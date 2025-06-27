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Необычные ингредиенты для хачапури: как удивить домашних домашним грузинским угощением

3:47
Еда

Хачапури по-аджарски — это одно из самых известных и любимых блюд грузинской кухни, представляющее собой открытый пирог с сыром и яйцом. Это угощение не только радует вкусом, но и выглядит весьма аппетитно. 

Хачапури по-аджарски
Фото: flickr.com by Sandra C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Хачапури по-аджарски

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука — 500 г
  • Вода — 200 мл (теплая)
  • Дрожжи — 7 г (или 10 г свежих)
  • Сахар — 1 ч. ложка
  • Соль — 1 ч. ложка
  • Оливковое или растительное масло — 2 ст. ложки

Для начинки:

  • Сыр сулугуни (или другой мягкий сыр) — 300 г
  • Сыр брынза (по желанию) — 100 г
  • Яйцо — 2 шт. (по одному для каждой хачапури)
  • Сливочное масло — 50 г

Приготовление

  1. Замешивание теста. В глубокой миске объедините теплую воду, сахар и дрожжи. Дайте настояться 10-15 минут, пока появится пена. Затем добавьте соль, растительное масло и постепенно вводите муку. Замесите тесто, пока оно не станет эластичным и не будет отлипать от рук. Накройте тесто полотенцем и оставьте подниматься на 1-2 часа в теплом месте, пока оно не увеличится в объеме в 2-3 раза.
  2. Приготовление начинки. Тем временем подготовьте начинку. Сыры натрите на крупной терке или измельчите в блендере. Если используете брынзу, предварительно можете замочить её в воде, чтобы убрать излишнюю соленость. Смешайте все сыры, оставив немного сулугуни для топинга.
  3. Формирование хачапури. После поднятия теста обомните его и разделите на 2-4 равные части, в зависимости от желаемого размера. Каждую часть раскатайте в круг толщиной примерно 1 см. Затем, оставляя края толстыми, начните формировать бортики, сворачивая края внутрь. В центр положите начинку из сыров.
  4. Выпекание. Разогрейте духовку до 220°C. Хачапури нужно выпекать в глубоком противне или на камне для пиццы. Перенесите их на противень и выпекайте около 15-20 минут, пока корочка не станет золотистой.
  5. Добавление яйца и масла. За 5 минут до окончания выпекания аккуратно сделайте углубление в центре хачапури и разбейте в него яйцо. Затем добавьте сверху немного сливочного масла и посыпьте оставшимся сыром.
  6. Подача к столу. Готовые хачапури сразу выложите на тарелку, посыпьте свежей зеленью и подавайте горячими. Для сервировки часто рекомендуют подавать хачапури с бокалом красного вина.

Советы по приготовлению

  • Сыры. Для приготовления лучшего варианта хачапури можно использовать сыр сулугуни и имеретинский сыр. Если их трудно найти, подходят любые мягкие сыры, которые хорошо плавятся.
  • Консистенция теста. Тесто должно быть достаточно мягким, но не слишком липким. Добавляйте муку постепенно, чтобы добиться нужного результата.
  • Форма. Хачапури можно делать и в виде других форм, например, в форме лодочек, круглых или квадратных пирогов. Важен только стиль подачи и начинка.

Хачапури по-аджарски — это не просто еда. Это целая культура и традиция, которая подарит вам тепло и уют грузинского застолья. Порадуйте себя и своих близких этим ароматным и вкусным блюдом, и вы почувствуете, как гурманская атмосфера Грузии приходит к вам в дом

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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