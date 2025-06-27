Вкусный способ оздоровить кишечник и сбросить пару сантиметров

Оказывается, вкусная привычка может работать на здоровье. Новое исследование доказало: ежедневная порция миндаля не только снижает уровень "плохого" холестерина, но и уменьшает воспаление, улучшает микрофлору кишечника и… помогает избавиться от сантиметров на талии.
Команда из Университета штата Орегон провела 12-недельное исследование среди 77 взрослых от 35 до 60 лет. Все участники страдали от метаболического синдрома — набора факторов, повышающих риск диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний (высокое давление, лишний вес, нарушенный обмен жиров).
Каждому участнику в рамках эксперимента предложили ежедневную закуску на 320 калорий: одна группа ела миндаль, другая — крекеры.
у любителей миндаля снизился уровень ЛПНП — "плохого" холестерина;
наблюдалось улучшение баланса кишечных бактерий и снижение воспаления;
участники с ореховой диетой потеряли сантиметры в талии;
уровень витамина Е, крайне важного для нервной и мышечной систем, вырос.
А что крекеры? У контрольной группы подобных улучшений не зафиксировали.
Как объясняет профессор Эмили Хо, руководитель Института Лайнуса Полинга при OSU, "миндаль — это не просто калории. Он богат магнием, клетчаткой и фитохимическими соединениями с антиоксидантным действием".
Замените обычную перекусочную привычку — и организм скажет спасибо. Горсть миндаля (примерно 45 орешков или 50 г в день) может стать настоящей профилактикой против "тихих" болезней цивилизации. Главное — вписать его в общее сбалансированное питание.
Миндаль (миндальный орех) — съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения. Широко культивируется вид Миндаль обыкновенный.
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