Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды

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Когда в будние дни не хватает времени на кулинарные изыски, особенно после долгого рабочего дня, на помощь приходит простой, но питательный рецепт ужина из всего трёх ингредиентов. Никакой горы посуды, минимум усилий — и максимум удовольствия от еды.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофельная запеканка с сыром

Этот вариант идеально подойдёт тем, кто хочет приготовить сытное блюдо за 20 минут, не жертвуя вкусом и качеством.

Ужин за 20 минут: просто, быстро, эффективно

Минимализм на кухне — это не только тренд, но и спасение для занятых людей. Рецепт, который мы предлагаем, подойдет как для семейного ужина, так и для обеда в офисе на следующий день. Все, что потребуется — куриное филе, картофель и твердый сыр. Эти продукты найдутся практически в каждом холодильнике.

Ингредиенты

На 2 порции:

Куриное филе — 2 штуки

Картофель — 3-4 средние клубня

Твердый сыр (например, гауда, чеддер или эмменталь) — 100 г

Дополнительно (по желанию): соль, перец, растительное масло для жарки, сушеные травы или чесночный порошок.

Пошаговый рецепт

Подготовка продуктов

Картофель очистите и нарежьте кружочками или дольками толщиной не более 0,5 см, чтобы он быстрее прожарился.

Куриное филе нарежьте тонкими полосками или кубиками.

Сыр натрите на крупной терке.

Совет: при желании можно предварительно замариновать курицу в специях или соевом соусе, но это необязательно.

Обжарка

На разогретую сковороду налейте немного растительного масла.

Выложите картофель и жарьте на среднем огне до появления золотистой корочки. Не забывайте помешивать — это важно для равномерного приготовления.

Через 10-12 минут, когда картофель станет мягче, добавьте куриное филе. Жарьте, пока курица не подрумянится и полностью не приготовится (еще 6-8 минут).

Сборка и подача

Когда картофель и курица готовы, посыпьте все тертым сыром.

Накройте сковороду крышкой и дайте постоять 2-3 минуты — сыр должен полностью расплавиться, образовав аппетитную тягучую корочку.

Подавайте прямо со сковороды или выложите порционно на тарелки.

Почему это работает

3 ингредиента — ноль компромиссов.

Классическое сочетание курицы, картофеля и сыра — сытное, сбалансированное по белкам и углеводам, и при этом доступное.

Минимум посуды.

Всё готовится на одной сковороде, не требует сложной нарезки или заморочек.

Подходит для всех.

Универсальный вкус блюда по достоинству оценят и взрослые, и дети.

Варианты и дополнения

Хотите больше овощей? Добавьте к курице и картофелю замороженную брокколи или кукурузу.

Любите остринку? Посыпьте сверху хлопьями чили или добавьте щепотку копчёной паприки.

Не едите мясо? Замените курицу на тофу или грибы — получится не менее вкусно!

Готовить дома — не значит тратить часы у плиты. С этим простым рецептом из трёх ингредиентов можно получить сытный, вкусный и питательный ужин за 20 минут. Попробуйте один раз — и он, вероятно, станет вашим любимым вариантом на каждый день.

Уточнения

У́жин (от праслав. jugъ — «еда в полдень») — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

