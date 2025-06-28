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Пирожное "Картошка": секрет быстрого десерта, который вернёт в детство

3:14
Еда

Пирожное "Картошка" — это одно из самых любимых детских угощений, которое с легкостью можно приготовить дома. Оно отличается ярким вкусом и неповторимой текстурой, а также тем, что его можно приготовить из остатков бисквита или печенья. 

Пироженое "Картошка"
Фото: commons.wikimedia.org by Ville Koistinen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пироженое "Картошка"

Ингредиенты

Для приготовления пирожного "Картошка" вам понадобятся:

  • Песочное печенье (или бисквит) — 300 г
  • Какао-порошок — 3-4 столовые ложки
  • Сгущённое молоко — 1 банка (380 г)
  • Масло сливочное (комнатной температуры) — 100 г
  • Орехи (грецкие или фундук) — 50-100 г (по желанию)
  • Ванильный сахар — 1 ч. ложка (по желанию)
  • Кокосовая стружка или сахарная пудра для обсыпки (по желанию)

Приготовление

  1. Подготовка печенья. Если вы используете песочное печенье, поломайте его на мелкие кусочки. Если у вас есть бисквит, тщательно его раскрошите в крошку. Это можно сделать вручную, либо с помощью блендера.
  2. Смешивание ингредиентов. В глубокой миске соедините печенье (или бисквит), какао-порошок, сгущенное молоко, мягкое сливочное масло и ванильный сахар. Если вы добавляете орехи, предварительно измельчите их и тоже добавьте в массу. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
  3. Формирование пирожных. Руками возьмите небольшое количество подготовленной массы и скатайте в круглые или овальные маленькие картошки. Вы можете сделать их любого размера, но традиционно они бывают небольшими.
  4. Обсыпка. Если хотите, обваляйте каждое пирожное в кокосовой стружке или сахарной пудре. Это придаст им более привлекательный вид и дополнительный вкус.
  5. Охлаждение. Готовые пирожные выложите на тарелку или в контейнер и поставьте в холодильник минимум на 1-2 часа. Они должны хорошо застыть.
  6. Подача. После того как пирожные "Картошка" охладятся, их можно подавать к столу. Они идеально подойдут к чаю или как лакомство для детей.

Советы по приготовлению

  • Эксперименты с начинкой. Вы можете добавить в массу различные начинки: изюм, курагу, шоколадные капли или даже взбитые сливки. Все это придаст пирожным интересные нотки вкуса.
  • Замена ингредиентов. Если вы хотите сделать пирожные менее калорийными, можно использовать йогурт вместо сгущенного молока или оливковое масло вместо сливочного.
  • Хранение. Пирожное "Картошка" хорошо хранится в морозильной камере, где сможет сохранить свою свежесть до нескольких месяцев. Используйте контейнер с герметичной крышкой.

Пирожное "Картошка" — это простое, но очень вкусное лакомство, которое порадует как детей, так и взрослых. Его легко готовить, и оно всегда вызывает ностальгические чувства, ассоциируясь с детством. Попробуйте этот рецепт в любое время, когда у вас появится желание побаловать себя чем-то сладким и оригинальным! 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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