Сливочный майонез, который вы никогда не купите в магазине: простые шаги к идеальному вкусу

Майонез — это не просто соус, а настоящая традиция, которая делает семейные обеды и праздники еще уютнее. Он прекрасно сочетается с барбекю, картофелем и разнообразными салатами, добавляя блюдам кремовую текстуру и насыщенный вкус. Этот домашний майонез, приготовленный из простых ингредиентов, станет вашим любимым соусом.
История майонеза
Происхождение майонеза окутано тайной, но чаще всего его связывают с французской или испанской кухней. Несмотря на споры, он быстро завоевал популярность по всему миру и стал неотъемлемой частью многих рецептов. Особенно популярна бразильская версия майонеза, которую часто подают с картофелем и овощами на семейных праздниках и вечеринках.
Калорийность майонеза
В одной столовой ложке традиционного майонеза содержится около 90 калорий. Калорийность домашнего майонеза может варьироваться в зависимости от количества масла и яиц, но в среднем он остается достаточно питательным.
Ингредиенты
Как приготовить майонез
Советы по приготовлению
Хранение
Домашний майонез следует хранить в холодильнике в плотно закрытой емкости не более 3 дней. Из-за сырых яиц его нельзя замораживать.
Домашний майонез — это быстрый и вкусный способ сделать ваши блюда еще более аппетитными. Всего несколько простых ингредиентов и несколько минут времени превратят обычное блюдо в кулинарное произведение искусства. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь его насыщенным вкусом!
Часто задаваемые вопросы
Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
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