Как приготовить коктейль, который освежит в любой жаркий день

3:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Молочный коктейль с мороженым и клубникой — это не просто сладкий напиток, а настоящая освежающая симфония вкусов, которая порадует вас в жаркий летний день или станет восхитительным завершением получения весеннего или осеннего настроения. Этот коктейль идеально подходит для семейных встреч, детских праздников и простых уютных вечеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapušňák, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубничный коктейль

Для приготовления коктейля вам понадобятся:

200 мл молока (по желанию можно использовать растительное молоко — например, миндальное или кокосовое)

2-3 шарика ванильного или клубничного мороженого

200 г свежей клубники (можно также использовать замороженную)

1-2 ст. ложки сахара или меда (по желанию, в зависимости от сладости клубники)

Взбитые сливки для украшения (по желанию)

Свежие ягоды или кусочки клубники для декора (по желанию)

Лёд (по желанию)

Приготовление коктейля

1. Подготовьте ингредиенты

Если вы используете свежую клубнику, тщательно промойте и очистите ягоды от зеленых хвостиков. Если вы решили использовать замороженную клубнику, дайте ей немного постоять при комнатной температуре, чтобы она чуть-чуть размягчилась.

Поставьте все необходимые элементы, чтобы их было удобно использовать.

2. Измельчение ягод

Поместите клубнику в блендер. Если хотите добавить сладость, добавьте сахар или мед. Взбейте клубнику до получения однородного пюре. Если вы хотите, чтобы в коктейле остались небольшие кусочки ягод, не перебивайте до полного пюре.

3. Смешивание коктейля

В блендер добавьте молоко и шарики мороженого. Взбейте все ингредиенты до получения однородной и кремовой массы. Если вы хотите, чтобы коктейль был более освежающим, добавьте несколько кубиков льда и взбейте еще раз.

4. Сборка коктейля

Вылейте часть клубничного пюре на дно высоких стаканов, затем добавьте в стаканы молочный коктейль. Чтобы улучшить визуальный эффект, можно добавить оставшееся пюре по краям стаканов, чтобы оно красиво выглядело.

5. Украшение

По желанию украсьте коктейль взбитыми сливками сверху. Дополнительно можно украсить свежей ягодой, мятой или коктейльной стручком для красоты.

6. Подача

Подавайте молочный коктейль сразу же, пока он еще холодный и свежий. Не забудьте вложить соломинку, чтобы насладиться напитком с удовольствием!

Полезные советы:

Эксперименты с мороженым: вы можете использовать не только ванильное или клубничное мороженое, но и другие вкусы, такие как шоколадное, карамельное или фруктовое, что позволит вам создать свой уникальный рецепт коктейля.

Замена молока: для более легкого варианта можно использовать нежирное молоко или альтернативы, такие как кокосовое, миндальное или овсяное молоко.

Добавление других фруктов: попробуйте добавить в коктейль другие ягоды, такие как малина, черника или банан. Это добавит новый вкус и разнообразит питательную ценность напитка.

Молочный коктейль с мороженым и клубникой — это простое в приготовлении и необычайно вкусное угощение. Он полноценно сочетает в себе сладость и свежесть, что делает его идеальным десертом для всей семьи.