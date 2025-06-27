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Вкусный способ оздоровить кишечник и сбросить пару сантиметров

Еда

Оказывается, вкусная привычка может работать на здоровье. Новое исследование доказало: ежедневная порция миндаля не только снижает уровень "плохого" холестерина, но и уменьшает воспаление, улучшает микрофлору кишечника и… помогает избавиться от сантиметров на талии.

Орехи и семена
Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Орехи и семена

Что именно выяснили учёные

Команда из Университета штата Орегон провела 12-недельное исследование среди 77 взрослых от 35 до 60 лет. Все участники страдали от метаболического синдрома — набора факторов, повышающих риск диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний (высокое давление, лишний вес, нарушенный обмен жиров).

Каждому участнику в рамках эксперимента предложили ежедневную закуску на 320 калорий: одна группа ела миндаль, другая — крекеры.

Результаты удивили:

  • у любителей миндаля снизился уровень ЛПНП — "плохого" холестерина;

  • наблюдалось улучшение баланса кишечных бактерий и снижение воспаления;

  • участники с ореховой диетой потеряли сантиметры в талии;

  • уровень витамина Е, крайне важного для нервной и мышечной систем, вырос.

А что крекеры? У контрольной группы подобных улучшений не зафиксировали.

Как объясняет профессор Эмили Хо, руководитель Института Лайнуса Полинга при OSU, "миндаль — это не просто калории. Он богат магнием, клетчаткой и фитохимическими соединениями с антиоксидантным действием".

Замените обычную перекусочную привычку — и организм скажет спасибо. Горсть миндаля (примерно 45 орешков или 50 г в день) может стать настоящей профилактикой против "тихих" болезней цивилизации. Главное — вписать его в общее сбалансированное питание.

Уточнения

Миндаль (миндальный орех) — съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения. Широко культивируется вид Миндаль обыкновенный. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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