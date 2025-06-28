Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анна Курникова вышла в свет без коляски с детьми после двухлетнего затворничества
Похоронный звон для Киева: артиллерия и бронетехника уничтожены
75 жизней и вся техника: ВСУ попали в смертельную ловушку Днепра
Запад наступает неожиданно: Украина лишилась главного шанса на контрнаступление
Восток в огне: ВСУ потеряли сотни человек за одни сутки
Это похоже на съёмочную площадку: Валлоне-деи-Мулини — тайна Сорренто, которую вы никогда не забудете
Платье, которое крадёт твою личность: как избежать модных клише и выглядеть неотразимо
Южная ловушка захлопнулась — потери ВСУ бьют рекорды
Выбросьте лопату: зелёное покрытие, которое сделает почву пышной

Гости сметут за 10 минут: салат с крабовыми палочками, но без крупы

1:50
Еда

Готовится за 15 минут, съедается — ещё быстрее. Этот крабовый салат без риса лёгкий, но сытный, хрустящий, но нежный. Идеален на ужин, обед или праздничный стол, особенно если хочется что-то знакомое и любимое.

Крабовый салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовый салат

Что понадобится (на 4 порции):

  • крабовые палочки — 250 г

  • яйца — 3 шт.

  • свежие огурцы — 2 шт.

  • кукуруза консервированная — 200 г

  • майонез — 80 г

  • петрушка — пара веточек

  • соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

  1. Сначала варим яйца. Опустите их в холодную воду, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 8 минут. Затем остудите.

  2. Нарежьте. Яйца — кубиками, огурцы — тоже. Можно использовать тёрку, если хочется нежнее.

  3. Крабовые палочки. Если были в морозилке — дайте им "прийти в себя" при комнатной температуре. Потом нарежьте.

  4. Зелень. Петрушку измельчите. Можно добавить укроп или лук, если хочется ярче.

  5. Кукуруза. Слейте жидкость. Можно заменить на отварные зёрна — свежие или замороженные.

  6. Собираем. Смешайте всё в салатнике, добавьте майонез, посолите, поперчите. Украсьте зеленью. Хотите, чтобы вкус раскрылся ещё лучше? Уберите в холодильник на полчаса.

Домашний майонез:

1 желток, 1 ч. л. горчицы, 1 ст. л. лимонного сока, щепотка соли и сахара, 120 мл растительного масла. Всё в стакан, блендер — на дно, нажать. Через 10 секунд — идеальный соус.

Уточнения

Салат из крабовых палочек (также: Салат с крабовыми палочками, Крабовый салат) — салат, одним из основных ингредиентов которого являются крабовые палочки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Домашние животные
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно Аудио 
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Домашние животные
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Последние материалы
Анна Курникова вышла в свет без коляски с детьми после двухлетнего затворничества
Похоронный звон для Киева: артиллерия и бронетехника уничтожены
75 жизней и вся техника: ВСУ попали в смертельную ловушку Днепра
Запад наступает неожиданно: Украина лишилась главного шанса на контрнаступление
Восток в огне: ВСУ потеряли сотни человек за одни сутки
Это похоже на съёмочную площадку: Валлоне-деи-Мулини — тайна Сорренто, которую вы никогда не забудете
Платье, которое крадёт твою личность: как избежать модных клише и выглядеть неотразимо
Южная ловушка захлопнулась — потери ВСУ бьют рекорды
Выбросьте лопату: зелёное покрытие, которое сделает почву пышной
Современные аккумуляторы и бетон: реальная угроза или пережиток прошлого
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

IntersectionObserver) -->