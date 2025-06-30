Спасаемся от жары: банановое мороженое, которое готовится за считанные минуты — два простых рецепта

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Банановое мороженое — это не только вкусный, но и полезный десерт, который легко приготовить дома. Оно идеально подходит для жарких дней и станет отличным лёгким десертом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мороженое из банана

Ниже представлены два простых рецепта, которые помогут вам создать свой собственный идеальный вкус.

Рецепт 1: классическое банановое мороженое

Ингредиенты:

бананы — 4-5 штук;

сахар — 2-3 столовые ложки (по вкусу);

ванильный экстракт — 1 чайная ложка (по желанию).

Приготовление:

Очистите бананы и нарежьте их на кусочки. Поместите нарезанные бананы в блендер и измельчите до состояния пюре. Добавьте сахар и ванильный экстракт, если используете, и снова перемешайте. Перелейте полученную массу в контейнер, пригодный для заморозки. Поставьте мороженое в морозильную камеру на несколько часов до полного застывания.

Рецепт 2: банановое мороженое с мёдом и орехами

Ингредиенты:

бананы — 4 штуки;

мёд — 2-3 столовые ложки;

орехи (например, грецкие или миндаль) — для украшения.

Приготовление:

Очистите бананы и нарежьте их на кусочки. Измельчите бананы в блендере до состояния пюре. Добавьте мёд и перемешайте до однородности. Перелейте массу в контейнер для заморозки. Украсьте поверхность мороженого измельчёнными орехами. Поставьте в морозильную камеру до застывания.

Приятного аппетита!

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.



Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

