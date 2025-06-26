Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кот стал другим? Возможно, он страдает — 8 молчаливых признаков боли
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии
Один кухонный инструмент, который навсегда перевернёт ваш подход к идеальному омлету
Каре, боб и капкан: украшения, которые делают лицо старше и шире
Вторая волна урожая: посейте это в июле — и не прогадаете
Волнения нет: что заявил муж Александры Митрошиной после её задержания?
Как мел превращает уборку в магию: 7 способов для безупречного порядка
Капитализм или социализм — Индия или Китай: кто победил в борьбе за благополучие граждан
Социальные сети меняют туризм: как Араял-ду-Кабу стал лихорадкой среди туристов со всего мира

Как сделать мини-сконы пышными: простой трюк с сыром

1:29
Еда

Что делает мини-сконы, или булочки, такими воздушными и объемными? Ответ — сливочный сыр.

булочки
Фото: chadgpt is licensed under Free More info
булочки

Ингредиенты

  • 25 г охлажденного сливочного масла, порезанного на кубики,
  • 100 г тертого пармезана,
  • 100 г жирного холодного сливочного сыра, крупно натертого,
  • 300 г муки,
  • 1 ч. л. морской соли,
  • 2 неполные ч. л. разрыхлителя,
  • 1 среднее яблоко, натертое,
  • 1 яйцо,
  • 50 мл молока.

Для посыпки

  • 1 яйцо, взбитое,
  • 50 г мелко тертого пармезана.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°C.

В кухонном комбайне смешайте кубики масла, сливочный сыр, пармезан, муку, разрыхлитель, соль до образования мелкой крошки.

В миске соедините тертое яблоко, яйцо и молоко. Добавьте эту смесь к сухим ингредиентам и быстро перемешайте до образования теста.

Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность и раскатайте до толщины 2 см. Вырежьте маленькие кружочки формочкой. Перенесите на противень, выстеленный пергаментом. Соберите остатки теста, снова раскатайте и вырежьте еще кружочки.

Смажьте сконы взбитым яйцом, посыпьте пармезаном. Выпекайте около 15 минут, до золотистого цвета, пишет The Guardian.

Уточнения

Пармеза́н (фр. parmesan), или пармиджано-реджано (итал. Parmigiano Reggiano, то есть «пармский-реджийский») — итальянский твёрдый сыр из коровьего молока, созревающий не менее года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков
Красота и стиль
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков Аудио 
Океан внезапно исчезает под ногами: что такое антиволна и почему она страшнее цунами
Наука и техника
Океан внезапно исчезает под ногами: что такое антиволна и почему она страшнее цунами Аудио 
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Авто
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Армения близка к потере государственности, России переживать не надо Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Последние материалы
Кот стал другим? Возможно, он страдает — 8 молчаливых признаков боли
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии
Один кухонный инструмент, который навсегда перевернёт ваш подход к идеальному омлету
Каре, боб и капкан: украшения, которые делают лицо старше и шире
Вторая волна урожая: посейте это в июле — и не прогадаете
Волнения нет: что заявил муж Александры Митрошиной после её задержания?
Как мел превращает уборку в магию: 7 способов для безупречного порядка
Капитализм или социализм — Индия или Китай: кто победил в борьбе за благополучие граждан
Социальные сети меняют туризм: как Араял-ду-Кабу стал лихорадкой среди туристов со всего мира
ПСЖ: Бенфика выяснила, почему Ренату Саншеш постоянно получает травмы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.