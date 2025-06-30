Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гладите не там — и кошка вас возненавидит: вот какие места она действительно обожает
Ногти как после маникюра — без лака и мастера: домашний план восстановления
Стоял в планке 30 дней — результат шокировал даже опытных фитнес-экспертов
Соседи надрываются, а вы просто используете этот хитрый способ посева моркови без мучений
Сигналы из-подо льда: Антарктида передаёт загадочные импульсы, от которых мурашки по коже
Можно ли ежедневно есть икру: рекомендации по безопасным порциям для взрослых и детей
Российский уголь переживёт зелёную революцию? Его запасов хватит на 10 веков вперёд
Английские Карибы: пять островов, которые стоит посетить
Ваш фасад станет произведением искусства — если выбрать правильную дверь

Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды

3:33
Еда

Когда в будние дни не хватает времени на кулинарные изыски, особенно после долгого рабочего дня, на помощь приходит простой, но питательный рецепт ужина из всего трёх ингредиентов. Никакой горы посуды, минимум усилий — и максимум удовольствия от еды.

Картофельная запеканка с сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофельная запеканка с сыром

Этот вариант идеально подойдёт тем, кто хочет приготовить сытное блюдо за 20 минут, не жертвуя вкусом и качеством.

Ужин за 20 минут: просто, быстро, эффективно

Минимализм на кухне — это не только тренд, но и спасение для занятых людей. Рецепт, который мы предлагаем, подойдет как для семейного ужина, так и для обеда в офисе на следующий день. Все, что потребуется — куриное филе, картофель и твердый сыр. Эти продукты найдутся практически в каждом холодильнике.

Ингредиенты

На 2 порции:

  • Куриное филе — 2 штуки

  • Картофель — 3-4 средние клубня

  • Твердый сыр (например, гауда, чеддер или эмменталь) — 100 г

Дополнительно (по желанию): соль, перец, растительное масло для жарки, сушеные травы или чесночный порошок.

Пошаговый рецепт

Подготовка продуктов

  • Картофель очистите и нарежьте кружочками или дольками толщиной не более 0,5 см, чтобы он быстрее прожарился.

  • Куриное филе нарежьте тонкими полосками или кубиками.

  • Сыр натрите на крупной терке.

Совет: при желании можно предварительно замариновать курицу в специях или соевом соусе, но это необязательно.

Обжарка

  • На разогретую сковороду налейте немного растительного масла.

  • Выложите картофель и жарьте на среднем огне до появления золотистой корочки. Не забывайте помешивать — это важно для равномерного приготовления.

  • Через 10-12 минут, когда картофель станет мягче, добавьте куриное филе. Жарьте, пока курица не подрумянится и полностью не приготовится (еще 6-8 минут).

Сборка и подача

  • Когда картофель и курица готовы, посыпьте все тертым сыром.

  • Накройте сковороду крышкой и дайте постоять 2-3 минуты — сыр должен полностью расплавиться, образовав аппетитную тягучую корочку.

  • Подавайте прямо со сковороды или выложите порционно на тарелки.

Почему это работает

  • 3 ингредиента — ноль компромиссов.
    Классическое сочетание курицы, картофеля и сыра — сытное, сбалансированное по белкам и углеводам, и при этом доступное.

  • Минимум посуды.
    Всё готовится на одной сковороде, не требует сложной нарезки или заморочек.

  • Подходит для всех.
    Универсальный вкус блюда по достоинству оценят и взрослые, и дети.

Варианты и дополнения

  • Хотите больше овощей? Добавьте к курице и картофелю замороженную брокколи или кукурузу.

  • Любите остринку? Посыпьте сверху хлопьями чили или добавьте щепотку копчёной паприки.

  • Не едите мясо? Замените курицу на тофу или грибы — получится не менее вкусно!

Готовить дома — не значит тратить часы у плиты. С этим простым рецептом из трёх ингредиентов можно получить сытный, вкусный и питательный ужин за 20 минут. Попробуйте один раз — и он, вероятно, станет вашим любимым вариантом на каждый день.

Уточнения

У́жин (от праслав. jugъ — «еда в полдень») — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Домашние животные
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу Аудио 
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Еда и рецепты
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе Аудио 
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Авто
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Последние материалы
Стоял в планке 30 дней — результат шокировал даже опытных фитнес-экспертов
Соседи надрываются, а вы просто используете этот хитрый способ посева моркови без мучений
Гладите не там — и кошка вас возненавидит: вот какие места она действительно обожает
Сигналы из-подо льда: Антарктида передаёт загадочные импульсы, от которых мурашки по коже
Ногти как после маникюра — без лака и мастера: домашний план восстановления
Можно ли ежедневно есть икру: рекомендации по безопасным порциям для взрослых и детей
Российский уголь переживёт зелёную революцию? Его запасов хватит на 10 веков вперёд
Английские Карибы: пять островов, которые стоит посетить
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Ваш фасад станет произведением искусства — если выбрать правильную дверь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.