Бананы начнут выращивать в России: масштабный проект стоит 3 млрд

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Большой эксперимент по выращиванию бананов хотят запустить в Ставрополье. В тепличном комплексе, строительство которого обойдется примерно в 3 млрд, будут выращивать бананы сорта "Анамур".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Банан

Завод откроют в пригороде Невинномысска. К 2029 году собираются выращивать 21,5 тонны бананов ежегодно. Первый урожай хотят собрать уже в 2026-м году.

В РФ не выращивают бананы из-за холода, небольшого количества солнечного света, отсутствия рыхлой почвы с высокой влажностью. Небольшие производства в России есть, но это дорого и нерентабельно в огромных масштабах.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

