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Как приготовить коктейль, который освежит в любой жаркий день

3:30
Еда

Молочный коктейль с мороженым и клубникой — это не просто сладкий напиток, а настоящая освежающая симфония вкусов, которая порадует вас в жаркий летний день или станет восхитительным завершением получения весеннего или осеннего настроения. Этот коктейль идеально подходит для семейных встреч, детских праздников и простых уютных вечеров.

Клубничный коктейль
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapušňák, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубничный коктейль

Для приготовления коктейля вам понадобятся:

  • 200 мл молока (по желанию можно использовать растительное молоко — например, миндальное или кокосовое)
  • 2-3 шарика ванильного или клубничного мороженого
  • 200 г свежей клубники (можно также использовать замороженную)
  • 1-2 ст. ложки сахара или меда (по желанию, в зависимости от сладости клубники)
  • Взбитые сливки для украшения (по желанию)
  • Свежие ягоды или кусочки клубники для декора (по желанию)
  • Лёд (по желанию)

Приготовление коктейля

1. Подготовьте ингредиенты

  • Если вы используете свежую клубнику, тщательно промойте и очистите ягоды от зеленых хвостиков. Если вы решили использовать замороженную клубнику, дайте ей немного постоять при комнатной температуре, чтобы она чуть-чуть размягчилась.
  • Поставьте все необходимые элементы, чтобы их было удобно использовать.

2. Измельчение ягод

  • Поместите клубнику в блендер. Если хотите добавить сладость, добавьте сахар или мед. Взбейте клубнику до получения однородного пюре. Если вы хотите, чтобы в коктейле остались небольшие кусочки ягод, не перебивайте до полного пюре.

3. Смешивание коктейля

  • В блендер добавьте молоко и шарики мороженого. Взбейте все ингредиенты до получения однородной и кремовой массы. Если вы хотите, чтобы коктейль был более освежающим, добавьте несколько кубиков льда и взбейте еще раз.

4. Сборка коктейля

  • Вылейте часть клубничного пюре на дно высоких стаканов, затем добавьте в стаканы молочный коктейль. Чтобы улучшить визуальный эффект, можно добавить оставшееся пюре по краям стаканов, чтобы оно красиво выглядело.

5. Украшение

  • По желанию украсьте коктейль взбитыми сливками сверху. Дополнительно можно украсить свежей ягодой, мятой или коктейльной стручком для красоты.

6. Подача

  • Подавайте молочный коктейль сразу же, пока он еще холодный и свежий. Не забудьте вложить соломинку, чтобы насладиться напитком с удовольствием!

Полезные советы:

  • Эксперименты с мороженым: вы можете использовать не только ванильное или клубничное мороженое, но и другие вкусы, такие как шоколадное, карамельное или фруктовое, что позволит вам создать свой уникальный рецепт коктейля.
  • Замена молока: для более легкого варианта можно использовать нежирное молоко или альтернативы, такие как кокосовое, миндальное или овсяное молоко.
  • Добавление других фруктов: попробуйте добавить в коктейль другие ягоды, такие как малина, черника или банан. Это добавит новый вкус и разнообразит питательную ценность напитка.

Молочный коктейль с мороженым и клубникой — это простое в приготовлении и необычайно вкусное угощение. Он полноценно сочетает в себе сладость и свежесть, что делает его идеальным десертом для всей семьи. 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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