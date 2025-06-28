Гости сметут за 10 минут: салат с крабовыми палочками, но без крупы

Готовится за 15 минут, съедается — ещё быстрее. Этот крабовый салат без риса лёгкий, но сытный, хрустящий, но нежный. Идеален на ужин, обед или праздничный стол, особенно если хочется что-то знакомое и любимое.
крабовые палочки — 250 г
яйца — 3 шт.
свежие огурцы — 2 шт.
кукуруза консервированная — 200 г
майонез — 80 г
петрушка — пара веточек
соль, перец — по вкусу
Сначала варим яйца. Опустите их в холодную воду, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 8 минут. Затем остудите.
Нарежьте. Яйца — кубиками, огурцы — тоже. Можно использовать тёрку, если хочется нежнее.
Крабовые палочки. Если были в морозилке — дайте им "прийти в себя" при комнатной температуре. Потом нарежьте.
Зелень. Петрушку измельчите. Можно добавить укроп или лук, если хочется ярче.
Кукуруза. Слейте жидкость. Можно заменить на отварные зёрна — свежие или замороженные.
Собираем. Смешайте всё в салатнике, добавьте майонез, посолите, поперчите. Украсьте зеленью. Хотите, чтобы вкус раскрылся ещё лучше? Уберите в холодильник на полчаса.
Домашний майонез:
1 желток, 1 ч. л. горчицы, 1 ст. л. лимонного сока, щепотка соли и сахара, 120 мл растительного масла. Всё в стакан, блендер — на дно, нажать. Через 10 секунд — идеальный соус.
Салат из крабовых палочек (также: Салат с крабовыми палочками, Крабовый салат) — салат, одним из основных ингредиентов которого являются крабовые палочки.
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