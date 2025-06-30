Что общего у пирога, ватрушки и пирожков? Узнайте, как одно тесто решает все задачи — три вкусных рецепта бонусом

Ищете универсальный рецепт теста, которое подойдет как для сладкой, так и для несладкой выпечки? Хотите, чтобы тесто быстро замешивалось и не требовало дорогих ингредиентов? Тогда этот рецепт пресного сдобного теста — то, что вам нужно! В нем всего несколько простых компонентов, которые всегда найдутся на кухне.
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куринный пирог
Ингредиенты:
250 г муки
По 0,5 ч. л. соли и соды
Лимонная кислота (на кончике ножа)
1 ст. л. сахара (для сладкой начинки — 1 ст. л., для несладкой — 0,5 ч. л.)
90 мл молока
1 яйцо
25 г сливочного масла
Приготовление:
Замес теста:
В глубокой миске соедините муку, соль, соду и сахар.
Добавьте лимонную кислоту и тщательно перемешайте.
В отдельной посуде смешайте молоко с яйцом и растопленным маслом.
Постепенно влейте молочную смесь в муку, замешивая тесто до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам.
Сформируйте из теста шар, положите его в полиэтиленовый пакет и уберите в холодильник на 15-20 минут.
После охлаждения тесто готово к использованию. Оно отлично подходит для различных видов выпечки.
Давайте рассмотрим три вкусных рецепта с его использованием: пирог с картофелем и фаршем, большую ватрушку и пирожки с зеленым луком и яйцами.
Три рецепта с использованием пресного сдобного теста
1. Пирог с картофелем и фаршем
Этот пирог сочетает в себе нежную начинку из картофеля и сочного фарша. Он идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола.
Ингредиенты для начинки:
350 г фарша
1 луковица
1 тертый картофель
Соль и молотый перец по вкусу
Приготовление:
Раскатайте тесто в пласт толщиной около 5 мм.
Выложите начинку из фарша, картофеля, лука и специй.
Накройте сверху еще одним пластом теста, защипните края.
В центре сделайте небольшое отверстие и смажьте яйцом.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Готовый пирог смажьте сливочным маслом.
2. Большая ватрушка
Эта сладкая выпечка порадует вас и ваших близких. Нежная творожная начинка и воздушное тесто — идеальное сочетание для семейного чаепития.
Ингредиенты для начинки:
500 г творога
4 ст. л. сахара
1 ст. л. ванильного сахара
2 ст. л. сметаны
0,5 ч. л. соды
2 яйца
Приготовление:
Раскатайте тесто в большой круг толщиной около 5 мм.
Выложите начинку из творога, сахара, ванильного сахара, сметаны, соды и яиц.
Сформируйте бортики и смажьте тесто и начинку взбитым яйцом.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
3. Пирожки с зеленым луком и яйцами
Эти пирожки — отличный выбор для перекуса или закуски. Хрустящая корочка и сочная начинка с зеленым луком и яйцами не оставят вас равнодушными.
Ингредиенты для начинки:
1 пучок зеленого лука
6 мелко нарезанных вареных яиц
Соль по вкусу
Приготовление:
Разделите тесто на 12 равных частей.
Раскатайте каждую часть в круг диаметром около 10 см.
Выложите начинку из зеленого лука, яиц и соли, оставив небольшое отверстие сверху.
Защипните края пирожков.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.
Уточнения
Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).