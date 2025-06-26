Бананы начнут выращивать в России: масштабный проект стоит 3 млрд

Большой эксперимент по выращиванию бананов хотят запустить в Ставрополье. В тепличном комплексе, строительство которого обойдется примерно в 3 млрд, будут выращивать бананы сорта "Анамур".
Завод откроют в пригороде Невинномысска. К 2029 году собираются выращивать 21,5 тонны бананов ежегодно. Первый урожай хотят собрать уже в 2026-м году.
В РФ не выращивают бананы из-за холода, небольшого количества солнечного света, отсутствия рыхлой почвы с высокой влажностью. Небольшие производства в России есть, но это дорого и нерентабельно в огромных масштабах.
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.
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Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.