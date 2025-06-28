Они спасают любое утро: блины, которые готовятся быстрее, чем вы просыпаетесь

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда единственное, что нужно, — это стопка горячих домашних блинчиков. Тонкие, эластичные, с хрустящими краями и сливочным ароматом — они выручают в любой ситуации.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Утро? Завтрак на раз-два. Гости? Заверните в них творог, мясо или грибы — и на сковородку. А хотите — сверните, как роллы, и положите всё, что есть в холодильнике. Простор для фантазии — бесконечный.

Ингредиенты на 6 порций:

яйца — 3 шт.

сахар — 1 ст. л.

соль — 1 ч. л.

молоко — 500 мл

мука — 280 г

растительное масло — 3 ст. л. + для жарки

сливочное масло, сметана, варенье — для подачи

Как приготовить:

Начните с яиц. Взбейте их венчиком с сахаром и солью — легко, без фанатизма. Добавьте половину молока. Перемешайте. Просейте муку и вмешайте её частями, чтобы не было комочков. Теперь влейте остальное молоко. Перемешайте, добавьте растительное масло. Оставьте тесто "отдохнуть" на 10-15 минут. Разогрейте сковороду. Легко смажьте маслом. Жарьте блины с двух сторон до лёгкой румяности. Собирайте стопку. Каждый блин смажьте кусочком сливочного масла — получится особенно нежно.

Как подать:

просто со сметаной — если хочется по-домашнему

с вареньем — если душа просит сладкого

с начинкой — если нужен полноценный обед

Эти блины хороши даже на следующий день — просто разогрейте их с кусочком масла на сухой сковороде.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

