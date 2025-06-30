Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды

Когда в будние дни не хватает времени на кулинарные изыски, особенно после долгого рабочего дня, на помощь приходит простой, но питательный рецепт ужина из всего трёх ингредиентов. Никакой горы посуды, минимум усилий — и максимум удовольствия от еды.
Этот вариант идеально подойдёт тем, кто хочет приготовить сытное блюдо за 20 минут, не жертвуя вкусом и качеством.
Минимализм на кухне — это не только тренд, но и спасение для занятых людей. Рецепт, который мы предлагаем, подойдет как для семейного ужина, так и для обеда в офисе на следующий день. Все, что потребуется — куриное филе, картофель и твердый сыр. Эти продукты найдутся практически в каждом холодильнике.
На 2 порции:
Куриное филе — 2 штуки
Картофель — 3-4 средние клубня
Твердый сыр (например, гауда, чеддер или эмменталь) — 100 г
Дополнительно (по желанию): соль, перец, растительное масло для жарки, сушеные травы или чесночный порошок.
Картофель очистите и нарежьте кружочками или дольками толщиной не более 0,5 см, чтобы он быстрее прожарился.
Куриное филе нарежьте тонкими полосками или кубиками.
Сыр натрите на крупной терке.
Совет: при желании можно предварительно замариновать курицу в специях или соевом соусе, но это необязательно.
На разогретую сковороду налейте немного растительного масла.
Выложите картофель и жарьте на среднем огне до появления золотистой корочки. Не забывайте помешивать — это важно для равномерного приготовления.
Через 10-12 минут, когда картофель станет мягче, добавьте куриное филе. Жарьте, пока курица не подрумянится и полностью не приготовится (еще 6-8 минут).
Когда картофель и курица готовы, посыпьте все тертым сыром.
Накройте сковороду крышкой и дайте постоять 2-3 минуты — сыр должен полностью расплавиться, образовав аппетитную тягучую корочку.
Подавайте прямо со сковороды или выложите порционно на тарелки.
3 ингредиента — ноль компромиссов.
Классическое сочетание курицы, картофеля и сыра — сытное, сбалансированное по белкам и углеводам, и при этом доступное.
Минимум посуды.
Всё готовится на одной сковороде, не требует сложной нарезки или заморочек.
Подходит для всех.
Универсальный вкус блюда по достоинству оценят и взрослые, и дети.
Хотите больше овощей? Добавьте к курице и картофелю замороженную брокколи или кукурузу.
Любите остринку? Посыпьте сверху хлопьями чили или добавьте щепотку копчёной паприки.
Не едите мясо? Замените курицу на тофу или грибы — получится не менее вкусно!
Готовить дома — не значит тратить часы у плиты. С этим простым рецептом из трёх ингредиентов можно получить сытный, вкусный и питательный ужин за 20 минут. Попробуйте один раз — и он, вероятно, станет вашим любимым вариантом на каждый день.
У́жин (от праслав. jugъ — «еда в полдень») — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.
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