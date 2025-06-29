Сливочный майонез, который вы никогда не купите в магазине: простые шаги к идеальному вкусу

3:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Майонез — это не просто соус, а настоящая традиция, которая делает семейные обеды и праздники еще уютнее. Он прекрасно сочетается с барбекю, картофелем и разнообразными салатами, добавляя блюдам кремовую текстуру и насыщенный вкус. Этот домашний майонез, приготовленный из простых ингредиентов, станет вашим любимым соусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Ғизәтуллина Рәшиҙә, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Майонез

История майонеза

Происхождение майонеза окутано тайной, но чаще всего его связывают с французской или испанской кухней. Несмотря на споры, он быстро завоевал популярность по всему миру и стал неотъемлемой частью многих рецептов. Особенно популярна бразильская версия майонеза, которую часто подают с картофелем и овощами на семейных праздниках и вечеринках.

Калорийность майонеза

В одной столовой ложке традиционного майонеза содержится около 90 калорий. Калорийность домашнего майонеза может варьироваться в зависимости от количества масла и яиц, но в среднем он остается достаточно питательным.

Ингредиенты

1 свежее яйцо: основа соуса, придающая ему кремообразную текстуру.

1 чайная ложка соли: солит и усиливает вкус.

1 столовая ложка лимонного сока или уксуса: помогает эмульгировать и придает легкую кислинку.

1 стакан растительного масла (подсолнечное или рапсовое): делает майонез густым и насыщенным.

1 чайная ложка горчицы (по желанию): добавляет пикантность и способствует эмульгированию.

Как приготовить майонез

В блендере или миске миксера взбейте яйцо, соль, лимонный сок и горчицу на низкой скорости. Медленно, тонкой струйкой, добавьте масло, продолжая взбивать. Когда смесь начнет густеть и достигнет нужной консистенции, прекратите взбивать. Попробуйте соус и при необходимости добавьте соль или лимонный сок. Переложите майонез в банку, плотно закройте и поставьте в холодильник.

Советы по приготовлению

Используйте свежие яйца для наилучшего результата.

Для более легкого соуса замените часть масла йогуртом.

Добавьте чеснок для вкуса, похожего на айоли.

Украсьте зеленью, такой как петрушка или зеленый лук, для свежести.

Хранение

Домашний майонез следует хранить в холодильнике в плотно закрытой емкости не более 3 дней. Из-за сырых яиц его нельзя замораживать.

Домашний майонез — это быстрый и вкусный способ сделать ваши блюда еще более аппетитными. Всего несколько простых ингредиентов и несколько минут времени превратят обычное блюдо в кулинарное произведение искусства. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь его насыщенным вкусом!

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать оливковое масло? Да, но оно придаст майонезу более выраженный вкус. Лучше смешать его с другим маслом, например, подсолнечным, для баланса. Можно ли заменить яйцо желтком? Да, использование только желтков сделает майонез еще более кремовым. Что делать, если майонез свернулся? Это может произойти, если масло добавлять слишком быстро. Чтобы избежать этого, вливайте масло тонкой струйкой, постоянно взбивая. Можно ли приготовить майонез без горчицы? Да, горчицу можно не добавлять, но она помогает улучшить эмульгирование и добавляет пикантности. Сколько хранится домашний майонез? До 3 дней в холодильнике в закрытой банке.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

