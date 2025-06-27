Крем-суп, который заставит всех просить добавки

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Тыквенный крем-суп — это не только вкусное, но и питательное блюдо, которое согревает в холодные дни. Его нежная текстура и насыщенный вкус делают его идеальным для семейного обеда или ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by Missvain, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крем-суп тыквенный

Так, для приготовления тыквенного крем-супа вам понадобятся:

Тыква — 600 г (очищенная)

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чартофель — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 2 ст. ложки

Куриный бульон — 1 литр

Соль — по вкусу

Чёрный перец — по вкусу

Специи (молотая корица, мускатный орех) — по желанию

Сметана или крем для подачи — по вкусу

Зелёный лук или петрушка для украшения

Приготовление

Подготовка овощей. Тыкву, морковь и картофель очистите и нарежьте кубиками. Лук и чеснок нарежьте мелко. Обжарка овощей. В большой кастрюле разогрейте масло на среднем огне. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте их до прозрачности (примерно 3-4 минуты). Затем добавьте морковь и картофель, продолжайте готовить еще 3-5 минут, помешивая. Добавление тыквы. В кастрюлю к обжаренным овощам добавьте кубики тыквы. Перемешайте все ингредиенты и готовьте ещё 5 минут. Заливка бульона. Влейте горячий бульон в кастрюлю так, чтобы он полностью покрывал овощи. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и накройте крышкой. Дайте супу вариться на медленном огне около 20-25 минут, пока тыква и другие овощи не станут мягкими. Приготовление пюре. После того как овощи свашивавтятся, снимите кастрюлю с плиты. При помощи погружного блендера или обычного блендера тщательно измельчите суп до получения однородной консистенции. Если нет блендера, можно использовать картофелемялку. Приправка. В получившееся пюре добавьте соль, перец и любимые приправы по вкусу. Если вам нравится более насыщенный вкус, можно добавить немного корицы или мускатного ореха. Подача к столу. Разлейте готовый тыквенный крем-суп по тарелкам. Украсьте суп сметаной или кремом, посыпьте свежей нарезанной зеленью. Подавайте с домашним хлебом или гренками.

Советы по приготовлению

Добавление дополнительных ингредиентов. Вы можете обогатить вкус супа, добавив обжаренные грибы, креветки или ароматные травы, такие как тимьян или розмарин.

Для более кремовой текстуры. Если вы хотите сделать суп ещё более нежным, добавьте немного сливок или кокосового молока перед взбиванием.

Приготовление в мультиварке. Если у вас есть мультиварка, её можно использовать для приготовления супа. Обжарьте лук и чеснок в режиме "Жарка", а затем добавьте остальные ингредиенты и варите на режиме "Суп" или "Тушение".

Тыквенный крем-суп — это вкусное и сытное блюдо, которое не только порадует вас своим оригинальным вкусом, но и украсит осенний стол. Его яркий цвет и аромат сделают ваш день теплее. Попробуйте этот простой рецепт.