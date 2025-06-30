Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Ученые из Лондона выяснили, что кофеин не только помогает проснуться, но и может замедлять старение клеток

Фото: Flickr by Zacharias Korsalka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чашка кофе в окружении кофейных зерен

Исследователи из университета в Лондоне выяснили, что кофеин (вещество, которое есть в кофе) может влиять на организм сильнее, чем просто помогает нам бодрствовать. Они опубликовали результаты в научном журнале и обнаружили, что кофеин может замедлять старение клеток.

Ранее ученые уже знали, что кофеин полезен для здоровья и может снижать риск некоторых возрастных заболеваний. Но они не знали, как именно он действует на клетки и как влияет на гены и белки в организме.

В новом исследовании ученые использовали дрожжи — маленькие одноклеточные организмы, похожие на клетки человека. Они обнаружили, что кофеин помогает клеткам справляться с недостатком энергии. Когда клеткам не хватает энергии, у них включается специальный "датчик", который помогает им выжить. Кофеин активирует этот "датчик" и помогает клеткам работать лучше.

Этот "датчик" также используется в лекарстве от диабета, которое ученые изучают как способ увеличить продолжительность жизни. Кофеин, воздействуя на этот "датчик", влияет на рост клеток, восстановление ДНК и помогает клеткам лучше справляться со стрессом, сообщает neurosciencenews.com.

Доктор Джон-Патрик Алао, который руководил исследованием, сказал: "Эти результаты помогают понять, почему кофеин полезен для здоровья и долголетия. Они также открывают новые возможности для будущих исследований, которые могут помочь нам разработать новые методы для улучшения здоровья через диету, образ жизни или лекарства".

Так что, когда вы пьете кофе, вы не только просыпаетесь, но и помогаете своим клеткам работать лучше!

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

