Овощной гарнир, который любят даже дети — кабачки в сливочном соусе готовятся за 15 минут

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат? Нет. Гарнир? Тоже нет. Это нечто большее: жареные кабачки в сливочном соусе с зеленью. Простые в приготовлении, ароматные и нежные — они становятся идеальным дополнением к ужину, а иногда и полноценным блюдом.

Фото: freepik.com by Saban Std, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареные кабачки со сметанным соусом

Секрет вкуса — в сочетании нежных сливок с ароматами укропа и мяты.

Почему стоит готовить цуккини именно так

Готовятся за 15 минут

Легко адаптировать под вкус

Подходят к рыбе, мясу, пасте или картофелю

Можно подать даже как самостоятельное тёплое блюдо

Ингредиенты

2 средних кабачка (цуккини)

200 мл сливок (18%)

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. сливочного масла

Свежий укроп

Свежая мята

Соль и перец по вкусу

Пропорции зелени регулируются индивидуально. Классическая схема — 2:1 (укроп: мята), но можно добавить и немного петрушки по желанию.

Как приготовить

Подготовка овощей

Нарезать кабачки кружочками или полукольцами. Посолить, поперчить, оставить на 10 минут и слить выделившийся сок. Обжаривание

Разогреть сковороду с оливковым маслом. Обжарить кабачки с двух сторон до лёгкой румяности. Добавить сливочное масло — для более мягкого вкуса. Соус

Влить сливки, аккуратно перемешать. Добавить нарезанный укроп и мяту. Тушить 2-3 минуты, чтобы соус слегка загустел, а травы раскрыли аромат. Финальный штрих

При необходимости досолить. Подавать горячими.

С чем подавать

с мясом или птицей

к отварному картофелю или рису

с макаронами — получится быстрая паста

как самостоятельное лёгкое блюдо

Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

