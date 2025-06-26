Как сделать мини-сконы пышными: простой трюк с сыром

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Что делает мини-сконы, или булочки, такими воздушными и объемными? Ответ — сливочный сыр.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info булочки

Ингредиенты

25 г охлажденного сливочного масла, порезанного на кубики,

100 г тертого пармезана,

100 г жирного холодного сливочного сыра, крупно натертого,

300 г муки,

1 ч. л. морской соли,

2 неполные ч. л. разрыхлителя,

1 среднее яблоко, натертое,

1 яйцо,

50 мл молока.

Для посыпки

1 яйцо, взбитое,

50 г мелко тертого пармезана.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°C.

В кухонном комбайне смешайте кубики масла, сливочный сыр, пармезан, муку, разрыхлитель, соль до образования мелкой крошки.

В миске соедините тертое яблоко, яйцо и молоко. Добавьте эту смесь к сухим ингредиентам и быстро перемешайте до образования теста.

Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность и раскатайте до толщины 2 см. Вырежьте маленькие кружочки формочкой. Перенесите на противень, выстеленный пергаментом. Соберите остатки теста, снова раскатайте и вырежьте еще кружочки.

Смажьте сконы взбитым яйцом, посыпьте пармезаном. Выпекайте около 15 минут, до золотистого цвета, пишет The Guardian.

Уточнения

Пармеза́н (фр. parmesan), или пармиджано-реджано (итал. Parmigiano Reggiano, то есть «пармский-реджийский») — итальянский твёрдый сыр из коровьего молока, созревающий не менее года.

