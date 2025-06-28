Гости сметут за 10 минут: салат с крабовыми палочками, но без крупы

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовится за 15 минут, съедается — ещё быстрее. Этот крабовый салат без риса лёгкий, но сытный, хрустящий, но нежный. Идеален на ужин, обед или праздничный стол, особенно если хочется что-то знакомое и любимое.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крабовый салат

Что понадобится (на 4 порции):

крабовые палочки — 250 г

яйца — 3 шт.

свежие огурцы — 2 шт.

кукуруза консервированная — 200 г

майонез — 80 г

петрушка — пара веточек

соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

Сначала варим яйца. Опустите их в холодную воду, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 8 минут. Затем остудите. Нарежьте. Яйца — кубиками, огурцы — тоже. Можно использовать тёрку, если хочется нежнее. Крабовые палочки. Если были в морозилке — дайте им "прийти в себя" при комнатной температуре. Потом нарежьте. Зелень. Петрушку измельчите. Можно добавить укроп или лук, если хочется ярче. Кукуруза. Слейте жидкость. Можно заменить на отварные зёрна — свежие или замороженные. Собираем. Смешайте всё в салатнике, добавьте майонез, посолите, поперчите. Украсьте зеленью. Хотите, чтобы вкус раскрылся ещё лучше? Уберите в холодильник на полчаса.

Домашний майонез:

1 желток, 1 ч. л. горчицы, 1 ст. л. лимонного сока, щепотка соли и сахара, 120 мл растительного масла. Всё в стакан, блендер — на дно, нажать. Через 10 секунд — идеальный соус.

Уточнения

Салат из крабовых палочек (также: Салат с крабовыми палочками, Крабовый салат) — салат, одним из основных ингредиентов которого являются крабовые палочки.

