мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте и добавьте немного воды — начинка должна быть сочной и не слишком сухой.

Формирование чебуреков

Раскатывание теста: после того как тесто отдохнуло, разделите его на небольшие кусочки размером с яичный белок. Каждый кусочек раскатайте в тонкий круглый блинчик толщиной около 2-3 мм. Начинка: на одну половину раскатанного круга выложите 1-2 ст. ложки начинки. Не переборщите, иначе чебурек будет трудно закрыть. Завершение: сложите тесто пополам так, чтобы начинка оказалась внутри, и тщательно прижмите края. Чтобы дополнительно закрыть чебурек, можно прокатать края с помощью вилки или просто защипнуть пальцами.

Жарка чебуреков

Разогрев масла: в глубокой сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Убедитесь, что масла достаточно, чтобы чебуреки плавали в нем и равномерно поджаривались. Обжаривание: осторожно опускайте чебуреки в масло (по 2-3 штуки за раз) и жарьте до золотистой корочки с обеих сторон. Это займет примерно 3-4 минуты с каждой стороны. После жарки выложите готовые чебуреки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Подача

Сочными и горячими чебуреками можно наслаждаться сразу после жарки. Подавайте их с различными соусами: сметаной, томатным соусом или острым соусом, а также с маринованными огурцами. Вы также можете украсить чебуреки мелко нарезанной зеленью.

Готовка чебуреков — это не только увлекательный процесс, но и возможность создать что-то по-настоящему вкусное и ароматное. Благодаря этому рецепту вы сможете порадовать своих близких домашними, хрустящими и сочными чебуреками. Экспериментируйте с начинками, добавляя и другие ингредиенты, чтобы каждая партия чебуреков была уникальной.