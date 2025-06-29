Перепела вместо курицы — меньше жира, больше пользы: мясо для тех, кто заботится о себе

Куриное филе давно стало стандартом здорового питания. Но если хочется разнообразия, пользы и вкуса — самое время обратить внимание на перепелов. Эта небольшая птица, некогда любимая во дворянской кухне и забытая в повседневной гастрономии, сегодня снова возвращается на столы тех, кто заботится о здоровье и фигуре.
Перепелиное мясо — не просто деликатес, а настоящая находка для тех, кто хочет питаться правильно, не жертвуя вкусом.
Белок высокой биологической ценности: 25 г на 100 г продукта
Низкая калорийность: всего 120-140 ккал
Нежное и легкоусвояемое мясо
Минимум жира - подходит для похудения и диет
Витамины и минералы: B12, A, C, железо, фосфор, калий, магний, селен
В отличие от куриного мяса, перепел содержит меньше жира, но при этом даёт насыщение и энергию.
Детям - нежное, легко переваривается
Спортсменам - полноценный источник белка без перегрузки ЖКТ
Людям с анемией - богатое железом
Аллергикам - редко вызывает реакции
Сидящим на диете - малокалорийное, но питательное
Пожилым людям - легко усваивается и насыщает
Мясо перепелки — мягкое, чуть сладковатое, с лёгким орехово-дичёвым послевкусием. Оно не похоже на курицу, хотя готовится по тем же принципам. Хорошо сочетается с:
фруктами (яблоки, груши)
белым вином
сливочными и чесночными соусами
травами (тимьян, розмарин, шалфей)
Сегодня перепелов можно найти:
в магазинах здорового питания
в некоторых супермаркетах
на фермерских рынках
онлайн — в замороженном или охлаждённом виде
Цена выше, чем у курицы, но и польза, и вкус — вне конкуренции.
Мясо перепелов сочетает в себе вкусовую насыщенность, низкую калорийность и высокую ценность для организма. Оно заслуживает места на современной кухне — не только как гастрономический акцент, но и как основа полноценного здорового питания.
Если хочется сменить куриное меню на нечто новое и полезное — перепела станут отличным выбором.
Обыкнове́нный пе́репел или перепёлка (Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758); устаревшее научное название — лат. Coturnix dactylisonans s. communis), — птица из трибы Coturnicini семейства фазановых (Phasianidae).
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