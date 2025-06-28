Пирожное "Картошка": секрет быстрого десерта, который вернёт в детство

3:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирожное "Картошка" — это одно из самых любимых детских угощений, которое с легкостью можно приготовить дома. Оно отличается ярким вкусом и неповторимой текстурой, а также тем, что его можно приготовить из остатков бисквита или печенья.

Фото: commons.wikimedia.org by Ville Koistinen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пироженое "Картошка"

Ингредиенты

Для приготовления пирожного "Картошка" вам понадобятся:

Песочное печенье (или бисквит) — 300 г

Какао-порошок — 3-4 столовые ложки

Сгущённое молоко — 1 банка (380 г)

Масло сливочное (комнатной температуры) — 100 г

Орехи (грецкие или фундук) — 50-100 г (по желанию)

Ванильный сахар — 1 ч. ложка (по желанию)

Кокосовая стружка или сахарная пудра для обсыпки (по желанию)

Приготовление

Подготовка печенья. Если вы используете песочное печенье, поломайте его на мелкие кусочки. Если у вас есть бисквит, тщательно его раскрошите в крошку. Это можно сделать вручную, либо с помощью блендера. Смешивание ингредиентов. В глубокой миске соедините печенье (или бисквит), какао-порошок, сгущенное молоко, мягкое сливочное масло и ванильный сахар. Если вы добавляете орехи, предварительно измельчите их и тоже добавьте в массу. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Формирование пирожных. Руками возьмите небольшое количество подготовленной массы и скатайте в круглые или овальные маленькие картошки. Вы можете сделать их любого размера, но традиционно они бывают небольшими. Обсыпка. Если хотите, обваляйте каждое пирожное в кокосовой стружке или сахарной пудре. Это придаст им более привлекательный вид и дополнительный вкус. Охлаждение. Готовые пирожные выложите на тарелку или в контейнер и поставьте в холодильник минимум на 1-2 часа. Они должны хорошо застыть. Подача. После того как пирожные "Картошка" охладятся, их можно подавать к столу. Они идеально подойдут к чаю или как лакомство для детей.

Советы по приготовлению

Эксперименты с начинкой. Вы можете добавить в массу различные начинки: изюм, курагу, шоколадные капли или даже взбитые сливки. Все это придаст пирожным интересные нотки вкуса.

Замена ингредиентов. Если вы хотите сделать пирожные менее калорийными, можно использовать йогурт вместо сгущенного молока или оливковое масло вместо сливочного.

Хранение. Пирожное "Картошка" хорошо хранится в морозильной камере, где сможет сохранить свою свежесть до нескольких месяцев. Используйте контейнер с герметичной крышкой.

Пирожное "Картошка" — это простое, но очень вкусное лакомство, которое порадует как детей, так и взрослых. Его легко готовить, и оно всегда вызывает ностальгические чувства, ассоциируясь с детством. Попробуйте этот рецепт в любое время, когда у вас появится желание побаловать себя чем-то сладким и оригинальным!