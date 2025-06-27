Необычные ингредиенты для хачапури: как удивить домашних домашним грузинским угощением

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Хачапури по-аджарски — это одно из самых известных и любимых блюд грузинской кухни, представляющее собой открытый пирог с сыром и яйцом. Это угощение не только радует вкусом, но и выглядит весьма аппетитно.

Фото: flickr.com by Sandra C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Хачапури по-аджарски

Ингредиенты

Для теста:

Мука — 500 г

Вода — 200 мл (теплая)

Дрожжи — 7 г (или 10 г свежих)

Сахар — 1 ч. ложка

Соль — 1 ч. ложка

Оливковое или растительное масло — 2 ст. ложки

Для начинки:

Сыр сулугуни (или другой мягкий сыр) — 300 г

Сыр брынза (по желанию) — 100 г

Яйцо — 2 шт. (по одному для каждой хачапури)

Сливочное масло — 50 г

Приготовление

Замешивание теста. В глубокой миске объедините теплую воду, сахар и дрожжи. Дайте настояться 10-15 минут, пока появится пена. Затем добавьте соль, растительное масло и постепенно вводите муку. Замесите тесто, пока оно не станет эластичным и не будет отлипать от рук. Накройте тесто полотенцем и оставьте подниматься на 1-2 часа в теплом месте, пока оно не увеличится в объеме в 2-3 раза. Приготовление начинки. Тем временем подготовьте начинку. Сыры натрите на крупной терке или измельчите в блендере. Если используете брынзу, предварительно можете замочить её в воде, чтобы убрать излишнюю соленость. Смешайте все сыры, оставив немного сулугуни для топинга. Формирование хачапури. После поднятия теста обомните его и разделите на 2-4 равные части, в зависимости от желаемого размера. Каждую часть раскатайте в круг толщиной примерно 1 см. Затем, оставляя края толстыми, начните формировать бортики, сворачивая края внутрь. В центр положите начинку из сыров. Выпекание. Разогрейте духовку до 220°C. Хачапури нужно выпекать в глубоком противне или на камне для пиццы. Перенесите их на противень и выпекайте около 15-20 минут, пока корочка не станет золотистой. Добавление яйца и масла. За 5 минут до окончания выпекания аккуратно сделайте углубление в центре хачапури и разбейте в него яйцо. Затем добавьте сверху немного сливочного масла и посыпьте оставшимся сыром. Подача к столу. Готовые хачапури сразу выложите на тарелку, посыпьте свежей зеленью и подавайте горячими. Для сервировки часто рекомендуют подавать хачапури с бокалом красного вина.

Советы по приготовлению

Сыры. Для приготовления лучшего варианта хачапури можно использовать сыр сулугуни и имеретинский сыр. Если их трудно найти, подходят любые мягкие сыры, которые хорошо плавятся.

Консистенция теста. Тесто должно быть достаточно мягким, но не слишком липким. Добавляйте муку постепенно, чтобы добиться нужного результата.

Форма. Хачапури можно делать и в виде других форм, например, в форме лодочек, круглых или квадратных пирогов. Важен только стиль подачи и начинка.

Хачапури по-аджарски — это не просто еда. Это целая культура и традиция, которая подарит вам тепло и уют грузинского застолья. Порадуйте себя и своих близких этим ароматным и вкусным блюдом, и вы почувствуете, как гурманская атмосфера Грузии приходит к вам в дом