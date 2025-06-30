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Что общего у пирога, ватрушки и пирожков? Узнайте, как одно тесто решает все задачи — три вкусных рецепта бонусом

4:06
Еда

Ищете универсальный рецепт теста, которое подойдет как для сладкой, так и для несладкой выпечки? Хотите, чтобы тесто быстро замешивалось и не требовало дорогих ингредиентов? Тогда этот рецепт пресного сдобного теста — то, что вам нужно! В нем всего несколько простых компонентов, которые всегда найдутся на кухне.

куринный пирог
Фото: Freepik by mdjaff is licensed under Рublic domain
куринный пирог

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • По 0,5 ч. л. соли и соды
  • Лимонная кислота (на кончике ножа)
  • 1 ст. л. сахара (для сладкой начинки — 1 ст. л., для несладкой — 0,5 ч. л.)
  • 90 мл молока
  • 1 яйцо
  • 25 г сливочного масла

Приготовление:

Замес теста:

  1. В глубокой миске соедините муку, соль, соду и сахар.
  2. Добавьте лимонную кислоту и тщательно перемешайте.
  3. В отдельной посуде смешайте молоко с яйцом и растопленным маслом.
  4. Постепенно влейте молочную смесь в муку, замешивая тесто до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам.
  5. Сформируйте из теста шар, положите его в полиэтиленовый пакет и уберите в холодильник на 15-20 минут.
  6. После охлаждения тесто готово к использованию. Оно отлично подходит для различных видов выпечки.

Давайте рассмотрим три вкусных рецепта с его использованием: пирог с картофелем и фаршем, большую ватрушку и пирожки с зеленым луком и яйцами.

Три рецепта с использованием пресного сдобного теста

1. Пирог с картофелем и фаршем

Этот пирог сочетает в себе нежную начинку из картофеля и сочного фарша. Он идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола.

Ингредиенты для начинки:

  • 350 г фарша
  • 1 луковица
  • 1 тертый картофель
  • Соль и молотый перец по вкусу

Приготовление:

  1. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 5 мм.
  2. Выложите начинку из фарша, картофеля, лука и специй.
  3. Накройте сверху еще одним пластом теста, защипните края.
  4. В центре сделайте небольшое отверстие и смажьте яйцом.
  5. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Готовый пирог смажьте сливочным маслом.

2. Большая ватрушка

Эта сладкая выпечка порадует вас и ваших близких. Нежная творожная начинка и воздушное тесто — идеальное сочетание для семейного чаепития.

Ингредиенты для начинки:

  • 500 г творога
  • 4 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. ванильного сахара
  • 2 ст. л. сметаны
  • 0,5 ч. л. соды
  • 2 яйца

Приготовление:

  1. Раскатайте тесто в большой круг толщиной около 5 мм.
  2. Выложите начинку из творога, сахара, ванильного сахара, сметаны, соды и яиц.
  3. Сформируйте бортики и смажьте тесто и начинку взбитым яйцом.
  4. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

3. Пирожки с зеленым луком и яйцами

Эти пирожки — отличный выбор для перекуса или закуски. Хрустящая корочка и сочная начинка с зеленым луком и яйцами не оставят вас равнодушными.

Ингредиенты для начинки:

  • 1 пучок зеленого лука
  • 6 мелко нарезанных вареных яиц
  • Соль по вкусу

Приготовление:

  1. Разделите тесто на 12 равных частей.
  2. Раскатайте каждую часть в круг диаметром около 10 см.
  3. Выложите начинку из зеленого лука, яиц и соли, оставив небольшое отверстие сверху.
  4. Защипните края пирожков.
  5. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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