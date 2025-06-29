Овощной гарнир, который любят даже дети — кабачки в сливочном соусе готовятся за 15 минут

Салат? Нет. Гарнир? Тоже нет. Это нечто большее: жареные кабачки в сливочном соусе с зеленью. Простые в приготовлении, ароматные и нежные — они становятся идеальным дополнением к ужину, а иногда и полноценным блюдом.
Секрет вкуса — в сочетании нежных сливок с ароматами укропа и мяты.
2 средних кабачка (цуккини)
200 мл сливок (18%)
2 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. сливочного масла
Свежий укроп
Свежая мята
Соль и перец по вкусу
Пропорции зелени регулируются индивидуально. Классическая схема — 2:1 (укроп: мята), но можно добавить и немного петрушки по желанию.
с мясом или птицей
к отварному картофелю или рису
с макаронами — получится быстрая паста
как самостоятельное лёгкое блюдо
Приятного аппетита!
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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