Как приготовить идеальную тушеную капусту: 30 минут на кухне

3:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушеная капуста — это классическое блюдо, которое напоминает о вкусных обедах в детском саду. Мягкая, ароматная и с легкой кислинкой, такая капуста прекрасно подходит как гарнир, так и самостоятельное блюдо. Готовить её довольно просто, и в этом рецепте мы расскажем, как добиться того самого неповторимого детсадовского вкуса, который так многие из нас обожают.

Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang1018, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тушёная капуста

Для приготовления тушеной капусты вам понадобятся:

Капуста белокочанная — 1 кг

Морковь — 1-2 шт. (в зависимости от размера)

Лук репчатый — 1 шт.

Растительное масло — 3-4 ст. ложки

Томатная паста — 2 ст. ложки (по желанию)

Сахар — 1 ч. ложка

Соль — по вкусу

Чёрный перец — по вкусу

Вода — 150 мл (или по необходимости)

Лавровый лист — 1-2 шт. (по желанию)

Приготовление

Подготовьте капусту. Удалите верхние листья капусты, нарежьте её тонкими полосками. Можно воспользоваться специальным ножом для шинковки или обычным ножом. Если вы хотите мягче, можно немного помять нарезанную капусту руками. Подготовьте овощи. Лук нарежьте мелко, а морковь натрите на крупной терке. В отличие от привычного взгляда на тушеную капусту, такой подход придаст блюду более нежный и однородный вкус. Обжарьте овощи. В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте растительное масло. Добавьте лук и обжаривайте его до прозрачности. Затем добавьте натертую морковь и продолжайте жарить ещё 5-7 минут, пока не станет мягкой и слегка золотистой. Добавьте капусту. В сковороду к обжаренным овощам добавьте нарезанную капусту. Перемешайте, чтобы зелень покрылась маслом и обжаренными овощами. Увеличьте огонь до среднего и обжаривайте капусту в течение 10-15 минут, периодически помешивая. Приправьте и тушите. После того как капуста уменьшится в объеме, добавьте томатную пасту, сахар, соль, перец и лавровый лист. Перемешайте и залейте водой. Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите готовое блюдо на медленном огне около 30-40 минут, пока капуста не станет мягкой. Если капуста начинает подгорать, добавьте немного воды. Подача к столу. Когда капуста будет готова, снимите с плиты и дайте настояться под крышкой в течение 10 минут. Затем перемешайте и подавайте на стол. Тушеная капуста станет отличным гарниром к мясу, картофелю или просто великолепным самостоятельным блюдом.

Советы по приготовлению

Добавление мяса. Если вы хотите сделать капусту более сытной, можете добавить мелко нарезанное мясо или сосиски на стадии обжаривания лука.

Специи. Классические специи, такие как чеснок, укроп или тимьян, могут добавить новый вкус и аромат. Не бойтесь экспериментировать с приправами!

Кислинка. Чтобы придать капусте характерную кислую нотку, можно добавить немного уксуса или лимонного сока в конце готовки.

Тушеная капуста, приготовленная по данному рецепту, порадует вас не только ярким вкусом, но и простотой в приготовлении. Это блюдо станет отличным вариантом для семейного обеда или ужина и напомнит вам о приятных моментах из детства.