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Этот салат из капусты с помидорами сделает ваши праздники незабываемыми — вот секрет его вкуса

Еда

Салат из капусты с помидорами, болгарским перцем, морковью и репчатым луком — это не просто заготовка, это настоящее кулинарное творение. Он будет пользоваться огромной популярностью среди ваших близких и друзей. И сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом этого вкуснейшего салата!

Салат с капустой и болгарским перцем
Фото: commons.wikimedia.org by Fatimahope, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат с капустой и болгарским перцем

Ингредиенты (на 6 литров салата):

  • 3 кг белокочанной капусты;
  • 1,5 кг зрелых помидоров;
  • 1 кг болгарского перца;
  • 1 кг моркови;
  • 0,5 кг репчатого лука;
  • 6 ст. л. сахара;
  • 6 ч. л. соли;
  • 100 мл подсолнечного масла;
  • 0,5 ч. л. 70% уксусной эссенции.

Приготовление:

  1. Овощи тщательно промыть и очистить. Помидоры нарезать произвольно и переложить в широкий таз (лучше использовать таз из нержавеющей стали). Добавить сахар и соль, подождать, пока помидоры пустят сок.
  2. Морковь натереть на терке для корейской моркови, лук нарезать полукольцами, болгарский перец — соломкой. Все ингредиенты смешать с помидорами и оставить для выделения сока.
  3. Капусту нарезать, не мять, и добавить в таз с овощами. Влить растительное масло и уксусную эссенцию, тщательно перемешать и оставить в теплом месте на 3 часа.
  4. Банки промыть с содой, простерилизовать в духовке 20 минут, крышки прокипятить.
  5. Через 3 часа салат перемешать, разложить по банкам, поставить на дно кастрюли с тканью, добавить воду по плечики и стерилизовать 30 минут (для литровых банок) или 50 минут (для банок большего объема). Закатыть крышками и оставить остывать.

Такая заготовка отлично хранится при комнатной температуре, но лучше убрать ее в подвал или погреб.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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