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Забудьте о протеиновых батончиках: вот как приготовить фаршированные грибы с яйцами за 30 минут

4:21
Еда

Если вы ищете альтернативу протеиновым батончикам, у нас есть для вас отличное решение. Приготовьте дома фаршированные грибы с яйцами. Это простое и вкусное блюдо, которое насытит вас и станет источником белка, витаминов и других полезных веществ. Оно идеально подходит для тех, кто хочет разнообразить свой рацион или следит за фигурой.

Фаршированные шампиньоны
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фаршированные шампиньоны

Грибы и яйца: идеальное сочетание

Грибы и яйца — это классическое сочетание, которое не только вкусно, но и полезно. Оба продукта богаты белком, витаминами и минералами. Когда вы объединяете их, вы получаете блюдо, которое будет питательным и сытным, но при этом низкокалорийным. Это отличный выбор для тех, кто пытается похудеть или поддерживать форму.

Грибы: питательный и сытный продукт

Грибы — это не просто вкусная добавка к блюдам, но и источник полезных веществ. Они содержат около 23% белка, а также витамины группы B, железо и клетчатку. Грибы помогают улучшить пищеварение, укрепить иммунитет и поддержать здоровье костей. Они также могут стать заменой протеиновым батончикам или напиткам, так как содержат все необходимые аминокислоты.

Однако стоит помнить, что грибы могут быть сложными для переваривания и не рекомендуются при подагре. Также стоит избегать их жарки в большом количестве масла, чтобы сохранить их полезные свойства, напоминает kondice.cz.

Яйца: источник полноценного белка

Яйца — это один из самых доступных и полезных продуктов. Они содержат полноценный белок, витамины D и B12, а также холин, который важен для работы мозга. Исследования показывают, что яйца способствуют минерализации костей и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Яйца легко усваиваются и являются отличным выбором для спортсменов и тех, кто следит за своим питанием. Они помогают поддерживать мышечную массу, улучшать концентрацию и стимулировать мозговую деятельность.

Почему стоит попробовать фаршированные грибы с яйцами?

Фаршированные грибы с яйцами — это идеальное сочетание двух полезных продуктов. Грибы придают блюду неповторимый вкус и текстуру, а яйца делают его более сытным и питательным. Это блюдо станет отличным дополнением к вашему рациону, особенно если вы хотите разнообразить его или сделать более полезным.

Кроме того, грибы, выращенные под ультрафиолетовыми лампами или на солнце, содержат витамин D₂, который улучшает состояние костей, повышает иммунитет и улучшает настроение. А β-глюканы и фенолы в грибах обладают противоинфекционными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Рецепт фаршированных грибов с яйцами

Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 8 крупных грибов
  • 2 яйца
  • 1 пучок зелёного лука
  • 1 пучок петрушки
  • 2 зубчика чеснока
  • 80 г панировочных сухарей
  • 100 г тёртой моцареллы
  • соль, перец
  • масло или топлёное масло

Ингредиенты

  1. Отделите ножки грибов и отложите их в сторону.
  2. Взбейте яйца, приправьте их солью и перцем.
  3. Вылейте яичную смесь в шляпки грибов.
  4. Выложите грибы на противень, застеленный бумагой для выпечки, и отправьте в духовку, разогретую до 200 °C, на 15 минут.
  5. Тем временем нарежьте зелёный лук, петрушку и чеснок.
  6. Разогрейте столовую ложку масла на сковороде, добавьте овощи и чеснок и обжарьте до мягкости.
  7. Добавьте панировочные сухари и обжарьте до золотистой корочки.
  8. Положите нарезанные ножки грибов на сковороду, добавьте тёртую моцареллу, соль и перец.
  9. Перемешайте все ингредиенты и положите по ложке смеси в каждую шляпку гриба.
  10. Верните грибы в духовку и запекайте ещё 15 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.

Приятного аппетита!

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица) (лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae). Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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