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Крем-суп, который заставит всех просить добавки

3:27
Еда

Тыквенный крем-суп — это не только вкусное, но и питательное блюдо, которое согревает в холодные дни. Его нежная текстура и насыщенный вкус делают его идеальным для семейного обеда или ужина.

Крем-суп тыквенный
Фото: commons.wikimedia.org by Missvain, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крем-суп тыквенный

Так, для приготовления тыквенного крем-супа вам понадобятся:

  • Тыква — 600 г (очищенная)
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чартофель — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло — 2 ст. ложки
  • Куриный бульон — 1 литр
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный перец — по вкусу
  • Специи (молотая корица, мускатный орех) — по желанию
  • Сметана или крем для подачи — по вкусу
  • Зелёный лук или петрушка для украшения

Приготовление

  1. Подготовка овощей. Тыкву, морковь и картофель очистите и нарежьте кубиками. Лук и чеснок нарежьте мелко.
  2. Обжарка овощей. В большой кастрюле разогрейте масло на среднем огне. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте их до прозрачности (примерно 3-4 минуты). Затем добавьте морковь и картофель, продолжайте готовить еще 3-5 минут, помешивая.
  3. Добавление тыквы. В кастрюлю к обжаренным овощам добавьте кубики тыквы. Перемешайте все ингредиенты и готовьте ещё 5 минут.
  4. Заливка бульона. Влейте горячий бульон в кастрюлю так, чтобы он полностью покрывал овощи. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и накройте крышкой. Дайте супу вариться на медленном огне около 20-25 минут, пока тыква и другие овощи не станут мягкими.
  5. Приготовление пюре. После того как овощи свашивавтятся, снимите кастрюлю с плиты. При помощи погружного блендера или обычного блендера тщательно измельчите суп до получения однородной консистенции. Если нет блендера, можно использовать картофелемялку.
  6. Приправка. В получившееся пюре добавьте соль, перец и любимые приправы по вкусу. Если вам нравится более насыщенный вкус, можно добавить немного корицы или мускатного ореха.
  7. Подача к столу. Разлейте готовый тыквенный крем-суп по тарелкам. Украсьте суп сметаной или кремом, посыпьте свежей нарезанной зеленью. Подавайте с домашним хлебом или гренками.

Советы по приготовлению

  • Добавление дополнительных ингредиентов. Вы можете обогатить вкус супа, добавив обжаренные грибы, креветки или ароматные травы, такие как тимьян или розмарин.
  • Для более кремовой текстуры. Если вы хотите сделать суп ещё более нежным, добавьте немного сливок или кокосового молока перед взбиванием.
  • Приготовление в мультиварке. Если у вас есть мультиварка, её можно использовать для приготовления супа. Обжарьте лук и чеснок в режиме "Жарка", а затем добавьте остальные ингредиенты и варите на режиме "Суп" или "Тушение".

Тыквенный крем-суп — это вкусное и сытное блюдо, которое не только порадует вас своим оригинальным вкусом, но и украсит осенний стол. Его яркий цвет и аромат сделают ваш день теплее. Попробуйте этот простой рецепт.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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