Как сделать мини-сконы пышными: простой трюк с сыром

Что делает мини-сконы, или булочки, такими воздушными и объемными? Ответ — сливочный сыр.
Ингредиенты
Для посыпки
Приготовление
Разогрейте духовку до 200°C.
В кухонном комбайне смешайте кубики масла, сливочный сыр, пармезан, муку, разрыхлитель, соль до образования мелкой крошки.
В миске соедините тертое яблоко, яйцо и молоко. Добавьте эту смесь к сухим ингредиентам и быстро перемешайте до образования теста.
Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность и раскатайте до толщины 2 см. Вырежьте маленькие кружочки формочкой. Перенесите на противень, выстеленный пергаментом. Соберите остатки теста, снова раскатайте и вырежьте еще кружочки.
Смажьте сконы взбитым яйцом, посыпьте пармезаном. Выпекайте около 15 минут, до золотистого цвета, пишет The Guardian.
Пармеза́н (фр. parmesan), или пармиджано-реджано (итал. Parmigiano Reggiano, то есть «пармский-реджийский») — итальянский твёрдый сыр из коровьего молока, созревающий не менее года.
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