Спасаемся от жары: банановое мороженое, которое готовится за считанные минуты — два простых рецепта

Банановое мороженое — это не только вкусный, но и полезный десерт, который легко приготовить дома. Оно идеально подходит для жарких дней и станет отличным лёгким десертом.
Ниже представлены два простых рецепта, которые помогут вам создать свой собственный идеальный вкус.
Ингредиенты:
Приготовление:
Ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита!
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.