Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Резкое похудение у питомца: как не пропустить начало болезни
Покупка без боли: 5 авто до миллиона, которые не вынут душу на ремонтах
Финал Игры в кальмара-3 раскритиковали как худший в истории: зрители в ярости
Без Мбаппе, но с магией Винисиуса: Реал взял своё и идёт за титулом КЧМ
Секрет комфортного сна в жару: как правильно использовать вентилятор — 5 важных советов
Лучшие способы приготовления курицы без лишних калорий: польза и оптимальная частота в рационе
Российские морепродукты в Южной Корее: вырос спрос на крабы, но общий импорт на минимуме
Не гламуром единым: места на Ибице, где жить дешево и красиво
Сделали покос — теперь делайте подкормку: трава работает лучше покупных удобрений

Сливочный майонез, который вы никогда не купите в магазине: простые шаги к идеальному вкусу

3:49
Еда

Майонез — это не просто соус, а настоящая традиция, которая делает семейные обеды и праздники еще уютнее. Он прекрасно сочетается с барбекю, картофелем и разнообразными салатами, добавляя блюдам кремовую текстуру и насыщенный вкус. Этот домашний майонез, приготовленный из простых ингредиентов, станет вашим любимым соусом.

Майонез
Фото: commons.wikimedia.org by Ғизәтуллина Рәшиҙә, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Майонез

История майонеза

Происхождение майонеза окутано тайной, но чаще всего его связывают с французской или испанской кухней. Несмотря на споры, он быстро завоевал популярность по всему миру и стал неотъемлемой частью многих рецептов. Особенно популярна бразильская версия майонеза, которую часто подают с картофелем и овощами на семейных праздниках и вечеринках.

Калорийность майонеза

В одной столовой ложке традиционного майонеза содержится около 90 калорий. Калорийность домашнего майонеза может варьироваться в зависимости от количества масла и яиц, но в среднем он остается достаточно питательным.

Ингредиенты

  • 1 свежее яйцо: основа соуса, придающая ему кремообразную текстуру.
  • 1 чайная ложка соли: солит и усиливает вкус.
  • 1 столовая ложка лимонного сока или уксуса: помогает эмульгировать и придает легкую кислинку.
  • 1 стакан растительного масла (подсолнечное или рапсовое): делает майонез густым и насыщенным.
  • 1 чайная ложка горчицы (по желанию): добавляет пикантность и способствует эмульгированию.

Как приготовить майонез

  1. В блендере или миске миксера взбейте яйцо, соль, лимонный сок и горчицу на низкой скорости.
  2. Медленно, тонкой струйкой, добавьте масло, продолжая взбивать.
  3. Когда смесь начнет густеть и достигнет нужной консистенции, прекратите взбивать.
  4. Попробуйте соус и при необходимости добавьте соль или лимонный сок.
  5. Переложите майонез в банку, плотно закройте и поставьте в холодильник.

Советы по приготовлению

  • Используйте свежие яйца для наилучшего результата.
  • Для более легкого соуса замените часть масла йогуртом.
  • Добавьте чеснок для вкуса, похожего на айоли.
  • Украсьте зеленью, такой как петрушка или зеленый лук, для свежести.

Хранение

Домашний майонез следует хранить в холодильнике в плотно закрытой емкости не более 3 дней. Из-за сырых яиц его нельзя замораживать.

Домашний майонез — это быстрый и вкусный способ сделать ваши блюда еще более аппетитными. Всего несколько простых ингредиентов и несколько минут времени превратят обычное блюдо в кулинарное произведение искусства. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь его насыщенным вкусом!

Часто задаваемые вопросы

  1. Можно ли использовать оливковое масло? Да, но оно придаст майонезу более выраженный вкус. Лучше смешать его с другим маслом, например, подсолнечным, для баланса.
  2. Можно ли заменить яйцо желтком? Да, использование только желтков сделает майонез еще более кремовым.
  3. Что делать, если майонез свернулся? Это может произойти, если масло добавлять слишком быстро. Чтобы избежать этого, вливайте масло тонкой струйкой, постоянно взбивая.
  4. Можно ли приготовить майонез без горчицы? Да, горчицу можно не добавлять, но она помогает улучшить эмульгирование и добавляет пикантности.
  5. Сколько хранится домашний майонез? До 3 дней в холодильнике в закрытой банке.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Домашние животные
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит Аудио 
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Еда и рецепты
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе Аудио 
Цвет двери, который делает квартиру дешёвой: не дайте ремонту сойти на нет
Недвижимость
Цвет двери, который делает квартиру дешёвой: не дайте ремонту сойти на нет Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Гости сметут за 10 минут: салат с крабовыми палочками, но без крупы
Гости сметут за 10 минут: салат с крабовыми палочками, но без крупы
Последние материалы
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Город-призрак превратился в оазис для миллионеров
Сзади, но не виноват: как выйти сухим из воды и доказать, что в тебя въехали задним ходом
Пора на свидание: что скрывалось за случайной встречей Шепелева и Тулуповой в Tinder
Дело не в ожогах: Юрий Лоза раскрыл истинную причину проблем со здоровьем Киркорова — всё гораздо серьёзнее, чем вы думали
Томатный спасатель: как сохранить любимые растения в жару
Экономический прогноз: ключевая ставка ЦБ находится на пути к новым минимумам
Сливочный майонез, который вы никогда не купите в магазине: простые шаги к идеальному вкусу
Варикоз и сидячий образ жизни: главные факторы риска и что с ними делать
Собаки балдеют от травы, как будто это бургер с беконом: привычка, которая до сих пор необъяснима
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.