Они спасают любое утро: блины, которые готовятся быстрее, чем вы просыпаетесь

Иногда единственное, что нужно, — это стопка горячих домашних блинчиков. Тонкие, эластичные, с хрустящими краями и сливочным ароматом — они выручают в любой ситуации.
Утро? Завтрак на раз-два. Гости? Заверните в них творог, мясо или грибы — и на сковородку. А хотите — сверните, как роллы, и положите всё, что есть в холодильнике. Простор для фантазии — бесконечный.
яйца — 3 шт.
сахар — 1 ст. л.
соль — 1 ч. л.
молоко — 500 мл
мука — 280 г
растительное масло — 3 ст. л. + для жарки
сливочное масло, сметана, варенье — для подачи
Начните с яиц. Взбейте их венчиком с сахаром и солью — легко, без фанатизма.
Добавьте половину молока. Перемешайте. Просейте муку и вмешайте её частями, чтобы не было комочков.
Теперь влейте остальное молоко. Перемешайте, добавьте растительное масло. Оставьте тесто "отдохнуть" на 10-15 минут.
Разогрейте сковороду. Легко смажьте маслом. Жарьте блины с двух сторон до лёгкой румяности.
Собирайте стопку. Каждый блин смажьте кусочком сливочного масла — получится особенно нежно.
просто со сметаной — если хочется по-домашнему
с вареньем — если душа просит сладкого
с начинкой — если нужен полноценный обед
Эти блины хороши даже на следующий день — просто разогрейте их с кусочком масла на сухой сковороде.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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