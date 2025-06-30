Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали о надёжных вложениях: что выбрать, чтобы не потерять сбережения
Дышите грибком? Вот почему кондиционер стал вонять и как это быстро исправить
Эти хэтчбеки объединили стиль и комфорт: топ-8 лучших моделей для городских условий
Спорт или катастрофа: пять видов тренировок, которые крадут фигуру и подсовывают лишний вес
Цветущий друг вашего сада: хелоне, который не требует особого ухода
Гений на лапках: 7 признаков, что ваш питомец — прирождённый интеллектуал
Римский лагерь за границей империи: что скрывает Хоог-Бюрло
Слушайте своё тело: как избежать проблем с ЖКТ через правильное питание
Удобно, но опасно: поза в самолёте, которой стоит избегать

Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых

1:53
Еда

Ученые из Лондона выяснили, что кофеин не только помогает проснуться, но и может замедлять старение клеток

Чашка кофе в окружении кофейных зерен
Фото: Flickr by Zacharias Korsalka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чашка кофе в окружении кофейных зерен

Исследователи из университета в Лондоне выяснили, что кофеин (вещество, которое есть в кофе) может влиять на организм сильнее, чем просто помогает нам бодрствовать. Они опубликовали результаты в научном журнале и обнаружили, что кофеин может замедлять старение клеток.

Ранее ученые уже знали, что кофеин полезен для здоровья и может снижать риск некоторых возрастных заболеваний. Но они не знали, как именно он действует на клетки и как влияет на гены и белки в организме.

В новом исследовании ученые использовали дрожжи — маленькие одноклеточные организмы, похожие на клетки человека. Они обнаружили, что кофеин помогает клеткам справляться с недостатком энергии. Когда клеткам не хватает энергии, у них включается специальный "датчик", который помогает им выжить. Кофеин активирует этот "датчик" и помогает клеткам работать лучше.

Этот "датчик" также используется в лекарстве от диабета, которое ученые изучают как способ увеличить продолжительность жизни. Кофеин, воздействуя на этот "датчик", влияет на рост клеток, восстановление ДНК и помогает клеткам лучше справляться со стрессом, сообщает neurosciencenews.com.

Доктор Джон-Патрик Алао, который руководил исследованием, сказал: "Эти результаты помогают понять, почему кофеин полезен для здоровья и долголетия. Они также открывают новые возможности для будущих исследований, которые могут помочь нам разработать новые методы для улучшения здоровья через диету, образ жизни или лекарства".

Так что, когда вы пьете кофе, вы не только просыпаетесь, но и помогаете своим клеткам работать лучше!

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Газ
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2" Аудио 
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Наука и техника
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Последние материалы
Эти хэтчбеки объединили стиль и комфорт: топ-8 лучших моделей для городских условий
Спорт или катастрофа: пять видов тренировок, которые крадут фигуру и подсовывают лишний вес
Цветущий друг вашего сада: хелоне, который не требует особого ухода
Гений на лапках: 7 признаков, что ваш питомец — прирождённый интеллектуал
Римский лагерь за границей империи: что скрывает Хоог-Бюрло
Слушайте своё тело: как избежать проблем с ЖКТ через правильное питание
Удобно, но опасно: поза в самолёте, которой стоит избегать
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Как не превратить спорт в пытку: методы, которые спасут мышцы и нервы после тренировки
Бюджетные средства для волос, которые работают лучше, чем дорогие аналоги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.