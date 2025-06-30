Что общего у пирога, ватрушки и пирожков? Узнайте, как одно тесто решает все задачи — три вкусных рецепта бонусом

4:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете универсальный рецепт теста, которое подойдет как для сладкой, так и для несладкой выпечки? Хотите, чтобы тесто быстро замешивалось и не требовало дорогих ингредиентов? Тогда этот рецепт пресного сдобного теста — то, что вам нужно! В нем всего несколько простых компонентов, которые всегда найдутся на кухне.

Фото: Freepik by mdjaff is licensed under Рublic domain куринный пирог

Ингредиенты:

250 г муки

По 0,5 ч. л. соли и соды

Лимонная кислота (на кончике ножа)

1 ст. л. сахара (для сладкой начинки — 1 ст. л., для несладкой — 0,5 ч. л.)

90 мл молока

1 яйцо

25 г сливочного масла

Приготовление:

Замес теста:

В глубокой миске соедините муку, соль, соду и сахар. Добавьте лимонную кислоту и тщательно перемешайте. В отдельной посуде смешайте молоко с яйцом и растопленным маслом. Постепенно влейте молочную смесь в муку, замешивая тесто до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Сформируйте из теста шар, положите его в полиэтиленовый пакет и уберите в холодильник на 15-20 минут. После охлаждения тесто готово к использованию. Оно отлично подходит для различных видов выпечки.

Давайте рассмотрим три вкусных рецепта с его использованием: пирог с картофелем и фаршем, большую ватрушку и пирожки с зеленым луком и яйцами.

Три рецепта с использованием пресного сдобного теста

1. Пирог с картофелем и фаршем

Этот пирог сочетает в себе нежную начинку из картофеля и сочного фарша. Он идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола.

Ингредиенты для начинки:

350 г фарша

1 луковица

1 тертый картофель

Соль и молотый перец по вкусу

Приготовление:

Раскатайте тесто в пласт толщиной около 5 мм. Выложите начинку из фарша, картофеля, лука и специй. Накройте сверху еще одним пластом теста, защипните края. В центре сделайте небольшое отверстие и смажьте яйцом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Готовый пирог смажьте сливочным маслом.

2. Большая ватрушка

Эта сладкая выпечка порадует вас и ваших близких. Нежная творожная начинка и воздушное тесто — идеальное сочетание для семейного чаепития.

Ингредиенты для начинки:

500 г творога

4 ст. л. сахара

1 ст. л. ванильного сахара

2 ст. л. сметаны

0,5 ч. л. соды

2 яйца

Приготовление:

Раскатайте тесто в большой круг толщиной около 5 мм. Выложите начинку из творога, сахара, ванильного сахара, сметаны, соды и яиц. Сформируйте бортики и смажьте тесто и начинку взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

3. Пирожки с зеленым луком и яйцами

Эти пирожки — отличный выбор для перекуса или закуски. Хрустящая корочка и сочная начинка с зеленым луком и яйцами не оставят вас равнодушными.

Ингредиенты для начинки:

1 пучок зеленого лука

6 мелко нарезанных вареных яиц

Соль по вкусу

Приготовление:

Разделите тесто на 12 равных частей. Раскатайте каждую часть в круг диаметром около 10 см. Выложите начинку из зеленого лука, яиц и соли, оставив небольшое отверстие сверху. Защипните края пирожков. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

