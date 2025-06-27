Варёная говядина может быть сочной — один приём на плите, и уже не захочется жарить

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

В эпоху повального увлечения стейками и тартаром мы подзабыли: варёная говядина — это вкусно, сытно и полезно. Главное — выбрать правильный кусок.

Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мясные стейки

Какие части говядины годятся для варки

Сварить можно что угодно, но разумно варить именно те части, где много соединительной ткани, а не дорогие стейки. Идеальны: грудинка, покромка, лопатка, нижняя часть бедра.

Бульон: мясо не нужно

Лучший бульон — на костях, особенно если есть доступ к костному мозгу. Голяшки, хвосты, рёбра — то, что нужно. Для золотистого цвета обуглите лук и морковь прямо на конфорке. А для насыщенного вкуса — предварительно запеките кости в духовке.

Для холодца

Всё просто: чем больше хрящей и сухожилий — тем лучше. Идеальны тазовые кости и голяшки. Хотите, чтобы застыло без желатина? Берите нижнюю часть голяшки плюс оковалок.

Мясо в салат

Чтобы мясо в салате не было сухим, подойдут части с лёгкой мраморностью. Варите до мягкости — или разбирайте волокнами. Особенно вкусна варёная покромка.

Говядина как основное блюдо

Чтобы мясо не стало "подошвой", кладите его только в кипяток. Варите 2,5-3 часа на среднем огне. Остужайте в бульоне — останется сочным.

Варёная говядина: как подать

Хрен, горчица, "огонёк", зелень, разварной картофель — классика, которая не подведёт. В холодном виде мясо отлично сочетается с пикантными соусами.

Говядина на фарш

Для блинчиков и пирожков лучший вариант — грудинка с жирком. Варите до 4 часов, а потом всё - мясо, жир, жилки — прокручивайте вместе. Получается сокровище, а не начинка.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина.

