Варёная говядина может быть сочной — один приём на плите, и уже не захочется жарить

В эпоху повального увлечения стейками и тартаром мы подзабыли: варёная говядина — это вкусно, сытно и полезно. Главное — выбрать правильный кусок.
Сварить можно что угодно, но разумно варить именно те части, где много соединительной ткани, а не дорогие стейки. Идеальны: грудинка, покромка, лопатка, нижняя часть бедра.
Лучший бульон — на костях, особенно если есть доступ к костному мозгу. Голяшки, хвосты, рёбра — то, что нужно. Для золотистого цвета обуглите лук и морковь прямо на конфорке. А для насыщенного вкуса — предварительно запеките кости в духовке.
Всё просто: чем больше хрящей и сухожилий — тем лучше. Идеальны тазовые кости и голяшки. Хотите, чтобы застыло без желатина? Берите нижнюю часть голяшки плюс оковалок.
Чтобы мясо в салате не было сухим, подойдут части с лёгкой мраморностью. Варите до мягкости — или разбирайте волокнами. Особенно вкусна варёная покромка.
Чтобы мясо не стало "подошвой", кладите его только в кипяток. Варите 2,5-3 часа на среднем огне. Остужайте в бульоне — останется сочным.
Хрен, горчица, "огонёк", зелень, разварной картофель — классика, которая не подведёт. В холодном виде мясо отлично сочетается с пикантными соусами.
Для блинчиков и пирожков лучший вариант — грудинка с жирком. Варите до 4 часов, а потом всё - мясо, жир, жилки — прокручивайте вместе. Получается сокровище, а не начинка.
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина.
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