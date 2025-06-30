Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветущий друг вашего сада: хелоне, который не требует особого ухода
Гений на лапках: 7 признаков, что ваш питомец — прирождённый интеллектуал
Римский лагерь за границей империи: что скрывает Хоог-Бюрло
Слушайте своё тело: как избежать проблем с ЖКТ через правильное питание
Удобно, но опасно: поза в самолёте, которой стоит избегать
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Как не превратить спорт в пытку: методы, которые спасут мышцы и нервы после тренировки
Бюджетные средства для волос, которые работают лучше, чем дорогие аналоги
Цветущий балкон без усилий: 5 однолетников, которые превратят даже самый крошечный балкон в летний сад

Спасаемся от жары: банановое мороженое, которое готовится за считанные минуты — два простых рецепта

1:34
Еда

Банановое мороженое — это не только вкусный, но и полезный десерт, который легко приготовить дома. Оно идеально подходит для жарких дней и станет отличным лёгким десертом.

Мороженое из банана
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мороженое из банана

Ниже представлены два простых рецепта, которые помогут вам создать свой собственный идеальный вкус.

Рецепт 1: классическое банановое мороженое

Ингредиенты:

  • бананы — 4-5 штук;
  • сахар — 2-3 столовые ложки (по вкусу);
  • ванильный экстракт — 1 чайная ложка (по желанию).

Приготовление:

  1. Очистите бананы и нарежьте их на кусочки.
  2. Поместите нарезанные бананы в блендер и измельчите до состояния пюре.
  3. Добавьте сахар и ванильный экстракт, если используете, и снова перемешайте.
  4. Перелейте полученную массу в контейнер, пригодный для заморозки.
  5. Поставьте мороженое в морозильную камеру на несколько часов до полного застывания.

Рецепт 2: банановое мороженое с мёдом и орехами

Ингредиенты:

  • бананы — 4 штуки;
  • мёд — 2-3 столовые ложки;
  • орехи (например, грецкие или миндаль) — для украшения.

Приготовление:

  1. Очистите бананы и нарежьте их на кусочки.
  2. Измельчите бананы в блендере до состояния пюре.
  3. Добавьте мёд и перемешайте до однородности.
  4. Перелейте массу в контейнер для заморозки.
  5. Украсьте поверхность мороженого измельчёнными орехами.
  6. Поставьте в морозильную камеру до застывания.

Приятного аппетита!

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Авто
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta Аудио 
Капуста в решето? Посыпьте этим порошком после дождя и наслаждайтесь здоровым урожаем
Садоводство, цветоводство
Капуста в решето? Посыпьте этим порошком после дождя и наслаждайтесь здоровым урожаем Аудио 
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Наука и техника
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Последние материалы
Секрет из автошколы, о котором забыли: зачем выключать кондиционер перед остановкой двигателя
Почему кошкам нельзя молоко? 5 серьёзных последствий для их здоровья
К чему готовится россиянам: 1 июля вступят в силу эти нововведения
Николай Басков раскрыл секрет своего нового дома: почему журналисты могут потерять сознание при входе
Незаменимый помощник в вашем саду: как правильно хранить шланг для полива и избежать повреждений
Они в каждом фитнес-блоге, но портят фигуру и здоровье: всё дело в одном из этих упражнений
Новый инструмент учёных: как коалы могут выжить благодаря генетике
Заправляйтесь в этот день недели, чтобы сэкономить на топливе — секрет, который знают немногие
Вся правда о соковом детоксе: вы теряете не жир, а здоровье
Диснейленд празднует юбилей: какие сюрпризы ждут гостей и какие аттракционы будут недоступны этим летом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.