Без духовки, без форм и без суеты — тирамису, который радует вкусом, экономит время и деньги

Его едят в итальянских кафе, заказывают на свиданиях, подают к утреннему кофе и украшают какао-пудрой, как финальный штрих. Тирамису — десерт с характером: сладкий, кофейный, сливочный и при этом удивительно лёгкий.
Название переводится с итальянского как "подними меня" — и неспроста. Благодаря сочетанию кофе, сливочного крема и нежного бисквита, тирамису действительно бодрит и радует. При этом он не требует выпечки, специальных форм или кулинарного образования — всё проще, чем кажется.
Считается, что тирамису появился в регионе Венето, на севере Италии, в XVII веке. В те времена его подавали в тавернах уставшим путешественникам, чтобы вернуть силы после долгих дорог. Позже этот десерт стал известен и в Ломбардии, где начали использовать молодой сыр маскарпоне, придавший крему характерную нежность.
Интересно, что раньше тирамису считался "десертом влюблённых" — его подавали после романтического ужина как символ заботы и вкусового удовольствия.
200 г сливочного сыра (или мягкого творога без крупинок)
200 мл жирных сливок (можно заменить сметаной 20%)
3-4 ст. л. сахара
1 упаковка печенья савоярди или 2 коржа бисквита
Чашка крепкого эспрессо или свежезаваренного кофе
Какао-порошок — для посыпки
По желанию — 1 ст. л. кофейного ликёра или рома
Совет: если использовать сливки с жирностью не менее 30%, крем получится особенно плотным и воздушным.
Использование мягкого творога или доступного сливочного сыра делает десерт бюджетным
Отказ от выпечки экономит время — всё готовится в одной миске
Крем остаётся нежным и насыщенным, а кофе придаёт выразительный вкус
Вариативность: можно подавать порционно, украсить фруктами или сделать в виде торта
Не замачивайте печенье дольше 2 секунд — иначе оно расползётся. Не используйте горячий кофе — это разрушит структуру. Какао посыпается перед самой подачей — иначе верх станет влажным. Можно заморозить: тирамису легко превращается в semifreddo.
Тирамису́ (итал. tiramisù, «вознеси меня» от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.
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