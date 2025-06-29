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Овощной гарнир, который любят даже дети — кабачки в сливочном соусе готовятся за 15 минут

1:53
Еда

Салат? Нет. Гарнир? Тоже нет. Это нечто большее: жареные кабачки в сливочном соусе с зеленью. Простые в приготовлении, ароматные и нежные — они становятся идеальным дополнением к ужину, а иногда и полноценным блюдом.

Жареные кабачки со сметанным соусом
Фото: freepik.com by Saban Std, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареные кабачки со сметанным соусом

Секрет вкуса — в сочетании нежных сливок с ароматами укропа и мяты.

Почему стоит готовить цуккини именно так

  • Готовятся за 15 минут
  • Легко адаптировать под вкус
  • Подходят к рыбе, мясу, пасте или картофелю
  • Можно подать даже как самостоятельное тёплое блюдо

Ингредиенты

  • 2 средних кабачка (цуккини)

  • 200 мл сливок (18%)

  • 2 ст. л. оливкового масла

  • 1 ст. л. сливочного масла

  • Свежий укроп

  • Свежая мята

  • Соль и перец по вкусу

Пропорции зелени регулируются индивидуально. Классическая схема — 2:1 (укроп: мята), но можно добавить и немного петрушки по желанию.

Как приготовить

  1. Подготовка овощей
    Нарезать кабачки кружочками или полукольцами. Посолить, поперчить, оставить на 10 минут и слить выделившийся сок.
  2. Обжаривание
    Разогреть сковороду с оливковым маслом. Обжарить кабачки с двух сторон до лёгкой румяности. Добавить сливочное масло — для более мягкого вкуса.
  3. Соус
    Влить сливки, аккуратно перемешать. Добавить нарезанный укроп и мяту. Тушить 2-3 минуты, чтобы соус слегка загустел, а травы раскрыли аромат.
  4. Финальный штрих
    При необходимости досолить. Подавать горячими.

С чем подавать

  • с мясом или птицей

  • к отварному картофелю или рису

  • с макаронами — получится быстрая паста

  • как самостоятельное лёгкое блюдо

Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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