Холодные или тёплые: как подать кексы из творога, чтобы удивить гостей

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Кексы из творога — это простое и вкусное угощение, которое подойдет как для завтрака, так и для перекусов в течение дня. Они получаются мягкими, влажными и очень ароматными. В этом рецепте мы поделимся с вами, как легко и быстро приготовить такие кексы, а также предложим несколько вариантов добавок, чтобы разнообразить вкус.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ кексы

Для приготовления кексов из творога вам понадобятся:

Творог — 250 г (лучше использовать мягкий)

Яйцо — 2 шт.

Сахар — 100 г (по вкусу)

Разрыхлитель теста — 1 ч. ложка

Ванильный сахар — 1 ч. ложка (по желанию)

Мука — 150 г (приблизительно, возможно больше или меньше)

Растительное масло — 50 мл

Соль — щепотка

Дополнительные ингредиенты (по желанию)

Изюм, орехи, шоколадные капли — 100 г

Цедра лимона или апельсина — 1 ч. ложка

Пряности (корица, мускатный орех) — по вкусу

Приготовление

Подготовка ингредиентов. Начните с предварительного разогрева духовки до 180°C. Приготовьте форму для кексов, застелив её бумажными капсулами или смазав маслом. Смешайте творог и яйца. В глубокой миске соедините творог и яйца. Хорошо перемешайте смесь до однородного состояния. Если вы используете более крупный творог, можно слегка размять его вилкой. Добавьте сахар и масло. Постепенно вводите сахар и растительное масло в творожную массу. Если вы добавляете ванильный сахар, теперь тоже пора его добавить. Перемешивайте до растворения сахара. Сухие ингредиенты. В другой миске смешайте муку, разрыхлитель теста и щепотку соли. Если вы хотите добавить пряности или цедру, сделайте это на этом этапе. Соедините смеси. Постепенно добавляйте сухую смесь к мокрым ингредиентам, аккуратно перемешивая до получения однородного теста. Не переусердствуйте с перемешиванием: тесто должно быть чуть густым, но не слишком плотным. Добавьте добавки. Если вы решили использовать изюм, орехи или шоколадные капли, добавьте их в тесто и смешайте. Запечка кексов. Наполните подготовленные формы для кексов тестом примерно на 2/3 объема. Это нужно для того, чтобы кексы не переполнялись при выпечке. Поместите формы в предварительно разогретую духовку и выпекайте около 20-25 минут, пока кексы не поднимутся и не покроются золотистой корочкой. Проверка готовности. Чтобы убедиться в готовности, проколите кекс зубочисткой: если она выходит чистой, то кексы готовы. Если на зубочистке останется тесто, продолжайте выпекать ещё несколько минут. Охлаждение. Готовые кексы осторожно выньте из духовки, дайте им немного остыть в формах, а затем аккуратно извлеките на решетку, чтобы они остыли полностью.

Подача

Кексы из творога можно подавать как тёплые, так и холодные. Их прекрасно можно посыпать сахаром или подавать с медом, вареньем, йогуртом или сметаной. Также они отлично подойдут к чаю или кофе.

Кексы из творога — это простой и вкусный способ использовать творог в выпечке. Они идеально подходят как для завтрака, так и в качестве десерта. Попробуйте разнообразить их рецепт различными добавками и настраивайте под свои вкусы!