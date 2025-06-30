Этот салат из капусты с помидорами сделает ваши праздники незабываемыми — вот секрет его вкуса

Салат из капусты с помидорами, болгарским перцем, морковью и репчатым луком — это не просто заготовка, это настоящее кулинарное творение. Он будет пользоваться огромной популярностью среди ваших близких и друзей. И сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом этого вкуснейшего салата!
Фото: commons.wikimedia.org by Fatimahope, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат с капустой и болгарским перцем
Ингредиенты (на 6 литров салата):
3 кг белокочанной капусты;
1,5 кг зрелых помидоров;
1 кг болгарского перца;
1 кг моркови;
0,5 кг репчатого лука;
6 ст. л. сахара;
6 ч. л. соли;
100 мл подсолнечного масла;
0,5 ч. л. 70% уксусной эссенции.
Приготовление:
Овощи тщательно промыть и очистить. Помидоры нарезать произвольно и переложить в широкий таз (лучше использовать таз из нержавеющей стали). Добавить сахар и соль, подождать, пока помидоры пустят сок.
Морковь натереть на терке для корейской моркови, лук нарезать полукольцами, болгарский перец — соломкой. Все ингредиенты смешать с помидорами и оставить для выделения сока.
Капусту нарезать, не мять, и добавить в таз с овощами. Влить растительное масло и уксусную эссенцию, тщательно перемешать и оставить в теплом месте на 3 часа.
Банки промыть с содой, простерилизовать в духовке 20 минут, крышки прокипятить.
Через 3 часа салат перемешать, разложить по банкам, поставить на дно кастрюли с тканью, добавить воду по плечики и стерилизовать 30 минут (для литровых банок) или 50 минут (для банок большего объема). Закатыть крышками и оставить остывать.
Такая заготовка отлично хранится при комнатной температуре, но лучше убрать ее в подвал или погреб.
Уточнения
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.