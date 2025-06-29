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Летний хит: как приготовить окрошку за 30 минут и не растерять полезные свойства

3:17
Еда

Окрошка — традиционное русское холодное блюдо, идеально подходящее для жарких летних дней. Эта свежая легкая похлебка сочетает в себе множество полезных овощей, мяса или колбасы, а также квас или йогурт в качестве основы. 

Окрошка
Фото: commons.wikimedia.org by Nikkolo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Окрошка

Идеальные ингредиенты

Для приготовления окрошки вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 4-5 картофелин (в варёном виде)
  • 4 яйца (в варёном виде)
  • 300 г колбасы (например, докторской) или варёного мяса (курица, говядина)
  • 1-2 огурца (свежих)
  • 4-5 редисок
  • 1 пучок зелёного лука
  • 1 пучок укропа (по желанию)
  • 1-2 ст. ложки горчицы (по желанию)
  • 1,5-2 литра кваса (или кефира/йогурта)
  • Соль и черный перец по вкусу

Приготовление окрошки

1. Подготовка ингредиентов  

  • Отварите картофель в мундире до готовности. Остудите, очистите и нарежьте кубиками.
  • Варите яйца, затем остудите, очистите и нарежьте на четвертинки или кубиками.
  • Нарежьте кубиками колбасу или мясо.
  • Огурцы и редиску нарежьте тонкими кружочками или кубиками.
  • Мелко нарежьте зеленый лук и укроп.

2. Смешивание ингредиентов  

  • В большой миске объедините нарезанные картофель, яйца, колбасу (или мясо), огурцы, редиску, зелёный лук и укроп.
  • Если хотите, добавьте горчицу для пикантности. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

3. Добавление жидкости  

  • Влейте квас (или кефир) и тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
  • Попробуйте окрошку на вкус, добавьте соль и перец по желанию. При необходимости можно добавить еще немного горчицы или кваса.

4. Охлаждение  

  • Поставьте окрошку в холодильник на 30-60 минут. Это позволит ей охладиться и ингредиентам лучше пропитаться.

5. Подача  

  • Разлейте окрошку в глубокие тарелки, добавьте к ней охлажденный квас. Можно подавать с ложкой сметаны для большей сливочной текстуры.

Полезные советы

  • Выбор жидкости: традиционно для окрошки используется квас, но вы можете заменить его на нежирный кефир или йогурт для более легкой версии.
  • Добавьте овощи: окрошка легко адаптируется. Вы можете добавлять различные овощи, такие как красный перец, морковь или капусту.
  • Вариации: для оригинальности добавьте варёную кукурузу, горошек или нарезанные оливки.
  • Вегетарианская версия: уберите мясо и колбасу, добавьте больше овощей для вкусной вегетарианской окрошки.

Окрошка — это универсальное и вкусное блюдо, которое легко готовится и прекрасно утоляет жажду в жаркие дни. Вы можете экспериментировать с ингредиентами, адаптируя их под собственные предпочтения. Приготовив окрошку по этому рецепту, вы порадуете себя и своих близких свежим и питательным блюдом.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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