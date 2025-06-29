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Перепела вместо курицы — меньше жира, больше пользы: мясо для тех, кто заботится о себе

3:35
Еда

Куриное филе давно стало стандартом здорового питания. Но если хочется разнообразия, пользы и вкуса — самое время обратить внимание на перепелов. Эта небольшая птица, некогда любимая во дворянской кухне и забытая в повседневной гастрономии, сегодня снова возвращается на столы тех, кто заботится о здоровье и фигуре.

курица Терияки
Фото: freepik by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
курица Терияки

Перепелиное мясо — не просто деликатес, а настоящая находка для тех, кто хочет питаться правильно, не жертвуя вкусом.

Чем полезны перепела

  • Белок высокой биологической ценности: 25 г на 100 г продукта

  • Низкая калорийность: всего 120-140 ккал

  • Нежное и легкоусвояемое мясо

  • Минимум жира - подходит для похудения и диет

  • Витамины и минералы: B12, A, C, железо, фосфор, калий, магний, селен

В отличие от куриного мяса, перепел содержит меньше жира, но при этом даёт насыщение и энергию.

Кому особенно подходит перепелиное мясо

  • Детям - нежное, легко переваривается

  • Спортсменам - полноценный источник белка без перегрузки ЖКТ

  • Людям с анемией - богатое железом

  • Аллергикам - редко вызывает реакции

  • Сидящим на диете - малокалорийное, но питательное

  • Пожилым людям - легко усваивается и насыщает

Как на вкус

Мясо перепелки — мягкое, чуть сладковатое, с лёгким орехово-дичёвым послевкусием. Оно не похоже на курицу, хотя готовится по тем же принципам. Хорошо сочетается с:

  • фруктами (яблоки, груши)

  • белым вином

  • сливочными и чесночными соусами

  • травами (тимьян, розмарин, шалфей)

Где купить

Сегодня перепелов можно найти:

  • в магазинах здорового питания

  • в некоторых супермаркетах

  • на фермерских рынках

  • онлайн — в замороженном или охлаждённом виде

Цена выше, чем у курицы, но и польза, и вкус — вне конкуренции.

Как готовить перепелов: 7 отличных идей

  1. Запечённые целиком
    Начините яблоками, грушей или булгуром, смажьте маслом и запекайте с розмарином. Подавайте как основное блюдо на ужин или праздник.
  2. Тушёные в вине
    Перепела, томлённые с чесноком, тимьяном и белым или красным вином — это блюдо достойно ресторана.
  3. В сливочно-перечном соусе
    Быстрое обжаривание + сливки и чёрный перец = соус, идеально подходящий к пасте или картофельному пюре.
  4. В тёплом салате
    Обжаренные ножки на салате из рукколы с грушей, орехами и сыром с плесенью — лёгкий, но питательный ужин.
  5. Перепелиный бульон
    Подходит для детей и тех, у кого проблемы с ЖКТ. Нежный, ароматный, с овощами и имбирём.
  6. Домашний паштет
    С печенью, коньяком и черносливом. Подходит для праздничного стола или сэндвичей на каждый день.
  7. На гриле
    Маринуйте в травах, лимоне и оливковом масле, жарьте 10-15 минут — быстрый и впечатляющий вариант.

Перепела — возвращение вкуса и пользы

Мясо перепелов сочетает в себе вкусовую насыщенность, низкую калорийность и высокую ценность для организма. Оно заслуживает места на современной кухне — не только как гастрономический акцент, но и как основа полноценного здорового питания.

Если хочется сменить куриное меню на нечто новое и полезное — перепела станут отличным выбором.

Уточнения

Обыкнове́нный пе́репел или перепёлка (Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758); устаревшее научное название — лат. Coturnix dactylisonans s. communis), — птица из трибы Coturnicini семейства фазановых (Phasianidae).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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