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Бананы перед сном, после тренировки и не только: когда есть для максимальной пользы

3:23
Еда

Бананы — это не только популярный и доступный фрукт, но и источник множества полезных веществ. Они способствуют улучшению работы кишечника и поддержанию общего здоровья. Однако, чтобы получить максимальную пользу, важно знать, когда и как лучше всего их употреблять.

Банан
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Банан

Польза бананов для кишечника

Бананы положительно влияют на работу кишечника благодаря своему составу:

  • Клетчатка: зелёные бананы содержат больше клетчатки, которая улучшает пищеварение.
  • Пребиотики: они поддерживают полезные бактерии в кишечнике, улучшают процессы пищеварения и помогают контролировать уровень сахара в крови.
  • Помощь при расстройстве желудка: бананы образуют защитную плёнку в желудке, что полезно при изжоге и других проблемах с пищеварением.
  • Резистентный крахмал: зелёные бананы содержат особый вид крахмала, который не расщепляется в организме, но способствует здоровью кишечника.

Когда лучше всего есть бананы

Хотя бананы можно употреблять в любое время суток, есть определённые ситуации, когда они особенно полезны:

  • Перед тренировкой: бананы дают быстрый заряд энергии.
  • После тренировки: они помогают восстановить силы и восполнить уровень электролитов.
  • Перед сном: бананы содержат вещества, которые способствуют лучшему сну.

Выбор бананов

В зависимости от ваших целей, выбирайте бананы разной степени зрелости:

  • Зелёные бананы: богаты резистентным крахмалом и содержат меньше сахара.
  • Спелые бананы: мягкие и сладкие, но с меньшим содержанием крахмала.
    Способы употребления бананов

Бананы очень универсальны и могут быть использованы в различных блюдах:

  1. С ореховым маслом: нарежьте банан и полейте ореховым маслом для перекуса.
  2. В сэндвичах: добавьте нарезанный банан в бутерброд для дополнительного вкуса.
  3. Вместо яиц в выпечке: четверть стакана бананового пюре заменяет одно яйцо.
  4. В смузи: добавьте банан в любой смузи для питательности.
  5. Замороженные: нарежьте банан, заморозьте и полейте шоколадом для освежающего десерта.
  6. В овсянку: добавьте нарезанный банан в овсянку или другие каши.
  7. Банановые чипсы: нарежьте банан тонкими ломтиками, обжарьте и посыпьте сахаром для полезного перекуса.
  8. Выпечка: бананы отлично подходят для приготовления хлеба, кексов и других десертов, сообщает verywellhealth.com.

Ограничения в употреблении бананов

Хотя бананы в целом полезны, есть группы людей, которым следует ограничить их потребление:

  • При синдроме раздражённого кишечника спелые бананы могут вызвать дискомфорт.
  • Люди с сердечной недостаточностью должны следить за уровнем калия, так как бананы его содержат.
  • При почечной недостаточности также важно контролировать потребление калия.

Бананы — это отличный выбор для тех, кто хочет поддерживать здоровье и улучшать работу кишечника. Они могут быть включены в рацион в любое время дня, в зависимости от ваших потребностей и предпочтений. Главное — разнообразие и регулярность в их употреблении.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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