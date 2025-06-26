Почему макароны в состоянии аль денте — это не просто вкусно, но и полезно

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

"Аль денте" — термин, используемый для описания степени готовности пищи, когда она слегка не доведена до полной готовности. Чаще всего он применяется к макаронным изделиям, указывая на то, что продукт должен быть упругим при надкусывании, а не размягченным.

Фото: commons.wikimedia.org by Silvimelo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спагетти в томатном соусе

Международная организация производителей макаронных изделий сообщает, что такое приготовление замедляет пищеварение и усвоение глюкозы из крахмала, снижая гликемический индекс.

Как сообщает U.S. News and World Report, макароны в состоянии "аль денте" имеют более низкий гликемический индекс, чем переваренные.

Продукты с низким гликемическим индексом способствуют поддержанию стабильного уровня сахара в крови, обеспечивая чувство сытости на более длительное время.

Переваренная паста, помимо мягкости и потери вкуса, оказывает большее влияние на уровень сахара в крови, чем "аль денте", вызывая быстрый выброс глюкозы, объясняет Мишель Хаузер, доцент хирургии Стэнфордского медицинского центра.

Гарвардская медицинская школа объясняет, что организм реагирует на повышение уровня глюкозы выработкой большего количества инсулина для ее метаболизма, что приводит к снижению уровня глюкозы в крови в течение нескольких часов.

Кроме того, при переваривании гранулы крахмала набухают и лопаются, высвобождая в воду витамины группы B и фолиевую кислоту.

Чтобы приготовить идеальные макароны "аль денте", доведите подсоленную воду до кипения, добавьте макароны и установите таймер, следуя инструкциям на упаковке, так как время приготовления зависит от вида и марки пасты. Часто помешивайте, чтобы предотвратить слипание, пишет nypost.

Когда таймер сработает, попробуйте макароны и, если они немного жестковаты, снимите кастрюлю с огня и слейте воду.

Уточнения

Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), C 6 H 12 O 6 — органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

