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Артериальное давление под контролем: 5 фруктов, которые помогут вам его снизить

4:07
Еда

Хотя питание само по себе не может полностью контролировать артериальное давление, употребление продуктов с высоким содержанием калия может быть полезным. Эти фрукты могут поддерживать нормальное давление и даже способствовать его снижению со временем.

Салат
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат
  1. Бананы. Бананы — это отличный источник калия. Средний банан содержит около 452 миллиграммов этого минерала. Калий помогает регулировать артериальное давление, снижая как верхнее, так и нижнее его значения. Небольшое снижение давления может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Кроме того, бананы богаты клетчаткой, которая положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и обмен веществ.
  2. Гранаты. Гранаты и гранатовый сок также содержат значительное количество калия. В одном целом гранате около 333 миллиграммов калия, а в половине стакана сока — примерно 267 миллиграммов. Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление гранатов или сока может помочь снизить давление. Например, систолическое давление (верхнее) может уменьшиться на 5–8 пунктов, а диастолическое (нижнее) — на 2–3 пункта. Гранаты также содержат клетчатку и полифенолы, которые способствуют расслаблению сосудов и уменьшению воспаления.
  3. Киви. Киви — маленькие, но очень полезные фрукты. В двух киви содержится около 562 миллиграммов калия. Ежедневное употребление двух киви может помочь снизить артериальное давление. Киви также богаты полифенолами и витамином С, которые способствуют улучшению кровообращения и уменьшению воспалительных процессов в организме.
  4. Авокадо. Авокадо не только вкусный, но и полезный для здоровья сердца фрукт. В четверти стакана авокадо содержится около 182 миллиграммов калия. Люди, регулярно употребляющие авокадо, часто имеют более низкие показатели артериального давления. Авокадо также содержит магний, который помогает регулировать давление, а также полезные жиры.
  5. Апельсины. Апельсины — еще один хороший источник калия. В одном апельсине содержится около 324 миллиграммов этого минерала, а в половине стакана апельсинового сока — около 248 миллиграммов. Исследования показывают, что люди, часто употребляющие цитрусовые, имеют более низкие показатели артериального давления на 3–4 пункта. Апельсиновый сок содержит вещество гесперидин, которое улучшает работу сосудов и уменьшает воспалительные процессы.

Почему калий важен для артериального давления?

Калий играет важную роль в регуляции артериального давления. Он помогает почкам выводить избыток натрия из организма. Когда в рационе достаточно калия, почки выводят больше натрия с мочой, что уменьшает количество жидкости в организме и снижает давление на стенки сосудов. Если же в рационе недостаточно калия и много соли, организм может удерживать больше натрия, что приводит к повышению давления, пишет verywellhealth.com.

Лучше получать калий из натуральных продуктов, а не из добавок, если только врач не рекомендовал иначе. Особенно это важно для людей с заболеваниями почек или другими медицинскими проблемами.

Что это значит для вас?

Включение в рацион фруктов с высоким содержанием калия, таких как бананы, киви, гранаты, авокадо и апельсины, может стать частью вашего плана по поддержанию здорового образа жизни. Эти фрукты не только помогут снизить артериальное давление, но и будут способствовать улучшению общего состояния здоровья.

Уточнения

Грана́т обыкнове́нный (лат. Púnica granátum) — вид плодовых растений из рода Гранат семейства Дербенниковые (Lythraceae).
 

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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